Pacto Histórico inicia proceso de postulación de testigos tras reclamos ante el CNE

El Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro anunció que reanudará la postulación de testigos electorales para ejercer vigilancia durante las elecciones del próximo 8 de marzo. La decisión se adoptó luego de una cita con el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que presenciaron los cambios en la plataforma de esa entidad tras una serie de reclamaciones emitidas el pasado 18 de febrero.

La bancada del oficialismo retomará el cargue de los datos ante el organismo electoral con fin de acreditar a sus testigos, proceso que hace cuatro años le significó la recuperación de hasta cinco curules en el Senado.

Según habían señalado en su comunicado del pasado miércoles, en las diferentes comisiones de seguimiento electoral lideradas por el Ministerio del Interior (Armando Benedetti), ese partido detectó “la inseguridad técnica y jurídica del manejo de los datos de las y los testigos; los posibles ataques cibernéticos y de manipulación del software y los resultados”.

Además, insistieron en que “con la plataforma electoral del CNE (que costó casi medio billón de pesos), fue presentada el 22 de enero del 2026 solo inició su funcionamiento hasta el 10 de febrero del 2026 quedando solo 13 días para cargar los testigos internacionales y 20 días para cargar los testigos del territorio nacional adicionalmente de manera absolutamente injustificable, se cometió una evidente violación al manejo de datos personales, pues la plataforma expone los datos cargados, razón por la cual no hemos subido los datos de nuestra militancia hasta tener garantías”.

Sin embargo, escuchadas estas reclamaciones, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, citó a los delegados de esa colectividad, así como a la Misión de Observación Electoral (MOE) para presentar los ajustes técnicos y de programación en la plataforma a la que solamente pueden acceder partidos y funcionarios de ese órgano electoral.

En diálogo con El Espectador, Quiroz aseguró “que esa es la plataforma más importante que tenemos. Los partidos pueden acceder a una información que, en últimas, resulta siendo pública. ¿Por qué? Porque ese es el listado de los testigos electorales que la ciudadanía conocerá con nombre propio en aras de brindar mucha más transparencia. Ha habido reuniones para mostrar el blindaje que tienen los datos y la misma plataforma. O sea, acceder a esa información no significa que no estén dadas todas las garantías".

Ahora bien, tras la cita, el representante Alirio Uribe Muñoz, delegado por ese partido, aseguró que las quejas fueron atendidas y que se surtieron dos cambios en la plataforma, hecho que representa para ese colectivo mayores garantías. En esa línea afirmó que el Pacto Histórico volverá a surtir el proceso de cargue y postulación de sus testigos electorales.

“El día 17 de febrero y el día 19 se hicieron las correcciones de la plataforma de tal manera que ya no es posible que se rompa la confidencialidad de la data. Nos pareció muy importante la reunión”, anunció Barrera tras la cita con Quiroz.

🔎 #Atención Finaliza Reunión Extraordinaria con el CNE, Pacto Histórico y MOE para dar respuesta a la reciente alerta y denuncia sobre la plataforma de cargue de las y los testigos, por cuanto se exponían los datos de todos los partidos, vulnerando la confidencialidad.… pic.twitter.com/2J1Ul7eOgj — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) February 21, 2026

Posterior a los ajustes, el CNE reanudó las actividades de capacitación a las organizaciones política, desarrollando una jornada en Miami para presentar el debido proceso de estos actores en el exterior. Asimismo el organismo electoral realizó varias jornadas similares en departamentos como el Meta, donde el proceso fue similar para las elecciones de Cámara de las Circunscripciones especiales de paz (curules de las víctimas) y los partidos políticos tradicionales.

Es de señalar que ese proceso culminará el próximo 26 de febrero. Sin embargo, el CNE solo reportó 5.970 testigos acreditados hasta el 15 de enero, hecho por el que llamó la atención a los partidos y organizaciones privadas para la postulación de estos observadores.

