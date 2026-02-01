Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

“Instrumento de la oposición”: Petro cargó contra el CNE previo a la decisión sobre Cepeda

El mandatario aseguró que si la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre es calificada como interpartidista, lo que bloquearía la aspiración de Iván Cepeda para el 8 de marzo, es porque el CNE no garantizó a tiempo el derecho a la fusión de los partidos. Cepeda, por su parte, convocó a marchas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
01 de febrero de 2026 - 07:10 p. m.
El senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.
El senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sin mencionar directamente a Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro se refirió este domingo a la decisión que está a punto de tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la participación del senador y candidato en la consulta del “Frente por la Vida”, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo. La apuesta del oficialismo es medir a Cepeda con Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo para sumar fuerzas de cara a la primera vuelta.

Tras la inscripción de esta consulta, la Registraduría le pidió al CNE aclarar si Cepeda puede participar, esto por la duda que genera su participación en la consulta del 26 de octubre de 2025. De hecho, el ente también rechazó la inclusión del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien insiste en que el CNE tiene la última palabra y, entre tanto, ha puesto a sonar el nombre de su esposa, Diana Osorio, como posible precandidata.

Lea también: Petro se encuentra cara a cara con Trump y pone en juego la cooperación y su agenda personal

En el CNE hay tres magistrados (Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez), todos cercanos al petrismo, encargados de redactar una ponencia para el caso. Aunque lo más probable es que dicho documento pida aprobar la inscripción de Cepeda, en la sala plena parece haber una mayoría de magistrados que votarían en contra. En este contexto, el presidente Petro lanzó fuertes mensajes contra la autoridad electoral.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada”, aseguró.

No se pierda: Expectativa por discusión del CNE, primera candidatura inscrita y más movidas electorales

En otro apartado de su trino aseguró que el CNE intentó darle un “golpe de Estado” a él y “cerrar las puertas de la participación” a la fuerza que representa. También dijo que como presidente va a garantizar unas elecciones libres, razón por la cual combatirá la compra de votos y apostará por la reducción de la violencia en las regiones.

A renglón seguido, Petro se refirió a su apuesta de asamblea constituyente. “El comité de las firmas para convocar la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá conmigo para otorgar las garantías de su acción legítima para la recolección de las firmas. El ejercicio del poder constituyente del pueblo, a través de una asamblea que apruebe el Nuevo Congreso, se debatirá a partir del 20 de Julio y pasará su discusión al nuevo gobierno de Colombia”, explicó.

Además, en otro de sus trinos, fue más allá y aseguró que el CNE tomaría una decisión contra la participación política, por lo que calificó al ente como “instrumento de la oposición a mi gobierno”. Y agregó que “es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narco paramilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición. La respuesta no es más que la unidad del pueblo más férrea”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda convocó a movilizaciones para defender la candidatura e incluso el respaldo al presidente Petro antes de su cita con Donald Trump. La decisión final del CNE se conocerá este lunes en audiencia pública.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Gustavo Petro

Iván Cepeda

CNE

Política

Consultas

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Consulta del 8 de marzo

Elecciones 2026

Elecciones del 8 de marzo

Petro e Iván Cepeda

 

LEFR(9389)Hace 2 minutos
Estoy de acuerdo con la convocatoria de Gustavo a una constituyente pero si está está encaminada a que dentro de la constitución queda plasmada la prohibición de la participación descarada del gobierno en campañas políticas. En qué debe limitarse el poder del presidente, en qué esté pueda y deba ir a la cárcel si no hace bien las cosas, en que deben haber lineamientos estrictos de separación de poderes, en qué las cortes dejan trabajar todo el año para casos de abuso de poder del gobierno centra
Ptolomeo(73769)Hace 15 minutos
CNE una cueva de corruptos y mañosos que se hacen llamar magistrados. Demoraron hasta el límite para pronunciarse sobre habilitación del candidato Cepeda y asi torpedear su candidatura.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.