Se registró cita ampliada de varios precandidatos de oposición al presidente Petro

Las citas a urnas están previstas para el 26 de octubre, el 8 de marzo y el 31 de mayo próximo (imagen de referencia). Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al menos 13 precandidatos presidenciales de diferentes vertientes, pero quienes tienen coincidencia en su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, se reunieron en la noche de este martes en Bogotá con el fin de explorar caminos programáticos de unidad.

La cita se realizó en un restaurante de la capital y, entre los asistentes, estuvieron aspirantes por firmas, independientes y cercanos a partidos como el Liberal, el Conservador, Centro Democrático y Nuevo Liberalismo.

Más información: Petro le da guiño a Maduro mientras Washington le muestra los dientes a Venezuela

Reporteros de este diario fueron informados que la lista de invitados la confirmaron estos precandidatos: Mauricio Cárdenas; Juan Manuel Galán; Mauricio Gómez Amín; Marta Lucía Ramírez; Juan Daniel Oviedo; Wilson Ruiz; Enrique Peñaloza; David Luna; Felipe Córdoba; Daniel Palacios; Juan Carlos Cárdenas; Héctor Olimpo Espinosa y Juan Guillermo Zuluaga.

Además, aunque no está en el país, Aníbal Gaviria tuvo representación en esa mesa de conversación y fue informado en todo momento de lo dialogado.

Consulte aquí: Petrismo y uribismo chocaron duro en plenaria del Senado por elecciones de 2026

Este tipo de encuentros se han vendido dado en diversos escenarios, pero hasta el momento no se había presentado con un número tan ampliado de precandidatos. De hecho, aunque este primer acercamiento ampliado es un comienzo, no se descarta que cada vez haya más aspirantes en mesas similares, para que la búsqueda de una unidad electoral de cara a 2026 tenga piso programático.

En estos momentos, cuando se están dando los pasos organizativos para las consultas del 26 de octubre, las elecciones de Congreso del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo, todas las fuerzas se están moviendo con fuerza.

Es de su interés: Ordenan al Consejo Electoral resolver escisión del MAIS en menos de cinco días

La izquierda afín al presidente Petro ya tiene un abanico de al menos nueve precandidatos (Iván Cepeda, Daniel Quintero, María José Pizarro, Susana Muhamad, Carolina Corcho, Gustavo Bolívar, Gloria Flórez, Alí Bantú y Gloria Inés Ramírez), mientras que la derecha del expresidente Álvaro Uribe consolidó su abanico de cinco: Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.