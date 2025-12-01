Esta es la respuesta de Benedetti y Bedoya por polémica de cuotas en el Fondo de Adaptación

Ministro Armando Benedetti y senadora Berenice Bedoya. Foto: Archivo Particular

Luego de que este diario revelara la red de movidas políticas en el Fondo de Adaptación, entidad que maneja billonarios recursos para atender los efectos del cambio climático, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la senadora Berenice Bedoya, una de las mencionadas como posible ficha con cuotas políticas en la entidad, entregaron sus versiones.

De acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, hay dos fuerzas políticas que, con la venia del Ejecutivo, se apoderaron de puestos claves y desataron una feria de contratación para beneficiar a sus aliados. A estos hallazgos se suman las alertas que desde el mismo gabinete del jefe de Estado y los órganos de control se han lanzado con respecto a posibles casos de corrupción, favorecimiento de contratistas y bloqueos a interventores.

El jefe de la cartera política le dijo a El Espectador que su cartera no ha hecho acuerdos políticos o negociaciones con el partido ASI o La U que tengan relación con el Fondo de Adaptación. Por otra parte, en relación con el nombramiento del yerno de la senadora Bedoya en la entidad, Johan Steven Londoño, aseguró que solo lo ha visto una vez y que él no puede responder por todos los cargos que se entregan en las entidades.

Ante la pregunta por la relación entre los posibles acuerdos burocráticos y el trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, de la que hace parte Bedoya, Benedetti señaló que no hay avances. “Desde que pasó la elección del magistrado Carlos Camargo, el Gobierno tomó distancia del Congreso. Desde esa época se ha visto un empate en todos los proyectos y una parsimonia en los trámites”, explicó.

Por su parte, la senadora Berenice Bedoya aseguró que su partido ASI no ha tenido cargos en el Gobierno, pues, agregó, desde el 2024 se declaró en independencia. Frente al caso de su yerno, quien fue nombrado como subgerente de proyectos en el Fondo, dijo que tampoco hay relación política por que él no es militante de su partido.

“Dadas las distintas equivocaciones y escándalos que ha marcado el gobierno de Gustavo Petro hemos decido tomar distancia. Nuestra labor se ha enmarcado en buscar consensos con los distintos sectores políticos para construir mejores condiciones sociales y económicas a todos los colombianos. Desde el primer día que asumí la curul, he mantenido mi visión crítica y propositiva para adelantar los procesos legislativos que beneficien al país”, aseguró la senadora.

Cuando se le preguntó por la contratación de algunos de sus asesores más cercanos e incluso financiadores de su campaña en el Fondo de Adaptación, la senadora Bedoya dijo que desconoce los contratos o vínculos laborales de sus asesores y que está vinculada a ellos con contratos de prestación de servicios, lo que los posibilita a adelantar contratos con otras personas o entidades. “Dadas sus capacidades no me sorprende que puedan ser consideras en otros espacios”, agregó.

Las alarmas están encendidas en la Casa de Nariño y, según pudo confirmar este diario, la próxima semana Angie Rodríguez publicará un extenso y detallado informe sobre las posibles irregularidades en los programas y contratos del Fondo y en los retrasos de las obras que llevan años esperando los pobladores de La Mojana. La movida sería una forma de anticiparse al ruido por los malos manejos.

