“No vamos a volver al Congreso”: Valencia lanza su campaña y le apunta a la Casa de Nariño

Paloma Valencia lanzó su campaña "Colombia Power" a la Presidencia. Foto: Paloma Valencia

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó oficialmente su campaña electoral para la Presidencia. Dejó claro que su trayecto político en el Congreso ya finalizó y que ahora quiere la Casa de Nariño para regresarle el poder a la derecha y al uribismo.

La precandidata lanzó su campaña “Colombia Power” este miércoles y mencionó que llegó la hora de elegir a una mujer presidenta.

“Mis opositores han querido confundir diciendo que estamos en campañas al Congreso. He sido congresista destacada por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi dedicación. Esa es una etapa que ha terminado y mi propósito, en el que quiero que me ayuden, es el de ser la próxima presidenta de Colombia. [...] No vamos a volver al Congreso”, dijo Valencia.

Valencia primero deberá ganar la encuesta que realizará el partido Centro Democrático a finales de este año y para la que competirá contra los otros cuatro aspirantes uribistas: María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

De ser la ganadora de la encuesta, Valencia pondría a consideración su nombre en la consulta que quieren hacer los movimientos de derecha en marzo de 2026, justo el día en que se elegirá al Congreso en el país. En esta consulta entrarían nombres como el de Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, David Luna, entre otros.

Lo cierto es que la llegada de Miguel Uribe Londoño sacudió el terreno político y generó ciertas tensiones al interior del uribismo. Un día antes del anuncio de Valencia, Uribe Londoño lanzó su aspiración a la Casa de Nariño y lo hizo desde el Congreso y asegurando que tomará las banderas de su hijo Miguel, quien murió el pasado 11 de agosto tras estar en cuidados intensivos por cerca de dos meses.

Así como Valencia asegura que sus días en el Congreso terminaron, Cabal también sostiene que su paso por el Legislativo termina en 2026.

Mientras tanto, la izquierda también hace sus movimientos para mantener el poder en 2026 y extender el legado del presidente Gustavo Petro. Por ello, el Pacto Histórico alista una consulta interna para elegir a su candidato oficial el próximo 26 de octubre.

