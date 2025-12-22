Logo El Espectador
Paloma Valencia entró a la “Gran Consulta por Colombia” con el guiño de Álvaro Uribe

La senadora Paloma Valencia tiene el respaldo del expresidente Álvaro Uribe para entrar a “Gran Consulta de Colombia”.

Redacción Política
22 de diciembre de 2025 - 09:48 p. m.
La senadora Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático y hará parte de la llamada "Gran Consulta por Colombia".
Foto: Óscar Pérez
Con el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe y tras varias consultas, la senadora Paloma Valencia finalmente aterrizará en la llamada “Gran Consulta por Colombia”. Así las cosas, de acuerdo con lo que se conoció este lunes, el Centro Democrático estará en esta disputa el próximo 8 de marzo, el mismo día en que se elige al siguiente Congreso.

Esta decisión se tomó ras varias reuniones en las últimas horas, que incluyeron diálogos directos con el expresidente Álvaro Uribe y otro sectores del Centro Democrático.

Más información: “Este sistema de salud resistió una pandemia, pero no tres años del gobierno Petro”: Forero

La razón era tomar una decisión que mantuviera a la base del uribismo cohesionada y que le dé a la derecha un espacio para disputar el poder en 2026. Esas consultas están previstas para el 8 de marzo próximo, el mismo día en que se elige al siguiente Congreso.

De hecho, en la mañana del domingo los integrantes de la autodenominada “Gran Consulta por Colombia” dialogaron con Valencia y luego, este lunes, hicieron lo propio con Juan Carlos Pinzón. Quienes comenzaron ese proceso fueron Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.

Consulte aquí: “Pacto Amplio”: Cepeda, Barreras y Romero le dan vida a consulta por reelección progresista

Desde las candidaturas que apoyan este proceso se informó, de común acuerdo, que “la consulta se llevará a cabo el 8 de marzo, de manera simultánea con las elecciones al Congreso de la República; en esta jornada democrática, los colombianos podrán elegir un único candidato presidencial, quien contará con el respaldo y el acompañamiento de los demás precandidatos, que se unirán para hacer campaña en un solo frente por Colombia”.

“Esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa diferente, con diversas ideas, carácter y respeto. Por encima de los egos y las ideologías, Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y pongan al país primero”, precisó Galán.

Además, luego de que se decantaran por Palma Valencia tras una encuesta en la que también estuvieron María Fernanda Cabal y Paola Holguin, había necesidad de reordenar las fuerzas para evitar que las divisiones se acrecentaran.

Esta decisión también se da en momentos en los que Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella decidieran no acudir a ninguna consulta e ir derecho a la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. Sin embargo, los dos han dicho estar abiertos a una encuesta u otro mecanismos previo de depuración si se logra un acuerdo ampliado para hacerlo.

Otros hechos: Sube tensión por intento de sacar emergencia económica y uso de TES por COP 23 billones

Y, por otro lado, quedó confirmado que Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero harán una consulta llamada “Pacto Amplio”, con la cual buscan que se dé la reelección del proyecto que representa el presidente Gustavo Petro. A este proceso también podrían llegar cartas como Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Clara López y —entre otros— Mauricio Lizcano.

En la izquierda también hay una consulta disidente, en la cual participarán Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes y Jaime Araújo, quienes vienen apartándose de los preceptos del presidente Petro y buscan darle una alternativa a este sector político.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

pedrito opinador(59003)Hace 20 minutos
Esto es un gran regalo de fin de año, para la democracia. Gracias Ur8be, gracias Paloma, gracias CD
pedrito opinador(59003)Hace 21 minutos
Hran noticia. Eso convalida la candidatura de Paloma. Va a ser la primera presidente de Colombia. Ademas ese fue el sueño de Uribe, no se pudo desde Abelardo y fajardo, pero estos si son importantes. Buena coalision. Buenos candidatos y ahora Paloma - Uribe a consolidar mayorias
Orlando Ortiz Medina(11296)Hace 24 minutos
Era de esperarse, en su languidez, el Centro Democrático no tenía otra opción que sumar sus miserias con las de los otros partidos o candidatos, con que intentarán salirle al paso a la sólida candidatura de Iván Cepeda. Lo que hay que preguntarse es si esa consulta se seguirá llamando de Centro Derecha, pues si Paloma es de Centro, o incluso Vicky, sus señoras madres son vírgenes.
