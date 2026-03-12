Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula para la Vicepresidencia

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tras los resultados de la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo. Foto: Cortesía

Luego de varios días de reuniones y diálogos de fondo, y tras una última cita en Bogotá, este jueves se confirmó que la candidata Paloma Valencia hará llave para la Vicepresidencia con Juan Daniel Oviedo, segundo en la votación de la Gran Consulta por Colombia.

En un video difundido por la campaña de la también senadora del Centro Democrático, se observa a ella saludando al exconcejal con la frase “bienvenido señor vicepresidente”. En la grabación, ambos se abrazan y Oviedo responde “qué emoción”.

La alianza entre Valencia y Oviedo se confirmó luego de que ambos sostuvieran varias conversaciones sobre la agenda de la campaña, especialmente porque el exdirector del Dane tenía dudas en torno al manejo de los temas de paz y la figuración del expresidente Álvaro Uribe en la aspiración. De hecho, las dudas llegaron a generar molestias de algunos integrantes del Centro Democrático y de la Gran Consulta.

Esta fórmula se suma a las que ya oficializaron Iván Cepeda con Aida Quilcué, Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo y Sergio Fajardo con Edna Bonilla.

Las otras llaves que ya están fijas son las que conforman Juan Fernando Cristo y Norma Constanza Vera; Clara López y María Consuelo del Río; Mauricio Lizcano y Adriana Ramírez; Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas; Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas; y Sondra Macollins - Leonardo Karam Helo.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo?

Oviedo es economista de la Universidad del Rosario y tiene maestría en Economía Matemática y Econometría, al igual que un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia. Tras realizar esos estudios, el ahora candidato a la Vicepresidencia volvió a Colombia y desde entonces ha hecho tránsito por la academia y varios cargos públicos.

En su hoja de vida ha reportado experiencia como asesor del despacho del Ministerio de las TIC, asesor externo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la Superintendencia de Subsidio Familiar y de la Autoridad Nacional de Televisión. También ha sido consultor en entidades privadas, analista en medios de comunicación y director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este último cargo le dio notoriedad en la agenda nacional, pues muchos lo empezaron a reconocer por su acento particular, que él ha dicho obedece a un accidente que tuvo en la infancia, y por incursionar en las redes sociales para comunicar los datos estadísticos. Aunque fue funcionario del gobierno de Iván Duque, su labor incluso causó simpatía en el petrismo, pues el propio Gustavo Petro dijo antes de llegar a la Presidencia que le gustaría mantenerlo en la administración.

