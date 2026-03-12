Publicidad

Se reduce el tarjetón de la primera vuelta: Maurice Armitage retiró su candidatura

Estas fueron las razones que el empresario y exalcalde de Cali expuso para declinar su aspiración a la Presidencia. Así está quedando el tarjetón para la votación del 31 de mayo.

Redacción Política
12 de marzo de 2026 - 02:17 p. m.
Durante el IV Foro precandidatos ante población Afro organizado por la Fundación Color de Colombia con el respaldo de El Espectador realizado en la ciudad de Cali
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
A través de una carta publicada en sus redes sociales este jueves, Maurice Armitage aseguró que ya no será candidato presidencial para la primera vuelta del próximo 31 de mayo. El empresario y exalcalde de Cali dijo que le dedicó bastante tiempo a su aspiración, pero que decidió retirarse tras analizar el panorama electoral.

“No hay nada a lo que le haya dedicado más tiempo que a mi candidatura presidencial: conformé un equipo competente con el que sacamos adelante nuestro plan de gobierno, diseñamos la publicidad de la campaña, separamos vallas, grabamos el video de lanzamiento y realizamos los trámites necesarios para la inscripción en la Registraduría”, aseguró Armitage.

A renglón seguido, el hasta hoy candidato explicó que su decisión está motivada por la necesidad de depurar el partidor presidencial, pues hasta el momento hay más de 15 políticos con intenciones de llegar a la primera vuelta. Según explicó, también sería evidente que las fuerzas en contienda ya están claras.

“Creo que se necesita depurar el número de candidatos que competirá por la presidencia para no fragmentar más la votación. Considero que todas las postulaciones son legítimas y demuestran que tenemos una democracia sana, pero también que las fuerzas políticas ya están razonablemente alineadas para asumir una recta final en la que yo no soy político, ni tengo una fuerza política detrás”, puntualizó.

Finalmente, Armitage aseguró que está convencido de que puedo aportar al país desde su rol como empresario. “He dedicado gran parte de mi vida a valorar al ser humano y a distribuir el ingreso para consolidar empresas productivas y sostenibles. Ese es mi legado, y seguiré practicándolo y promoviéndolo”, remató. El exalcalde agradeció a quienes lo han apoyado y en su carta no habló de un apoyo a cualquiera de los demás aspirantes.

Aun con el retiro del empresario, el tarjetón tiene más de una docena de nombres. Hasta el momento, en la lista están Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Clara López, Santiago Botero, Sondra Macollins, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, entre otros.

Por Redacción Política

alvaro perea(38619)Hace 1 hora
Me parece muy sensato y ecuánime....... las cartas están echadas
JustoYFranco(bqf6j)Hace 1 hora
De los candidatos mencionados todos aquellos que no han participado en consultas deberían renunciar a sus candidaturas, ya que son una distracción que no alterará los resultados de lo que será la primera vuelta. Les pedimos a Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo, Clara López, Santiago Botero, Sondra Macollins, Daniel Palacios, Felipe Córdoba y demás que desistan por el bien del país. Claudia López y Roy aunque deberían renunciar no lo pueden hacer por sanciones.
Bukaros(25772)Hace 1 hora
Con tecnología, en un país como Colombia, la rapiña de votos sería más fácil y no se vería quién le quitó o robó votos a qué partido. Los llamados hackers podrían modificar los votos a su acomodo, de acuerdo con las cuantías $$$ que les paguen los partidos o candidatos de turno. Votar electrónicamente sería una gran papaya, no para el elector, sino para el corrupto que quiera llegar a la Cámara, al Congreso o incluso a la misma magistratura presidencial.
Ptolomeo(73769)Hace 1 hora
Ojalá los demás candidatos llegasen a la misma conclusión sensata. Pero los egos y el narcisismo gigante que ostentan no los dejará
