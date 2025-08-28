Petro busca atajar peleas y rivalidades en la izquierda con encuentro en Casa de Nariño

El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con el Pacto Histórico y la agrupación Unitarios en un intento de “ordenar la casa”, pues en los últimos días han salido a la luz fuertes divisiones y peleas en la izquierda por la campaña electoral de 2026. Les hizo varios llamados.

Lea: “Se convirtió en un partido con prácticas de la vieja política”: crecen peleas en Colombia Humana.

La cita a puerta cerrada estuvo liderada por el presidente Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y fue un espacio para un hacer llamado a la unidad del progresismo para el inicio oficial de la campaña política.

El jefe de Estado reiteró cuál es la línea ideológica del Pacto Histórico y el por qué se requiere la unidad de sectores como Unitarios en la contienda para mantener el poder y ganar en las urnas en marzo y junio del próximo año.

Y es que Petro ha lanzado varios regaños en los últimos días a raíz de las peleas que han tenido lugar entre los precandidatos presidenciales del Pacto y especialmente en su partido, Colombia Humana, que está en un proceso de organización de las listas al Congreso.

Lea también: “No vamos a volver al Congreso”: Valencia lanza su campaña y le apunta a la Casa de Nariño.

Presidente Gustavo Petro, Unitarios, pacto histórico y Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS - Comunidad Oficial dialogando en búsqueda de la mayor unidad posible del campo popular de cara al 2026. pic.twitter.com/5WVbKWZKmC — Partido del Trabajo de Colombia (@PTrabajoC) August 27, 2025

Recientemente, Petro evidenció su molestia con varias determinaciones de la Colombia Humana y recalcó que el partido no se creó para que un pequeño grupo se beneficiara de las decisiones políticas y electorales, pidiendo organizar listados de candidatos con principios progresistas y no de “burócratas”

“Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas. Necesito cuadros que sepan dirigir al pueblo y gobernar, y no burócratas esperando engullirse el Estado”, aseguró el jefe de Estado.

Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas.



Colombia Humana se abre al pensamiento y a todas las sensibilidades de la población, sino, pierde el sentido de… https://t.co/Vyd5CftBbG — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 26, 2025

Igualmente, entre los precandidatos del Pacto Histórico se han visto choques intensos, especialmente por la participación del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la etapa de selección de candidato, por la que se realizará una consulta interna el próximo 26 de octubre a nivel nacional.

Aunque la semana pasado se habló de un pacto de no agresión, las peleas se han mantenido vigentes, pues de un lado, varios aspirantes desconocen la línea progresista de Quintero y le recriminan su imputación por el caso Aguas Vivas y por el otro, el exalcalde sostiene que el Pacto es miope y que no tiene cálculo político.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.