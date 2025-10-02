Martha Peralta invita a “construir consensos” entre ponencias de la reforma a la salud

Martha Peralta es coordinadora ponente de la reforma a la salud del Gobierno Petro. Foto: EFE - Carlos Ortega

En medio de la tensión entre el Ejecutivo y Legislativo por el futuro de la reforma a la salud, la senadora Martha Peralta, una de las defensoras del proyecto, planteó un nuevo espacio para dialogar en la Comisión Séptima y llegar a acuerdos con el fin de darle trámite a la propuesta. Cabe anotar que, según el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el Capitolio se estaría cocinando una estrategia de la oposición para volver a hundir el proyecto.

Peralta les envió una carta a las senadoras Norma Hurtado (La U), Lorena Ríos (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (Mira), quienes defienden una ponencia alternativa del proyecto. Aunque este texto tiene acogida en una parte importante de la Comisión Séptima, al presidente Petro no le gusta, pues, según dice, favorecería los intereses de las EPS.

La congresista del Pacto Histórico aseguró que es posible concertar dicha ponencia con la positiva del Gobierno e impedir que la reforma a la salud naufrague. “Me permito dirigirme a ustedes con el mayor respeto y consideración, con el propósito de plantear la necesidad de abrir un espacio de diálogo y trabajo conjunto de concertación técnica y política entre las ponencias positiva y alternativa”, dijo Peralta.

Según explicó en su carta, el país atraviesa una crisis estructural en materia de salud y, aunque existen diferencias sobre el texto, pidió que el debate legislativo se dé por el interés superior de los colombianos y la obligación constitucional de garantizar un sistema universal, eficiente, equitativo y solidario. “Más allá de los desacuerdos, resulta indispensable identificar puntos de convergencia, construir consensos mínimos y encontrar salidas conjuntas que permitan sacar adelante una reforma histórica que responda a garantizar el derecho fundamental a la salud de los Colombianos”, explicó.

Peralta señaló que el trabajo todas las bancadas de la Séptima “puede enviar un mensaje de unidad y responsabilidad al país, demostrando que el Congreso está a la altura del desafío que nos impone la crisis sanitaria y que somos capaces de anteponer el derecho a la salud y la dignidad de la gente por encima de intereses particulares o coyunturales”.

Así las cosas, en el Congreso están atentos a una posible respuesta de la senadora para analizar si hay espacio al diálogo. Sin embargo, cabe anotar que con bancadas como las de La U hay fuertes tensiones, ya que el presidente Petro asegura que ese sector habría traicionado un acuerdo para aprobar la reforma. El mandatario culpó de esto a Dilian Francisca Toro, quien le respondió que como presidenta de La U sí estuvo dispuesta a conversar sobre la reforma, pero que ahora, como gobernadora del Valle, no tiene relación con las decisiones de la bancada.

