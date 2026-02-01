“Instrumento de la oposición”: Petro cargó contra el CNE previo a la decisión sobre Cepeda

El senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

Sin mencionar directamente a Iván Cepeda, el presidente Gustavo Petro se refirió este domingo a la decisión que está a punto de tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la participación del senador y candidato en la consulta del “Frente por la Vida”, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo. La apuesta del oficialismo es medir a Cepeda con Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo para sumar fuerzas de cara a la primera vuelta.

Tras la inscripción de esta consulta, la Registraduría le pidió al CNE aclarar si Cepeda puede participar, esto por la duda que genera su participación en la consulta del 26 de octubre de 2025. De hecho, el ente también rechazó la inclusión del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien insiste en que el CNE tiene la última palabra y, entre tanto, ha puesto a sonar el nombre de su esposa, Diana Osorio, como posible precandidata.

En el CNE hay tres magistrados (Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez), todos cercanos al petrismo, encargados de redactar una ponencia para el caso. Aunque lo más probable es que dicho documento pida aprobar la inscripción de Cepeda, en la sala plena parece haber una mayoría de magistrados que votarían en contra. En este contexto, el presidente Petro lanzó fuertes mensajes contra la autoridad electoral.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada”, aseguró.

Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidiata, no fué sino porque el mismo CNE no dió el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y… https://t.co/U2FRRgfPHW — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2026

En otro apartado de su trino aseguró que el CNE intentó darle un “golpe de Estado” a él y “cerrar las puertas de la participación” a la fuerza que representa. También dijo que como presidente va a garantizar unas elecciones libres, razón por la cual combatirá la compra de votos y apostará por la reducción de la violencia en las regiones.

A renglón seguido, Petro se refirió a su apuesta de asamblea constituyente. “El comité de las firmas para convocar la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá conmigo para otorgar las garantías de su acción legítima para la recolección de las firmas. El ejercicio del poder constituyente del pueblo, a través de una asamblea que apruebe el Nuevo Congreso, se debatirá a partir del 20 de Julio y pasará su discusión al nuevo gobierno de Colombia”, explicó.

Vamos a la decisión más profunda contra la participación libre en la política de Colombia y proviene de un ente electoral que no es árbitro independiente sino instrumento de la oposición a mi gobierno.



Es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la… https://t.co/SlsvPt0ipu — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2026

Además, en otro de sus trinos, fue más allá y aseguró que el CNE tomaría una decisión contra la participación política, por lo que calificó al ente como “instrumento de la oposición a mi gobierno”. Y agregó que “es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narco paramilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición. La respuesta no es más que la unidad del pueblo más férrea”.

Por su parte, el senador Iván Cepeda convocó a movilizaciones para defender la candidatura e incluso el respaldo al presidente Petro antes de su cita con Donald Trump. La decisión final del CNE se conocerá este lunes en audiencia pública.

