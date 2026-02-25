“Por qué votar por”: Carlos Eduardo Guevara, candidato al Senado

Carlos Eduardo Guevara Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por todos los colombianos, seguir demostrando que se puede hacer política con honestidad, principios y valores; defender la familia, los niños y el bolsillo de los colombianos. Trabajar para que las leyes sean eficaces y hacer un control político eficaz, velando por el interés general sobre el particular, defendiendo los intereses de los ciudadanos, de Bogotá, de los campesinos, la educación y la generación de libertades que requiere Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Uso responsable de la Inteligencia Artificial como impulso de la innovación.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La seguridad. Aumento de policías, apoyo voluntario de y remunerado de policías retirados o de permiso, permitir acceso a inmuebles con ubicación verificada de celulares robados, conexión de cámaras provadas con el sistema público de seguridad, y priorizar la prevención del delito sobre la sanción excesiva.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Si, para las actividades que NO estén conexas al derecho al culto y la libertad religiosa.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Equidad Salarial, Participación en Política y de Dirección.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Una política de Transparencia, Austeridad y Gasto Eficiente.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Informar masivamente qué trabajo hacemos por el país. MIRA en el Senado, en una legislatura, presenta más de 500 propuestas, todas atendiendo las necesidades de los colombianos y, por medio del control político, logra beneficios concretos como el alivio a deudores del ICETEX.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

No se debe manejar mediante ideologías, sino respondiendo a los intereses de Colombia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

No cuento con financiación de terceros, los gastos han sido financiados a través del aporte que por la Ley el Partido Político MIRA, que me avala, puede realizar y con recursos propios; y ha sido manejada como una campaña austera.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

No hemos definido ese aspecto.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Hay que darle continuidad y mejorar programas para personas mayores y personas con discapacidad y cuidadores. Tendrían que acabarse los programas asistenciales y recortar el gasto público e implementar un plan de austeridad.

