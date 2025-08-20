Polo Democrático le pide a Iván Cepeda ser candidato presidencial para continuar legado Petro

Polo Democrático le pidió a Iván Cepeda ser su candidato a la Presidencia. Foto: Archivo

El partido Polo Democrático le envió una carta al senador Iván Cepeda para pedirle que sea el candidato del Pacto Histórico a la Presidencia. Cepeda no descarta la posibilidad, pero mantiene su prioridad en el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, quien ya fue condenado en primera instancia y se prepara para la segunda etapa, que debe ser antes de octubre.

El Polo inició la misiva asegurando que el Pacto Histórico debe ser un movimiento fuerte y en el que se consolide la unidad de todos los sectores progresistas y alternativos. Precisamente, la fusión de las distintas colectividades está siendo estudiada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que decidirá si la coalición del Pacto puede tener personería única, convirtiéndose en partido político.

“Para hacer realidad este propósito, creemos firmemente en que nuestro senador Iván Cepeda Castro, quien ha dado muestra de ser un político valiente que ha defendido con vehemencia los derechos humanos, la paz, la democracia, la justicia social y luchado con ímpetu por la verdad, sea el candidato a la Presidencia”, se lee en la carta.

Senador @IvanCepedaCast, le pedimos que acepte ser nuestro candidato a la presidencia por el movimiento político @PactoCol. pic.twitter.com/OtSGJP68JI — Polo Democrático Alternativo (@PoloDemocratico) August 20, 2025

La colectividad le indicó al legislador que esperan que sea él quien “enarbole” la esperanza de un segundo período progresista en el poder, tal como lo viene pidiendo el presidente Gustavo Petro: “le pedimos con insistencia que acepte la candidatura a la presidencia por el Movimiento Político Pacto Histórico”.

Cepeda respondió a la carta a través de su cuenta de X: “Agradezco al Polo Democrático su respaldo que tomaré muy en cuenta en el momento de mi decisión. Abrazos”.

El posible aterrizaje de Cepeda a la contienda movería el piso en el Pacto Histórico, que ya tiene siete precandidatos compitiendo por el aval, que solo se conseguirá siendo el más votado en la consulta interna del 26 de octubre, fecha en la que la Registraduría llamará al electorado a las urnas. Los aspirantes son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Flórez, Susana Muhamad y Ali Bantú.

A un amplio sector le agrada el nombre de Cepeda, pues consideran que es un político de las raíces del progresismo, que encarna las luchas sociales y que ha ganado visibilidad por el juicio que se adelanta contra Uribe, en el cual es víctima.

