Partido Liberal se va contra el Nuevo Liberalismo y le exige cambio de símbolos

César Gaviria y Juan Manuel Galán. Foto: Archivo Particular

A la Sección Quinta del Consejo de Estado llegó una acción de tutela suscrita por Rodrigo Llano Isaza, en nombre de la militancia del Partido Liberal, en la que se solicita que el partido Nuevo Liberalismo modifique sus símbolos antes de inscribir candidatos para las elecciones de 2026. El recurso busca que el Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo de 48 horas, le ordene a la colectividad que lideran los hermanos Galán hacer los cambios respectivos.

De acuerdo con el texto que llegó al alto tribunal, el hecho de que el Nuevo Liberalismo mantenga colores, símbolos y en general una entidad similar a la del Partido Liberal podría configurar una violación a los derechos políticos de estos últimos.

“El origen de ese partido surgió de vertientes políticas existentes en el interior del Partido Liberal, por lo que guardan semejanza y no se logra identificar con claridad la diferencia, generando dificultad para el discernimiento respecto de uno de otros por parte de los sufragantes y crea confusión al momento de la elección”, se lee en el recurso.

En entrevista con W Radio, Juan Manuel Galán, director del partido y precandidato presidencial, aseguró que la tutela del Partido Liberal sería una forma de bloquear el derecho que recuperaron hace algunos años de volver a la política. “Ahora nos quieren negar el derecho fundamental a participar en política luego de una lucha de años para reabrir ese espacio. Es algo que no se puede entender”, aseguró.

Noticia en desarrollo...

