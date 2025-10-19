Quintero no ha radicado renuncia a candidatura ante el CNE para consulta del Pacto

Daniel Quintero durante su inscripción como precandidato del Pacto Histórico, para las elecciones 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A una semana de que se realice la consulta del Pacto Histórico para elegir a sus candidatos a la Presidencia y al Senado, aún hay dudas de qué pasará con los tarjetones que resulten marcados a favor de Daniel Quintero Calle. Aunque el polémico exalcalde de Medellín renunció a su candidatura a comienzos de esta semana, acusando al Consejo Nacional Electoral (CNE) de no cumplir con los acuerdos con el Pacto Histórico, aún no sería oficial su retiro de la consulta.

Así lo confirmó el presidente del CNE, Cristian Quiroz. Aunque optó por no dar detalles sobre las discusiones, al ser el tribunal un cuerpo colegiado, afirmó que “no hay radicación de renuncia ante la Sala Plena”. En ese sentido, si la situación sigue así, los votos que pudiera sacar Quintero en la consulta –en la que participarán el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho– serían contados a su nombre. Incluso, aún cuando Quintero envió una carta a la Registraduría pidiendo que no se cuenten.

El argumento que dio Quintero es que, al Tribunal Superior de Bogotá tumbar una medida cautelar que había permitido la inscripción de los candidatos bajo la sombrilla del Pacto Histórico –aunque aún no tenía personería jurídica–. Ante esto, Quintero aseguró que la consulta pasaba de ser interna a interpartidista entre el Polo Democrático, el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Y, de ser así, quien gane en la consulta no podría participar en la del frente amplio en marzo de 2026, que buscará reunir no solo al progresismo sino a otras fuerzas de centro izquierda.

Ante esto, Quintero envió una carta pidiendo que sus votos no sean tenidos en cuenta en el escrutinio. No obstante no hay una respuesta oficial. Sobre la situación y las críticas que han llegado desde el Pacto de querer obstruir su participación en las elecciones del año entrante, Quiroz aseguró: “Las opiniones son valiosas y eso hace parte de la democracia. Nosotros somos un órgano netamente administrativo: no interpretamos la ley ni la Constitución, la aplicamos. No hay forma de interpretación, el CNE no puede interpretar”.

Por otra parte, El Espectador pudo confirmar con fuentes al interior del Consejo Nacional Electoral que, por ahora, no habrá un pronunciamiento sobre si el ganador de la consulta puede participar en la de marzo. De hecho, reporteros de este diario supieron que la expectativa es que llegue una consulta oficial a la Sala Plena del CNE y, con esto, que pueda haber un fallo al respecto, que podría llegar en diciembre o enero próximo.

