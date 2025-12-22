“Este sistema de salud resistió una pandemia, pero no tres años del gobierno Petro”: Forero

El representante Andrés Forero lideró la oposición a los proyectos de reforma a la salud y pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Representante Forero, emprende su campaña como la cabeza de lista en el Senado del Centro Democrático ¿Qué representa esto para usted esta designación del partido?

Aunque no tenemos nada definido, vamos a trabajar incansablemente para salir como senadores y sacar la mayor cantidad de senadores del partido. De hecho, tenemos un reto como lista y es sacar a Álvaro Uribe Vélez como congresista de Colombia. Él está en este momento en el renglón 25 y eso obviamente significa sacar muchísimos votos.

Nosotros esperamos que el pueblo colombiano haya reconocido el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años de oposición firme, vehemente, pero democrática en este gobierno de Gustavo Petro y que con eso vean que somos defensores de la institucionalidad, de la democracia, que hemos sido capaces de hacer una oposición rigurosa, seria, basada en argumentos y basada en documentos y que ojalá nos den esa oportunidad de sacar la mayor bancada, no solamente de estas elecciones, sino de elecciones en general en el país.

Usted llegó al Congreso como fórmula de Miguel Uribe y ahora usted toma ese número uno que él tuvo en 2022 ¿qué le significa esto, teniendo en cuenta que él ya no está?

Yo creo que la decisión del partido consultó varios factores. Uno de los factores fue el ejercicio que hemos hecho a propósito de la defensa del sistema de salud, la lucha incansable por los pacientes de Colombia, por el talento humano en salud, las denuncias que hemos hecho contra el señor Guillermo Alfonso Jaramillo (Ministro de Salud).

Otro yo creo que es la trayectoria que tengo yo dentro del partido. Yo soy miembro fundador del Centro Democrático, fui candidato a la Cámara de Representantes del 2014 en una lista en la que yo no llegué, estaba en el renglón octavo y a partir de ese momento he estado cumpliendo etapas dentro del partido.

El Buque Hospital cuya contratación presionada por Beatriz Gómez, esposa de @GA_Jaramillo, podría tener un sobrecosto de $60.000 M.



Construirlo en Cartagena, dotarlo y trasladarlo a Leticia cuesta $72.900 M.



Brasil tiró al río en diciembre un barco más grande por $12.500 M. pic.twitter.com/Q4n6b0cZVR — Andrés Forero CD (@AForeroM) June 3, 2025

Fui concejal de Bogotá, ahora soy representante de la Cámara y en último lugar, a propósito de esta lamentable ausencia, también creo que es una forma en que el partido homenajeó a nuestro compañero y amigo Miguel Uribe Turbay. Para mí obviamente es un gran honor estar ocupando el número que él tenía en ese momento.

Obviamente son dinámicas distintas; él estaba en una lista abierta. Yo tuve el privilegio, además de ser su fórmula aquí en Bogotá como cabeza de lista a la Cámara, mientras era la cabeza de lista al Senado.

Puede leer: Vicepresidenta Márquez habló del asedio de disidencias a Suárez (Cauca): “rechazo y condeno”

Y obviamente lo que nosotros queremos hacer es que el país vea que esta es la bancada de Miguel Uribe Turbay, que vamos a defender las ideas que él defendió y vamos a encarnar los principios y valores por los que él dio su vida. Vamos a hacer todo lo posible por construir esa Colombia justa, próspera y en paz con la que él soñó y por la que le quitaron su vida.

Desde su ejercicio de control político al sistema de salud ¿cómo debe manejar el próximo presidente la crisis en este sector y cuáles son las propuestas del Centro Democrático para solventar este problema?

En mi ejercicio yo voy a tener una dualidad durante esos ocho meses que quedan del gobierno de Gustavo Petro y es que durante los próximos tres meses voy a ser candidato, pero al mismo tiempo tengo que seguir ejerciendo el control político para tratar de minimizar el daño que siguen causando el señor Jaramillo y el señor presidente de la República.

Entonces vamos a seguir denunciando lo que está ocurriendo, vamos a seguir denunciando las sinvergüencerías del gobierno con las EPS intervenidas, el deterioro del sistema de salud en general, pero obviamente no se trata solamente de quedar en la crítica sino plantear alternativas y plantear propuestas.

