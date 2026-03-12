Se reduce el tarjetón de la primera vuelta: Maurice Armitage retiró su candidatura

Durante el IV Foro precandidatos ante población Afro organizado por la Fundación Color de Colombia con el respaldo de El Espectador realizado en la ciudad de Cali Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de una carta publicada en sus redes sociales este jueves, Maurice Armitage aseguró que ya no será candidato presidencial para la primera vuelta del próximo 31 de mayo. El empresario y exalcalde de Cali dijo que le dedicó bastante tiempo a su aspiración, pero que decidió retirarse tras analizar el panorama electoral.

“No hay nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a mi candidatura presidencial: conformé un equipo competente con el que sacamos adelante nuestro plan de gobierno, diseñamos la publicidad de la campaña, separamos vallas, grabamos el video de lanzamiento y realizamos los trámites necesarios para la inscripción en la Registraduría”, aseguró Armitage.

Apreciados colombianos: declino mi aspiración presidencial. En esta carta explico las razones de mi decisión. A quienes me apoyaron desinteresadamente, toda mi gratitud. pic.twitter.com/aP7F7Z84R0 — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) March 12, 2026

A renglón seguido, el hasta hoy candidato explicó que su decisión está motivada por la necesidad de depurar el partidor presidencial, pues hasta el momento hay más de 15 políticos con intenciones de llegar a la primera vuelta. Según explicó, también sería evidente que las fuerzas en contienda ya están claras.

“Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación. Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, puntualizó.

Finalmente, Armitage aseguró que está convencido de que puedo aportar al país desde su rol como empresario. “He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo”, remató. El exalcalde agradeció a quienes lo han apoyado y en su carta no habló de un apoyo a cualquiera de los demás aspirantes.

Aun con el retiro del empresario, el tarjetón tiene más de una docena de nombres. Hasta el momento, en la lista están Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Clara López, Santiago Botero, Sondra Macollins, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, entre otros.

