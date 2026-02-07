“Por qué votar por”: Andrés Felipe Salcedo Pinzón, candidato a la Cámara

Andrés Felipe Salcedo Pinzón es candidato a la Cámara. Va por Dignidad & Compromiso. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Luchar por un mejor país y estar al servicio de la gente. La política es una herramienta de transformación social muy poderosa, siempre y cuando se utilice para defender los derechos de la ciudadanía. Por otra parte, es fundamental luchar por un mejor sistema de salud, donde los pacientes reciban oportunamente sus medicamentos y citas médicas, y donde los trabajadores de la salud estén debidamente formalizados. No es aceptable que los pacientes mueran esperando una cita médica y que los trabajadores de la salud estén precarizados.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La formalización de los trabajadores de la salud a través de un régimen especial laboral con financiación garantizada. Asimismo, ejercer una vigilancia activa sobre las formas de vinculación laboral del personal de salud, a cargo del Ministerio de Salud y del Ministerio del Trabajo.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La crisis del sistema de salud, la cual debe solucionarse mediante la concertación de todos los actores del sistema para devolverle los recursos que se le han negado, proteger el dinero de la salud y garantizar un sistema que piense tanto en los trabajadores de la salud como en los pacientes.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, teniendo en cuenta el auge de posturas políticas o ideologías extremas que, en un eventual proceso constituyente, podrían ocasionar un retroceso social en el país, el cual quedaría sellado con la aprobación de una nueva Constitución.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La reelección presidencial perjudica la democracia en nuestro país y no permitiría que nuevos liderazgos asuman la máxima dirección del Estado.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. La paz en Colombia debe construirse bajo el marco de que los grupos al margen de la ley tengan una real disposición de negociar, no atenten contra la población civil y asuman compromisos serios para acabar con el conflicto en nuestro país.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre y cuando exista un compromiso real, demostrado a través de acciones concretas, de dejar de delinquir y trabajar por la paz de Colombia.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí. Estoy de acuerdo, ya que el abordaje de la política de drogas debe hacerse desde un enfoque de salud pública, donde se prevenga el consumo a edades tempranas y se implemente un enfoque de reducción de daños.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, porque cada persona es autónoma para decidir cuando no está teniendo una vida digna y, por ende, tiene derecho a ponerle fin.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí. Desde 1991, Colombia ha tenido 18 reformas tributarias. Esto evidencia que el país necesita una reforma estructural que genere mayor equidad: quien más tiene, más debe aportar. Se requiere una reforma progresiva, pensada para perdurar en el tiempo, que evite estar modificando el sistema tributario cada dos años. Además, es fundamental que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con una tarifa diferencial en el impuesto de renta.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, debe reducirse para lograr un Estado más equitativo. Lastimosamente, hay salarios extremadamente altos mientras muchas personas no alcanzan a recibir ni siquiera un salario mínimo mensual. Además, en comparación con otros países, los políticos en Colombia ganan mucho más.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí. Para lograr una sociedad más equitativa, quienes tengan mayor capacidad económica deben aportar recursos a la Nación para financiar sectores como salud, educación, alimentación y otros que requieren una presencia estatal sólida.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Fortalecería las Consejerías de Juventud para que tengan mayor capacidad de acción y brindaría más garantías a las minorías, de modo que tengan oportunidades de participación equitativas frente a los grandes partidos tradicionales.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Vacunación gratuita contra el VPH para mujeres mayores de 18 años. Debe existir una presencia más robusta del Estado para disminuir los casos de cáncer de cuello uterino, una enfermedad prevenible con la vacuna. Asimismo, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y la aprobación por parte de Colombia de los convenios de la OIT para prevenir el acoso laboral.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

En el sector salud, los hospitales públicos se han convertido en fortines políticos, donde incluso a los trabajadores de la salud se les exige un porcentaje de su salario para ser contratados. La elección de gerentes de hospitales públicos debe realizarse mediante un examen que evalúe conocimientos y garantice que su designación esté basada en el mérito.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

El Congreso debe dejar de estar de espaldas al país. Es necesario rendir cuentas desde los territorios, informar constantemente sobre las decisiones que se toman y entender que el Congreso está para servirle al pueblo.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe mantener una relación cordial con ambos países, que garantice beneficios equitativos para cada nación, y siempre estar a favor de la autodeterminación de los pueblos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Esta campaña se financia con recursos propios. Hemos invertido en publicidad, como volantes y redes sociales. Aunque los recursos son limitados, los administramos e invertimos de la manera más eficiente posible.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo al candidato de mi partido, Dignidad y Compromiso, Sergio Fajardo, considerando que su apuesta de país es la que Colombia necesita durante los próximos cuatro años. En particular, en materia de salud, cuenta con propuestas sólidas para garantizar la entrega de medicamentos, el acceso a citas médicas y una vinculación laboral digna para los trabajadores de la salud. Adicionalmente, su equipo programático en salud está conformado por personas expertas en el sistema, que desde diferentes visiones han logrado concretar una propuesta integral.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuarse con las políticas relacionadas con la producción de medicamentos y vacunas en Colombia, ya que permitirían un acceso más eficiente a medicamentos y una mejor atención de las demandas de la población.

