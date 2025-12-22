Paloma Valencia entró a la “Gran Consulta por Colombia” con el guiño de Álvaro Uribe

La senadora Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático y hará parte de la llamada "Gran Consulta por Colombia". Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe y tras varias consultas, la senadora Paloma Valencia finalmente aterrizará en la llamada “Gran Consulta por Colombia”. Así las cosas, de acuerdo con lo que se conoció este lunes, el Centro Democrático estará en esta disputa el próximo 8 de marzo, el mismo día en que se elige al siguiente Congreso.

Esta decisión se tomó ras varias reuniones en las últimas horas, que incluyeron diálogos directos con el expresidente Álvaro Uribe y otro sectores del Centro Democrático.

Más información: “Este sistema de salud resistió una pandemia, pero no tres años del gobierno Petro”: Forero

La razón era tomar una decisión que mantuviera a la base del uribismo cohesionada y que le dé a la derecha un espacio para disputar el poder en 2026. Esas consultas están previstas para el 8 de marzo próximo, el mismo día en que se elige al siguiente Congreso.

De hecho, en la mañana del domingo los integrantes de la autodenominada “Gran Consulta por Colombia” dialogaron con Valencia y luego, este lunes, hicieron lo propio con Juan Carlos Pinzón. Quienes comenzaron ese proceso fueron Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.

Consulte aquí: “Pacto Amplio”: Cepeda, Barreras y Romero le dan vida a consulta por reelección progresista

Desde las candidaturas que apoyan este proceso se informó, de común acuerdo, que “la consulta se llevará a cabo el 8 de marzo, de manera simultánea con las elecciones al Congreso de la República; en esta jornada democrática, los colombianos podrán elegir un único candidato presidencial, quien contará con el respaldo y el acompañamiento de los demás precandidatos, que se unirán para hacer campaña en un solo frente por Colombia”.

“Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y pongan al país primero”, precisó Galán.

Bienvenida, @PalomaValenciaL, a #LaGranConsulta. Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y… — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 22, 2025

Además, luego de que se decantaran por Palma Valencia tras una encuesta en la que también estuvieron María Fernanda Cabal y Paola Holguin, había necesidad de reordenar las fuerzas para evitar que las divisiones se acrecentaran.

Esta decisión también se da en momentos en los que Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella decidieran no acudir a ninguna consulta e ir derecho a la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. Sin embargo, los dos han dicho estar abiertos a una encuesta u otro mecanismos previo de depuración si se logra un acuerdo ampliado para hacerlo.

Otros hechos: Sube tensión por intento de sacar emergencia económica y uso de TES por COP 23 billones

Y, por otro lado, quedó confirmado que Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero harán una consulta llamada “Pacto Amplio”, con la cual buscan que se dé la reelección del proyecto que representa el presidente Gustavo Petro. A este proceso también podrían llegar cartas como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Clara López y —entre otros— Mauricio Lizcano.

En la izquierda también hay una consulta disidente, en la cual participarán Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo, quienes vienen apartándose de los preceptos del presidente Petro y buscan darle una alternativa a este sector político.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.