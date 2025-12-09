Partido Liberal entregó coaval para consultas de marzo al exministro Daniel Palacios

Exministro del Interior y precandidato presidencial para 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Partido Liberal entregó el coaval a la candidatura del exministro del Interior Daniel Palacios para participar en las consultas interpartidistas de la derecha y la centroderecha en marzo. Palacios, que se alista para entregar más de un millón de firmas ante Registraduría para respaldar su candidatura, aceptó la oferta de la colectividad en cabeza del expresidente César Gaviria.

Lea también: “Pagarán los pobres”: presidente Petro cuestionó hundimiento de reforma tributaria en el Congreso

“Estamos convencidos de que este paso contribuye no solo a la unidad de las fuerzas democráticas, sino también al propósito superior de construir un país que escuche, respete y empodere a sus regiones. Ese es el anhelo histórico del liberalismo colombiano, y usted encama buena parte de ese legado”, afirmó el partido Liberal en la invitación formal que le hizo al precandidato.

#EnDesarrollo El partido Liberal le ofreció al exministro Daniel Palacios el coaval para su candidatura a la presidencia.

“Su trayectoria representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la

vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la… pic.twitter.com/Ari3zHaUDd — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 9, 2025

La decisión de este partido se toma días después de que esta colectividad también ofreciera el coaval al exgobernador del Sucre Héctor Olimpo Espinosa, que lleva alrededor de 1.700.000 firmas recolectadas para registrar su candidatura.

Le puede interesar: Estos son los partidos y movimientos que anunciaron intención de participar en consultas

Palacios está recogiendo firmas para su candidatura y tiene plazo hasta el próximo 17 de diciembre para entregarlas a la Registraduría. A finales de octubre, el ex ministro del interior, afirmó que ya había alcanzado el millón de firmas, aunque necesitaba apenas 630.000 para poder inscribir su candidatura.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay alrededor de 34 partidos políticos con intenciones de hacer consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Palacios está recogiendo firmas para su candidatura y tiene plazo hasta el próximo 17 de diciembre para entregarlas a la Registraduría. A finales de octubre, el ex ministro del interior, afirmó que ya había alcanzado el millón de firmas, aunque necesitaba apenas 630.000 para poder inscribir su candidatura.

Las principales voces que promueven esta dinámica son los expresidentes Álvaro Uribe (Centro Democrático) y César Gaviria (Partido Liberal), quienes se han reunido en varias ocasiones con la intención de concertar, sin embargo, hasta el momento no se acordó ninguna alianza entre los partidos de los ex mandatarios.

Desde el petrismo, después de una consulta interna realizada el 26 de octubre en la que ganó Iván Cepeda, se busca conformar el llamado “frente amplio”.

Por su parte, este martes en la mañana el precandidato Sergio Fajardo anunció que no tiene intención en participar de ninguna consulta interpartidista, al igual que Abelardo de la Espriella, quien ya había anunciado que se abstendría de buscar una alianza con partidos políticos. Hasta el momento, los precandidatos irán solos hasta la primera vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 31 de mayo de 2026.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.