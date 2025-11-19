Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Penagos pide “más apoyo” del Gobierno para las elecciones y habla de “asedio a la Registraduría”

Durante un evento, el registrador Hernán Penagos hizo un llamado al Ejecutivo para que haya una articulación de cara al proceso electoral de 2026.

Redacción Política
19 de noviembre de 2025 - 01:39 a. m.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, pidió que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tenga un papel más activo para garantizar la seguridad en las elecciones de 2026. Además, habló de un “asedio” a la entidad que dirige e insistió en su independencia.

Durante el foro “Democracia y legalidad electoral”, realizado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Penagos aseguró que “la seguridad en Colombia para elecciones libres y justas las debe prestar el Gobierno Nacional. Se trata de un trabajo articulado”. En ese sentido, aseguró que “reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esas tareas”.

A renglón seguido, afirmó: “Hay que tener carácter para defender el país”, advirtiendo que “si no lo tiene quienes están al frente de las entidades públicas, no será fácil gestionar este proceso. Es la hora de que todos entendamos que hay que proteger al país. Aquí hay responsabilidades por encima de los cargos y tenemos que ejercerlas”.

Pero, además, lanzó una dura advertencia sobre su entidad: “Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea, pero no vamos a ceder en la defensa de su autonomía e independencia. Y no lo vamos a hacer porque es nuestro deber constitucional”.

Este martes en otro evento –organizado por la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore)-, Penagos insistió en la necesidad de dar garantías para las elecciones, asegurando que “el año entrante habrá un nuevo Congreso y un nuevo presidente en Colombia. No hay ninguna herramienta ni norma que permita suspender, aplazar o cancelar las elecciones”.

Además, aprovechó para dar detalles sobre los retos logísticos a los que se enfrenta la entidad, en la actualidad, de manera particular, por la inscripción de 91 grupos significativos de ciudadanos para que candidatos avalen con firmas su candidatura. “No tiene precedente en la Historia de Colombia que 91 personas hoy estén recogiendo firmas para postularse a la Presidencia. Es un derecho, pero es una cifra descomunal”, dijo.

Y explicó: “Se trata de ejercicios que hoy no tienen antecedentes, que presionan mucho a la gestión de la Registraduría, además de 20 o 30 partidos que aspiran por partidos”.