Siempre he reconocido que el sistema no era perfecto, obviamente como en cualquier sistema de salud en el mundo se requerían ajustes permanentes, había necesidad de hacer reformas y eso sucede no solamente con el sistema de salud colombiano. Y, además, no hay que decir que una vez que uno haga una reforma ya eso quedó así para siempre. Siempre va a haber necesidad de hacer reformas en cualquier sistema de salud del mundo porque cambian las tecnologías, cambian las enfermedades, cambia la demografía de un país y obviamente eso tiene que implicar ajustes en su sistema de salud.

Lo que yo he dicho es que había problemas de financiamiento previos a este gobierno, que había necesidad de buscar un mayor financiamiento, pero lo que también debo recalcar es que este gobierno en lugar de atender esta crisis financiera, estos problemas que venían de tiempo atrás, los agudizó por completo e hizo que fuera insostenible hoy el sistema de salud que se está cayendo a pedazos. Este sistema fue capaz de resistir una pandemia, pero lamentablemente no ha sido capaz de resistir tres años y cuatro meses del gobierno de Gustavo Petro. Ha sido un completo desastre, se está cayendo hoy a pedazos.

En contexto: Hunden la reforma a la salud del Gobierno en la Comisión Séptima del Senado

¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno en materia de salud? Hoy los actores están llenos de miedo, no se atreven a apostarle al sector, no quieren invertir en salud en Colombia porque el gobierno ha dado unas señales y el presidente ha hecho unas declaraciones que realmente son paralizantes.

Se debe buscar que haya garantías, que haya seguridad jurídica para los actores del sistema y sobre todo, a propósito de algo que se está viviendo en este momento, que se garantice que se van a pagar las deudas siempre y cuando sean debidamente auditadas y sean debidamente reconocidas.

Eso no tiene que pagarse el próximo año. Se puede decir que van a haber unos títulos donde se reconozca esa deuda después de haberla auditado y de haber dicho que efectivamente se prestaron los servicios y que se prestaron un precio razonable. Una vez hecho eso se va a reconocer el pago de esa deuda, puede ser que sea a 10 años, pero eso le va a poder permitir inyectar liquidez a este sector que hoy está desesperado por cuenta de las malas decisiones del gobierno.

Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza del sector y eso se puede hacer desde el Congreso, o mejor dicho, lo puede hacer el presidente entrante con la ayuda del Congreso de la República.

¿En qué otras reformas, iniciativas o temas lo veremos trabajando a profundidad?

Obviamente a nosotros nos preocupa mucho lo que está pasando en materia de seguridad, porque es que este gobierno realmente ha sido una vuelta al pasado. Nos han retrocedido 30 años en materia de salud, nos ha retrocedido 30 años en materia energética, estamos con un riesgo de apagón, ese es un tema en el que yo me quiero meter, es un tema sobre el que quiero aprender.

No se pierda: “Pacto Amplio”: Cepeda, Barreras y Romero le dan vida a consulta por reelección progresista

Tenemos hoy un gran representante a la Cámara que va a ser futuro senador de la República, que es Juan Espinal, que tiene muy alto conocimiento de esos temas y obviamente la idea es acompañarlo en ese debate, porque hay un riesgo grande de apagón, sobre todo en el 2027.

Pero además de eso, y además quiero decir que el presidente ha metido al país en una decisión completamente arbitraria e irracional y que está haciendo que hoy las personas de menos recursos tengan que pagar mucho más por el gasto que están consumiendo. Entonces, el presidente, a pesar de que Colombia tiene riqueza en gas y tiene riqueza en petróleo, ha decidido no firmar nuevos contratos de explotación y explotación de petróleo y gas y quiere comprárselo a países extranjeros a un mayor precio. Eso no tiene sentido, eso es como si usted tuviera la nevera de su casa atiborrada de alimentos y decidiera comprarlos a un precio altísimo fuera a un vecino, a una tienda al lado. Ese es otro tema donde también me quiero meter.

Y obviamente dos banderas grandes del partido que también quiero enarbolar. La primera, el tema de la seguridad. Tenemos que cambiar esta política de paz total del presidente Petro, que ha sido un completo fracaso. El señor Petro improvisó con el tema de la paz total y en lugar de garantizar la paz del país, lo que ha hecho es que ha fortalecido a los grupos armados ilegales.

