“Por qué votar por”: Ciro Valenzuela, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Aspiro a representar a la Circunscripción Especial de Paz, desde donde busco llevar al Congreso la voz de los territorios más golpeados por el conflicto y históricamente excluidos. Nací en Turbo, Antioquia, en la región de Urabá, un territorio que conoce de primera mano la violencia, pero también la resistencia, la dignidad y la apuesta por la paz. Mi principal motivación es llevar al Congreso la voz de los territorios históricamente excluidos, especialmente de Urabá, y convertir la educación, la paz y la dignidad en políticas públicas reales.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí, investigación en Procuraduría. En el ejercicio de la función pública estamos sujetos a la inspección por parte de los entes de control y mi caso de secretario de Educación de Turbo se adelantó un proceso disciplinario, propio de los controles institucionales.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

1. Reparación en vida: indemnización con plazos y trazabilidad. Impulsaré una reforma legal para fijar términos exigibles, priorización y seguimiento público de la indemnización administrativa.

2. Tierra sin dilaciones: reglas claras y decisiones con dientes Promoveré ajustes normativos para que la restitución y entrega de tierras se materialice con rutas expeditas y protección efectiva.

3. Vías terciarias para la economía campesina. Daré la pelea en el Presupuesto Nacional para inversión verificable en vías rurales y transporte agrícola, conectando producción con mercado.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La desigualdad territorial. Se supera cerrando brechas con inversión social, educación de calidad y una presencia real del Estado en los territorios.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Creo en fortalecer y hacer cumplir la Constitución vigente, especialmente en lo relacionado con derechos, descentralización y participación ciudadana.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La alternancia en el poder es fundamental para la democracia. Cualquier intento de reelección o extensión del periodo presidencial debilita el equilibrio institucional.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí. La paz debe construirse desde los territorios, con las víctimas en el centro y con inversión social que garantice la no repetición.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, siempre que los diálogos estén orientados a la dejación real de las armas, tengan a las víctimas en el centro y se traduzcan en garantías de no repetición y presencia efectiva del Estado en los territorios.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Creo en la necesidad de revisar el enfoque prohibicionista. En el caso de la marihuana, apoyo una regulación responsable que permita control estatal, prevención del consumo problemático y alternativas económicas legales para las comunidades.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respeto el derecho de las personas a decidir sobre su vida en situaciones de sufrimiento extremo, siempre que existan garantías médicas, éticas y legales. Es un tema que debe abordarse con humanidad, responsabilidad y protección de los derechos.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Antes de una nueva reforma, el país necesita mejorar el recaudo, combatir la evasión y garantizar una distribución justa de los recursos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. El Estado debe dar ejemplo de austeridad y coherencia frente a la realidad económica del país.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Considero es un tema que debe revisarse partiendo desde el equilibrio, respetando la libertad religiosa y garantizando equidad tributaria y transparencia

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Es necesario fortalecer la representación territorial, la participación ciudadana y los mecanismos de control político.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Impulsar políticas de paridad real, prevención de violencias y acceso equitativo a educación, empleo y participación política.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Fortalecer los organismos de control, promover transparencia total en la contratación pública y asegurar sanciones efectivas.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Ejercer un Congreso cercano al territorio, con rendición de cuentas permanente y coherencia entre el discurso y la acción.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Mantener relaciones basadas en el respeto, la cooperación y el interés nacional, priorizando el bienestar de las poblaciones de frontera.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con aportes de recursos propios, ahorros y donación de amigos, transparentes y dentro de la legalidad. Es una campaña austera, basada en trabajo territorial.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré un proyecto que garantice paz, justicia social, educación y respeto por los territorios. Aún no he definido candidato a la presidencia.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar la gratuidad de la educación superior.

