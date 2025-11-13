Gobierno aclara que FBI y DEA seguirán cooperando con agencias de inteligencia colombianas

Así va el choque de Petro con Trump por lucha contra el narcotráfico. Foto: AFP - MANDEL NGAN JOAQUIN SARMIENTO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la escalada de tensión en la relación de Colombia con Estados Unidos, varias carteras del Ejecutivo han intentado calmar las aguas en busca de una salida diplomática para las diferencias. A las gestiones de la Cancillería y el Ministerio de Defensa para poner en marcha los órdenes del presidente Gustavo Petro sin generar una fractura más honda de las relaciones, este jueves se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera aclaró varios puntos sobre la orden del jefe de Estado de suspender la cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos. Según el mandatario, Colombia no puede aportar a la estrategia de la administración de Donald Trump de combatir el narcotráfico con bombardeos a lanchas.

Lea también: Gobierno Petro analiza sus cartas para no generar efecto dominó en choques con EE. UU.

Sin embargo, según Benedetti, la orden no implica un fin de las operaciones de inteligencia de varias agencias estadounidenses claves para la lucha contra las drogas. “El presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.

Ha habido una mala interpretación por la prensa colombiana y algunos funcionarios del alto Gobierno. El presidente @petrogustavo nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 13, 2025

Ya el presidente Gustavo Petro había intentado aclarar su orden. De acuerdo con lo publicado en uno de sus trinos, se mantiene la condena y la decisión de no participar en las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, pero eso no implicaría la finalización en el intercambio de inteligencia para otros fines relacionados con el narcotráfico.

No se pierda: “Me dejé llevar por la ira”: Benedetti se disculpó con Lombana tras insultarla

“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generará capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menoscabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas”, aseguró el jefe de Estado.

Entre tanto, analistas y políticos de oposición siguen cuestionando la medida. “Ahora sí patente de corso para llenarnos de coca. Quedamos en manos de la inteligencia de Maduro”, escribió Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, en sus redes sociales. No se descarta que en los próximos días algunos funcionarios del gobierno Petro sean llamados por el Congreso para explicar las posibles consecuencias de este nuevo choque.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.