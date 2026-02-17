“Por qué votar por”: Ana Carolina Quijano, candidata a la Cámara

Ana Carolina Quijano es candidata a la Cámara. Va por Ahora Colombia. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista es defender con talante y firmeza al Valle del Cauca en el escenario nacional. Durante estos últimos años, el departamento no ha tenido el protagonismo ni la gestión que merece, y muchos de sus proyectos estratégicos se han fragmentado o quedado estancados. El Valle aporta significativamente al desarrollo del país, pero ese esfuerzo no se ve reflejado de manera justa en la inversión y el respaldo del Gobierno nacional. Es momento de recuperar liderazgo, capacidad de gestión y voz propia en la Cámara de Representantes.

Llego con más de 18 años de experiencia en el sector público y privado, conociendo cómo funciona el Estado y cómo se destraban los proyectos. Mi motivación es clara: trabajar con dignidad, carácter y compromiso para que el Valle del Cauca vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, impulsando educación, equidad social y desarrollo regional. No podemos permitir que el departamento siga perdiendo oportunidades; con talante, vamos a defender sus intereses y a convertir las necesidades de la región en decisiones concretas en el Congreso.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí. Se adelantó una investigación administrativa relacionada con la no implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, en el año 2020. Esta situación se presentó debido a que el Concejo Municipal negó la aprobación de vigencias futuras necesarias para contratar la alimentación escolar. No obstante, la Procuraduría General de la Nación emitió fallo a mi favor, confirmando que no existió responsabilidad de mi parte.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Con más de 18 años de trayectoria en los sectores público y privado, trabajando por la educación, la equidad social y de género en Colombia y en el departamento del Valle del Cauca, promoveré en la Cámara de Representantes tres leyes que permitirán el bienestar de las personas. Promoveré el proyecto de ley Escuelas Cercanas, para que no haya más familias que, tras hacer esfuerzos por acceder a una vivienda nueva, no cuenten con cupos educativos cercanos para sus hijos. Lideraré la creación de Fonmujer, un fondo de emprendimiento para el desarrollo regional de las mujeres. Este proyecto de ley se radicará con la convicción de que invertir en las mujeres es invertir en desarrollo y justicia social. Impulsaré la Ley Chao Estratos, porque la equidad del siglo XXI debe reconocer la diversidad económica, social y étnica de nuestro territorio vallecaucano y traducirse en tarifas y subsidios verdaderamente equitativos. Y trabajaré por los proyectos de impacto que permitan que el departamento progrese.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Creo que uno de los principales problemas de Colombia es la polarización política y social, así como la pérdida de la vocación de servicio en la dirigencia pública. La política se ha convertido en un escenario de confrontación y protagonismo personal, en lugar de ser un espacio para construir soluciones colectivas. La polarización puede enfrentarse promoviendo espacios de diálogo respetuoso, acuerdos sobre temas fundamentales y una cultura política basada en el reconocimiento del otro, más allá de las diferencias ideológicas. Por otro lado, la falta de vocación de servicio se soluciona fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la formación ética de los líderes públicos. Es necesario que quienes ejerzan cargos públicos entiendan que su función es servir al país y no a intereses particulares.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Considero que Colombia hoy necesita estabilidad institucional y capacidad de diálogo, no un proceso que pueda aumentar la incertidumbre y la polarización. La Constitución vigente ya contempla mecanismos de reforma que permiten hacer los ajustes necesarios sin desmontar el marco institucional. Más que cambiar las reglas de juego, debemos enfocarnos en cumplirlas, fortalecer las instituciones y recuperar la confianza ciudadana.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Sin embargo, considero que se debería extender el período presidencial a seis años.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyaría la legalización de la marihuana por las implicaciones que puede tener en el mejoramiento de la estabilidad social en algunos territorios.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí. Ante situaciones extremas.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, porque el país está en una situación económica delicada.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, porque Colombia es un país muy inequitativo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Considero que es necesario revisar el funcionamiento de los partidos políticos y el sistema de votación. Es evidente que una reforma política será necesaria en el próximo Congreso. Por eso queremos estar allí, para aportar una mirada ecuánime y racional frente a las decisiones políticas que se deben tomar.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Frente al tema de la paridad, los partidos políticos deben garantizar no solo la vinculación de mujeres en sus listas, sino también que su participación sea efectiva. Esto implica brindarles respaldo institucional, apoyo político real y condiciones económicas equitativas para el ejercicio de sus campañas y funciones.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Es necesario revisar el funcionamiento de los órganos de control y la forma en que se elige a quienes deben evaluar la gestión de los funcionarios públicos. Este proceso debe entrar en revisión, ya que no pueden ser los mismos partidos políticos quienes elijan al procurador, al contralor o al personero, pues esto pone en riesgo la imparcialidad y la independencia en las investigaciones. También es fundamental revisar los casos evidentes de corrupción en los que los entes de control no han actuado con la contundencia necesaria y garantizar que exista una verdadera vigilancia y sanción efectiva.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Creo que es necesario demostrarles a los ciudadanos que el Congreso está para trabajar a favor de ellos. También hay que explicarle a la gente cuáles son sus responsabilidades. No se trata únicamente de ejercer la función legislativa, sino también de hacer control político y gestionar en favor de los departamentos y las regiones que representa.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Creo que el presidente ya dio un primer paso positivo con la reunión que sostuvo con el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Lo siguiente es trabajar en el restablecimiento de un sistema democrático pleno en Venezuela, promoviendo la realización de elecciones libres y transparentes. Colombia debe apoyar ese proceso, participar como observador internacional y dar el mayor número de garantías tanto al gobierno como a la oposición.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Esta campaña se está financiando con recursos propios y hasta este momento hemos tenido una donación.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Estoy respaldando al precandidato presidencial Sergio Fajardo. Lo conocí desde mi etapa en la universidad, cuando presentó su propuesta “Del miedo a la esperanza”, y desde entonces he seguido su trayectoria. Creo en su capacidad de transformación para Colombia. Es un líder con carácter, que escucha, dialoga y entiende la política como una herramienta para construir soluciones y generar confianza en la ciudadanía.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Las reformas sociales deberían continuar. La educación, la salud y el sistema pensional requieren transformaciones estructurales que permitan mayor equidad y acceso para la ciudadanía. Sin embargo, es necesario revisar lo que está ocurriendo con el ICETEX, entidad que debe apoyar el acceso a la educación superior. Se debe evaluar su funcionamiento y hacer los ajustes necesarios para que realmente promueva el acceso y la permanencia de las y los jóvenes en la educación superior, con condiciones más justas y favorables.

