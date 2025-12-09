“Pagarán los pobres”: presidente Petro cuestionó hundimiento de reforma tributaria en el Congreso

Tras casi un mes de discusiones en las comisiones económicas del Congreso, el proyecto de ley de financiamiento con el que el Gobierno buscaba el recaudo de COP 16,3 billones se hundió. Foto: Juan Diego Cano

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de las comisiones económicas del Congreso de hundir la reforma Tributaria con la que buscaba el recaudo De COP 16,3 billones para financiar el presupuesto del 2026. Además de señalar a varios legisladores, el jefe de Estado aseguró que esta negativa tendrá impacto inmediato en las clases populares.

En su trino, el presidente aseguró que esta decisión representa “el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”. A ello manifestó que “nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”.

Además, según el mandatario, esta hace parte de una estrategia del Banco de la República para transferir millones “a los megarricos de Colombia”. Su crítica no es nueva contra esta entidad, pues en numerosas oportunidades Petro ha insistido que la misma no quiere permitir el progreso de la economía al mantener las tasas de interés.

De otro lado, también cuestionó el papel de varios legisladores como el de Richard Fuelantala, quien votó en contra de la tributaria. “Ya gente como Faustino o el supuesto indígena nariñense, sabrán que lo que hoy hicieron para salvar megarricos de sus aportes nacionales, se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”, dijo el mandatario.

El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 9, 2025

Finalmente dijo que “si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto La consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy".

¿Cómo fue el trámite?

Tras casi un mes de discusiones en las comisiones económicas del Congreso, el proyecto de ley de financiamiento con el que el Gobierno buscaba el recaudo de COP 16,3 billones se hundió. Fue la Comisión Cuarta del Senado que, con una votación de 9 votos en contra y 4 a favor, archivó la ponencia positiva presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La que ha sido catalogada como una “nueva derrota” a la Casa de Nariño por parte de sectores de la oposición, obligará a que, como sucedió con la vigencia del 2025, se tenga que congelar ese monto de COP 16,3 billones de un presupuesto que fue aprobado por el Congreso de COP 546,9 billones.

Previo a esta votación, fueron tres semanas en las que la conformación del quorum fue uno de los impedimentos para este trámite. Además, las dos ponencias negativas suscritas por lo sectores de Cambio Radical y Centro Democrática, además de la propuesta impulsada por la representante Katherine Miranda (Verde), se hundieron desde la Cámara y prolongaron la discusión.

Desde el oficialismo no hubo demora en reaccionar a este hundimiento, catalogando nuevamente la decisión de las comisiones económicas como un bloqueo institucional, algo que sucedió en diciembre del año pasado, cuando estas mismas corporaciones también hundieron una ley de financiamiento que buscaba un recaudo aproximado de COP 11 billones.

