Conservadores piden al partido abrir postulaciones presidenciales para competirle a Cepeda

Asistentes a la segunda conferencia del Partido Conservador, entre ellos Adolfo Pineda García, secretario general, Nadia Blel, presidenta del partido Conservador, Efraín Cepeda, Presidente del Congreso y Juan Camilo Cárdenas, Vicepresidente del partido Conservador Foto: El Espectador - José Vargas

Aunque el senador Efraín Cepeda parece ser el precandidato presidencial más fuerte del Partido Conservador, al interior de la colectividad hay un intenso llamado para que las directivas abran formalmente un proceso de postulaciones y así se inscriban otros aspirantes que le compitan al congresista. Hay choques por la postura de la agrupación de cara al 2026.

Los conservadores quieren tener mayor protagonismo para los comicios legislativos y presidenciales del próximo año y por ello, varios de sus militantes vienen sosteniendo diálogos con figuras políticas de otras filas para examinar posibles alianzas. La pregunta que viene escuchándose en las toldas azules es si deben o no pactar con la oposición.

La pregunta toma especial relevancia ahora que está por realizarse la “cumbre” de oposición que alistan los partidos Cambio Radical y Centro Democrático para octubre 15, una semana antes de que la izquierda ejecute la consulta interna para elegir candidato presidencial del Pacto Histórico y organizar sus listas al Senado y Cámara.

Y es que se está evaluando si además de los militantes opositores, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras deberían asistir otros políticos que tengan protagonismo mediático. Se ha hablado de Cepeda, quien fue clave en frenar varios proyectos del Gobierno durante su presidencia del Senado; y también de la senadora Nadia Blel, quien dirige a los conservadores y viene teniendo un rol clave en la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado.

Un sector conservador “cruza los dedos” para que haya representación azul en la cumbre opositora, pues con este evento se espera enviar un mensaje fuerte al gobierno del presidente Gustavo Petro y a su vez poner a andar una estrategia electoral contra el progresismo, que lleva la delantera.

Sin embargo, otros no estarían tan cómodos con la posible participación y vinculación con la oposición, pues hay quienes mantienen representación burocrática en el Ejecutivo. Temen que la Casa de Nariño responda, como lo hizo recientemente con el Partido de la U, colectividad a la que le disminuyeron su representación en el gabinete por haber votado a favor de Carlos Camargo para la Corte Constitucional.

Además, hay llamados para que Cepeda no sea casi que el único candidato conservador y por ello le vienen pidiendo a la directora Nadia Blel que aperture un proceso de postulaciones. Con este se entraría posteriormente a definir el método de elección del candidato.

