Estos son los partidos y movimientos que anunciaron intención de participar en consultas

Un total de 34 partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos de todas las orillas le manifestaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de hacer consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La lista se conoce justo cuando los bloques políticos tradicionales llevan a cabo sus procesos de elección internos y los candidatos por firmas corren para presentar antes del 17 de diciembre los respaldos ciudadanos para avalar sus aspiraciones.

Tanto izquierda como derecha han movido la apuesta de una consulta ampliada para llegar más fuertes a la primera vuelta. En el primer caso, el petrismo, tras una consulta interna realizada el 26 de octubre, ahora busca conformar el llamado “frente amplio”. La oposición, por su parte, busca sumar a partidos tradicionales y candidatos por firmas para enfrentar a la ficha oficialista.

Los principales promotores de esta apuesta son los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, quienes plantearon una consulta que incluyera candidatos que estén entre los espectros políticos de Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella, quienes además son los de mejores resultados en las encuestas, después de Iván Cepeda.

Sin embargo, tanto Fajardo como De la Espriella ya anunciaron que no quieren participar en la consulta y que, por ahora, seguirán solos hasta la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

Partidos que harían consulta en marzo para las presidenciales

GSC COLOMBIA DIFERENTE LA FUERZA DE LAS REGIONES

“MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS”

LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN – LIGA

PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE

MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO

GSC UNIDOS – LA FUERZA DE LAS REGIONES

GSC FIRME LUNA PRESIDENTE SI HAY UN CAMINO

PARTIDO EN MARCHA

GSC AVANZA COLOMBIA

PARTIDO NUEVO LIBERALISMO

PACTO HISTÓRICO

GSC MOVIMIENTOS VALIENTE

GSC RESCATEMOS A COLOMBIA

GSC CON TODA POR COLOMBIA

GSC CAICEDO

GSC FIRME CON LIZCANO COLOMBIANISMO

PARTIDO OXÍGENO

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

GSC JUEGO LIMPIO

PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA DE LA PAZ

PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES

PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO

GSC COLOMBIA UNA NUEVA HISTORIA

GSC VOLVAMOS A CONFIAR CON PIPE CÓRDOBA

GSC CON CLAUDIA IMPARABLES

PARTIDO DE LA “U”

PARTIDO CAMBIO RADICAL

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

PARTIDO COMUNES

PARTIDO ESPERANZA DEMOCRATICA-ED.

PARTIDO DEL TRABAJO DECOLOMBIA -PTC

PARTIDO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA “ADA”