Otra vez @petrogustavo evidencia su talante antidemocrático y su aversión a la división de poderes.



Desesperado por caja en elecciones recurre a una “jugadita” y decreta una emergencia económica inconstitucional en plena vacancia judicial.



¡Su regalo al país son más impuestos! pic.twitter.com/jg8kOwjriH — Andrés Forero CD (@AForeroM) December 19, 2025

De hecho, él habla de la potencia mundial de la vida, él habla de la paz total y qué hemos visto: acaba de sacar el Externado un estudio donde dice que durante los tres primeros años del gobierno de Gustavo Petro ha habido 40.663 homicidios, que representan un incremento del 10% con respecto al primer trienio del segundo gobierno del presidente Santos y un incremento del 7% con respecto al trienio del presidente Duque.

Eso nos preocupa. Hemos visto que ha sido un fracaso y que improvisaron por completo. Necesitamos recuperar la seguridad en el país y pues empezar a concientizar a los colombianos que no puede ser que un presidente maltrate, estigmatice a la oposición democrática, que insulte constantemente y estigmatice a quienes tratan de generar empleos formales en Colombia y por contraste trate de rodear de beneficios a quienes han masacrado durante años al pueblo colombiano.

Finalmente, el último tema es buscar una reducción del Estado. Requerimos de un Estado que sea eficiente, que no se gaste en burocracia inútil, que no se gaste en lujos innecesarios los impuestos que con tanto esfuerzo pagan los colombianos.

Comparta este contenido: Así respondió Paloma Valencia a la invitación para entrar a “Gran Consulta” de centroderecha

Vamos a hacer un recorte del Estado y hay que ver también si es posible, obviamente hay una situación fiscal muy demandante y muy compleja, bajar un poco los impuestos para buscar la manera de re-incentivar la inversión en Colombia y desarrollar el aparato productivo nuevamente.

Pensando en el objetivo que su partido se trazó de ocupar 25 curules para llevar nuevamente al expresidente Uribe al Senado ¿cuál es su lectura de esta nueva bancada en donde es evidente una amplia renovación?

Hay una mezcla de renovación y de mantener la experiencia. Hay siete personas que hoy están en el Senado y que seguramente van a entrar nuevamente como congresistas de Colombia. También está obviamente la experiencia del presidente Uribe; la experiencia de un precandidato presidencial como Rafael Nieto, hombres con mucha experiencia, con mucho conocimiento y que esperamos que ambos lleguen a ser congresistas de Colombia.

Pero por otro lado, hay renovación. Cinco representantes a la Cámara actuales estamos buscando dar el salto al Senado. Por un lado, hay un reconocimiento del partido del trabajo que se ha hecho en la Cámara, y por otro lado la apuesta a impulsar nuevos liderazgos.

Adicionalmente hay otras personas que no venían del Congreso, que en distintas regiones han tenido ciertas luchas y la idea es que lleguen al Senado sin haber estado antes ahí. Uno de los casos, a pesar de que no fue senadora, es una política muy experimentada, una mujer muy valiente que es Claudia Margarita Zuleta que está en el renglón número 3. Ella fue en dos ocasiones candidata a la gobernación del Cesar, fue adicionalmente diputada del Cesar en esas dos ocasiones y esperamos en que va a ser un gran trabajo en el Senado.

Ahí lo que nosotros vemos es que hay una mezcla de experiencia, de renovación y un anhelo de darle representación a los distintos departamentos del país.

Comparta este contenido: Casa de Nariño apunta hacia la seguridad para esquivar un golpe electoral en 2026

Y así como su bancada tiene esa renovación, otros sectores también se han inclinado por la misma vía ¿qué lectura hace de ellos en los que, además, figuran muchos nombres lejanos de la política?

A mí no me parece mal que lleguen influencers siempre y cuando lleguen a tomarse en serio el ejercicio legislativo y trabajen y legislen pensando en los intereses superiores del país y no tanto en likes o en crecer en redes sociales.

Me parece que además eso permite combatir las estructuras políticas de los distintos partidos y yo espero que el próximo Congreso entienda la importancia histórica que va a tener. El daño que nos está dejando este gobierno en muchas materias, en muchos sectores, es muy profundo y vamos a necesitar que se actúe con celeridad, que se actúe con responsabilidad para reconstruir mucho de lo que este gobierno ha destruido.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.