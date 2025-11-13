Logo El Espectador
Avanzó proyecto de ley que impone tres sanciones a candidatos que no asistan a debates

Si la iniciativa es aprobada en su totalidad, los aspirantes a la Presidencia, las gobernaciones y alcaldías deberán participar obligatoriamente en los debates públicos para exponer sus agendas programáticas.

Redacción Política
13 de noviembre de 2025 - 01:18 p. m.
Uno de los debates de las elecciones de 2022 entre Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
Uno de los debates de las elecciones de 2022 entre Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes le dio luz verde a un proyecto de ley que pretende convertir en obligatorios los debates de candidatos a los principales cargos del Ejecutivo a nivel nacional, departamental y municipal. La propuesta deberá superar con éxito la discusión en la plenaria de la corporación y luego hacer un trámite similar en el Senado para convertirse en ley.

De acuerdo con el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde y uno de los promotores de la apuesta, el objetivo es tratar de garantizar que en las campañas primen las ideas y no la fuerza de las maquinarias. Según explicó el congresista, en este primer debate se generó una discusión con muchas opiniones, pero al final se logró el consenso para la primera luz verde.

De ser aprobado completamente, el proyecto hace que todos los candidatos a la Presidencia de la República, las gobernaciones y alcaldías estén obligados a participar en al menos un debate público durante la campaña. “Así garantizamos igualdad, transparencia y voto informado para toda la ciudadanía”, explicó Sánchez.

La garantía para que este nuevo sistema funcione es un conjunto de sanciones que afectarían directamente las apuestas políticas de los candidatos que no se acojan. La primera es la reducción de un 25 % en los montos de financiación pública que reciben las campañas por parte del Estado, lo que podría verse reflejado en la reposición de votos.

Otro de los puntos dispone que la silla o atril del candidato ausente en el debate se ubique obligatoriamente en el escenario para que la ciudadanía pueda constatar su falta. Y finalmente, el proyecto de ley propone que quienes no asistan al menos a un debate perderían los espacios a los que tienen derecho en los medios públicos para difundir su propaganda electoral.

“Si usted no es capaz de ir a un debate, usted no es merecedor de gobernar una ciudad, un departamento o un país”, dijo el representante Sánchez. La propuesta ha generado discusión en torno a los próximos debates presidenciales para las elecciones de 2026, ya que algunos aspirantes ya han condicionado su participación en estos espacios.

Por Redacción Política

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 32 minutos
Es fácil inferir contra quién va dirigida la iniciativa. Sin embargo, estoy absolutamente de acuerdo en que todos los candidatos deben participar en los debates. Sugiero un artículo o norma en que, el candidato que mienta, agreda, insulte, calumnie o injurie a cualquiera de sus adversario, sea inmediatamente sacado del debate. Los colombianos y colombianas queremos conocer expresamente sus programas de gobierno, sus agendas programáticas, su relación con otras naciones, etc.
enriqueparra1978(84821)Hace 1 hora
Hay que obligar a los políticos a estudiar las causas de los problemas y sus soluciones, con los costos de sus programas. Si hay que presentar reformas tributarias que lo digan desde el principio. Quien no sea claro y preciso en la campaña no puede llevar propuestas a las corporaciones públicas que se le ocurran una vez se sientan en la silla, inventando ideas que no fueron discutidas dentro de la participación ciudadana. Si se prueba clientelismo o corrupción, debe salir del cargo.
enriqueparra1978(84821)Hace 1 hora
Hay que regularlo todo. No puede haber ataques personales. No se pueden hacer afirmaciones sin pruebas. No se puede desconocer la presunción de inocencia de nadie si no hay una sentencia judicial en firme. No injurias ni calumnias. El debate debe ser sobre ideas, problemas y soluciones. No puede dejarse nada abierto a los intereses de quienes llegan a esos escenarios a lucirse con ataques personales, y con suposiciones que no solucionan los problemas.
