No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Petro busca atajar peleas y rivalidades en la izquierda con encuentro en Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro citó en el Palacio al Pacto Histórico y a Unitarios, les pidió unión para la contienda electoral y recordó la línea ideológica a seguir. En los últimos días ha lanzado fuertes regaños.

Redacción Política
28 de agosto de 2025 - 01:38 p. m.
El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios.
El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con el Pacto Histórico y la agrupación Unitarios en un intento de “ordenar la casa”, pues en los últimos días han salido a la luz fuertes divisiones y peleas en la izquierda por la campaña electoral de 2026. Les hizo varios llamados.

Lea: “Se convirtió en un partido con prácticas de la vieja política”: crecen peleas en Colombia Humana.

La cita a puerta cerrada estuvo liderada por el presidente Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y fue un espacio para un hacer llamado a la unidad del progresismo para el inicio oficial de la campaña política.

El jefe de Estado reiteró cuál es la línea ideológica del Pacto Histórico y el por qué se requiere la unidad de sectores como Unitarios en la contienda para mantener el poder y ganar en las urnas en marzo y junio del próximo año.

Y es que Petro ha lanzado varios regaños en los últimos días a raíz de las peleas que han tenido lugar entre los precandidatos presidenciales del Pacto y especialmente en su partido, Colombia Humana, que está en un proceso de organización de las listas al Congreso.

Lea también: “No vamos a volver al Congreso”: Valencia lanza su campaña y le apunta a la Casa de Nariño.

Recientemente, Petro evidenció su molestia con varias determinaciones de la Colombia Humana y recalcó que el partido no se creó para que un pequeño grupo se beneficiara de las decisiones políticas y electorales, pidiendo organizar listados de candidatos con principios progresistas y no de “burócratas”

“Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas. Necesito cuadros que sepan dirigir al pueblo y gobernar, y no burócratas esperando engullirse el Estado”, aseguró el jefe de Estado.

Igualmente, entre los precandidatos del Pacto Histórico se han visto choques intensos, especialmente por la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la etapa de selección de candidato, por la que se realizará una consulta interna el próximo 26 de octubre a nivel nacional.

Aunque la semana pasado se habló de un pacto de no agresión, las peleas se han mantenido vigentes, pues de un lado, varios aspirantes desconocen la línea progresista de Quintero y le recriminan su imputación por el caso Aguas Vivas y por el otro, el exalcalde sostiene que el Pacto es miope y que no tiene cálculo político.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Pacto Histórico

Elecciones 2026

Unitarios

Colombia Humana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar