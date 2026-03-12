Petro, partidos y congresistas reaccionaron a capturas de Wadith Manzur y Karen Manrique

Representantes Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curul de paz). Foto: Archivo Particular

La atención del país político pasó, por un momento, de las cuentas y movidas electorales por las votaciones del 8 de marzo al impacto de las órdenes de captura contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Políticos de todas las orillas reaccionaron a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de enviar a prisión a esos dos congresistas reelectos el pasado domingo y de llamar a juicio a otros cuatro legisladores.

Entre las varias reacciones están las de los protagonistas de esta noticia. Wadith Manzur, actual representante y senador electo, aseguró en sus redes sociales que está tranquilo y espera poder demostrar ante la justicia que no tiene nada que ver con este saqueo a la entidad. “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso, me pongo a disposición de las autoridades”, dijo.

El Partido Conservador, del que hace parte Manzur, aseguró que respeta y acata las decisiones de la justicia, pero al mismo tiempo pidió recordar que toda persona goza de la presunción de inocencia y puede ejercer su derecho a la defensa con plenas garantías. “Esperamos que en este proceso el representante Mansur pueda presentar sus argumentos y demostrar su inocencia. El partido activará los mecanismos éticos y disciplinarios previstos en sus estatutos, garantizando siempre el debido proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las instituciones”.

El presidente Gustavo Petro se sumó a esta ola de reacciones en la mañana del jueves. El jefe de Estado cuestionó que algunos señalen este caso como el más grande de corrupción en la historia política del país. “Si acaso se puede hablar del intento de configurar cuatro cupos de contratación con cuatro contratos en el Gobierno”, señaló el mandatario. Según explicó, fue él quien descubrió los cupos indicativos y, a pesar de su denuncia, la Corte Suprema de Justicia no actuó.

“Cuándo se descubrió el intento de Olmedo, al lado de la maquinaria clientelista de Santander de los Aguilar, de tomar recursos públicos de la contratación de La UNGRD, lo saqué de manera inmediata y ningún proyecto de congresistas presentado se ejecutó. Es decir que no hubo cupo parlamentarios en mi gobierno. Están terminantemente prohibidos por mí mismo, por lo que el que lo intenta se va, como se fue olmedo“, agregó el mandatario en un mensaje en su cuenta de X.

Otros políticos cuestionaron que la justicia se haya tardado en actuar. “¿Si será oportuna la captura de Wadith Manzur y la representante a la Cámara Karen Manrique ? ¿Por qué no los capturaron antes de las elecciones? ¿Por qué les permitieron distorsionar el resultado electoral? Esto no es justicia pronta u oportuna", señaló Enrique Gómez, senador electo de Salvación Nacional.

Cabe recordar que, además de Manzur y Manrique, el alto tribunal decidió llamar a juicio por el mismo delito y los mismos hechos a otros cuatro legisladores: Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

