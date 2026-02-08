“Por qué votar por”: Andrés Castro Forero, candidato al Senado

Andrés Castro Forero es candidato al Senado. Va por el Partido Oxígeno. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para ser congresista consiste en la vocación de servicio público; haber tenido la oportunidad de dirigir una entidad que repara víctimas, me hizo comprender que hay bastantes cosas que se necesita hacer para acompañarlos en su proceso de reconstrucción de vida, y qué mejor que hacerlo desde el Congreso de la República, donde se cuenta con los recursos suficientes para poder trabajar con ellos y poder construir procesos reales.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí, investigación disciplinaria preliminar. En el ejercicio como director de la Unidad de Restitución de Tierras, se abrieron varias investigaciones disciplinarias preliminares, las cuales fueron atendidas y resueltas por la Procuraduría con el archivo porque no prestaban mérito.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Asegurar que la atención y reparación a víctimas se haga de manera efectiva, enfocándolo en la articulación entre el nivel nacional y territorial.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la desigualdad. Para poder solucionarlo se debe tener un Estado con una mejor disposición a la escucha, esto para que puedan conocer las diferentes realidades de la ciudadanía y puedan atender las diferentes problemáticas y necesidades del pueblo. El Estado debe estar más próximo y cercano al ciudadano, añadiéndole una mayor eficacia y respuesta.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo apoyaría. Tuve la oportunidad de participar en la construcción de la Constituyente del 91, también participe en el proceso de la séptima papeleta; confío plenamente en que lo que está escrito en la Constitución cumple y responde con las necesidades del pueblo colombiano, lo que se debe hacer es poner en práctica aquello, hacer efectivos los artículos y leyes.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, la paz se debe buscar, no con la estrategia de paz total, sino bajo otro marco.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Lo apoyo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo en la meritocracia como principio para el acceso a los cargos públicos, pero eso no significa desconocer las barreras reales que enfrentan las mujeres ni su enorme aporte en distintos ámbitos de la vida pública. Más que imponer paridades formales, la propuesta es garantizar condiciones reales de igualdad: procesos de selección transparentes, criterios claros de mérito y entornos laborales seguros, libres de discriminación y violencia. Las mujeres merecen un trato digno, oportunidades reales y un Estado que proteja efectivamente sus derechos, no solo en el discurso, sino en la práctica.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La lucha contra la corrupción empieza por reglas claras y transparencia real. Mi propuesta es fortalecer los controles a la contratación pública, hacer seguimiento efectivo al uso de los recursos y garantizar que el Congreso cumpla su función de control político con seriedad y responsabilidad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La confianza se recupera con resultados, no con discursos. El Congreso tiene que volver a legislar pensando en la gente, ser transparente en sus decisiones y ejercer un control político serio. Cuando el ciudadano ve que las leyes sirven y que los recursos se cuidan, la percepción empieza a cambiar.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con Estados Unidos debemos mantener una relación firme y respetuosa, defendiendo nuestros intereses. Con Venezuela, una diplomacia responsable: diálogo donde sea posible, cooperación en la frontera y siempre priorizando la seguridad y el bienestar de los colombianos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios. Valor estimado: COP 10′000.000.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Juan Carlos Pinzón, por lo que se necesita en este momento a nivel presidencial es una transición para salir de los excesos y abusos del “Gobierno del cambio” que le entregó los territorios a los grupos ilegales, por ende necesitamos recuperar la seguridad y el orden de esos espacios, y a mi criterio, el más preparado para esa transición es Pinzón, quien ha sido ministro de Defensa de Juan Manuel Santos y embajador en los EE. UU.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Colombia no puede seguir empezando de cero cada cuatro años. Las políticas que han funcionado y han apoyado a poblaciones vulnerables, como adultos mayores y madres cabeza de hogar, deben mantenerse y fortalecerse. En cambio, políticas como la paz total deben replantearse por completo, porque se implementaron sin reglas claras ni resultados verificables, debilitando la seguridad y la confianza del Estado.

