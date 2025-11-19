Penagos pide “más apoyo” del Gobierno para las elecciones y habla de “asedio a la Registraduría”

Registrador Hernán Penagos. Foto: Registraduría

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, pidió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tenga un papel más activo para garantizar la seguridad en las elecciones de 2026. Además, habló de un “asedio” a la entidad que dirige e insistió en su independencia.

Durante el foro “Democracia y legalidad electoral”, realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Penagos aseguró que “la seguridad en Colombia para elecciones libres y justas las debe prestar el Gobierno Nacional. Se trata de un trabajo articulado”. En ese sentido, aseguró que “reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esas tareas”.

A renglón seguido, afirmó: “Hay que tener carácter para defender el país”, advirtiendo que “si no lo tiene quienes están al frente de las entidades públicas, no será fácil gestionar este proceso. Es la hora de que todos entendamos que hay que proteger al país. Aquí hay responsabilidades por encima de los cargos y tenemos que ejercerlas”.

Pero, además, lanzó una dura advertencia sobre su entidad: “Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea, pero no vamos a ceder en la defensa de su autonomía e independencia. Y no lo vamos a hacer porque es nuestro deber constitucional”.

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer el trabajo articulado en el proceso electoral y destacó que el éxito de las elecciones es una responsabilidad de todas las entidades del Estado.



“La seguridad en Colombia, para unas… pic.twitter.com/9p3yUWXIxE — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) November 18, 2025

Este martes en otro evento –organizado por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore)-, Penagos insistió en la necesidad de dar garantías para las elecciones, asegurando que “el año entrante habrá un nuevo Congreso y un nuevo presidente en Colombia. No hay ninguna herramienta ni norma que permita suspender, aplazar o cancelar las elecciones”.

Además, aprovechó para dar detalles sobre los retos logísticos a los que se enfrenta la entidad, en la actualidad, de manera particular, por la inscripción de 91 grupos significativos de ciudadanos para que candidatos avalen con firmas su candidatura. “No tiene precedente en la Historia de Colombia que 91 personas hoy estén recogiendo firmas para postularse a la Presidencia. Es un derecho, pero es una cifra descomunal”, dijo.

Y explicó: “Se trata de ejercicios que hoy no tienen antecedentes, que presionan mucho a la gestión de la Registraduría, además de 20 o 30 partidos que aspiran por partidos”.

