“Por qué votar por”: Cristian David Hernández, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Yo pienso que Tuluá merece tener a alguien que los represente en el Congreso de la República. Esa es mi principal motivación, mi gente, mi municipio. Cada tulueño es una motivación… así que yo no tengo una sola motivación, sino miles de motivaciones. Cada hogar de Tuluá merece que un tulueño luche por ellos desde la Cámara de Representantes. No es lo mismo que llegue al Congreso alguien de Cali que lo haga un tulueño.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal prioridad será trabajar para que el Valle del Cauca, y específicamente Tuluá, reciba más recursos y más proyectos de impacto real. Quiero concentrarme en iniciativas que fortalezcan la educación, el empleo juvenil y la infraestructura regional, porque estoy convencido de que la transformación social se logra cuando hay oportunidades reales. No se trata de un solo proyecto, sino de una agenda clara: gestión, resultados y desarrollo para la gente.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Hoy el principal problema de Colombia es la inseguridad. La gente vive con miedo en sus barrios, en las vías, en el comercio y en el campo. Y cuando no hay seguridad, no hay desarrollo, no hay inversión y no hay tranquilidad para las familias. En Tuluá ya hemos vivido en carne propia lo que significa enfrentar estas dinámicas de violencia y criminalidad. Sabemos lo que cuesta, sabemos lo difícil que es, pero también hemos aprendido que cuando hay liderazgo, coordinación institucional y decisión, sí se puede recuperar el control y proteger a la gente. La solución no está en discursos ni en improvisaciones. Está en recuperar la autoridad del Estado, fortalecer a la Fuerza Pública y actuar con firmeza contra las estructuras criminales, pero al mismo tiempo acompañar esa seguridad con oportunidades, inversión social y presencia real del Estado. La seguridad no se promete, se construye. Y en territorios como Tuluá ya hemos demostrado que, con trabajo serio y resultados, es posible hacerlo.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No considero que Colombia necesite una asamblea constituyente en este momento. El país necesita estabilidad institucional y reglas claras. Cambiar la Constitución no va a resolver los problemas de fondo si no hay voluntad de gobernar bien, de ejecutar y de cumplir la ley. Hoy la prioridad debe ser hacer que las instituciones funcionen mejor.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Creo firmemente en la alternancia del poder como principio democrático. Concentrar el poder o extender los periodos presidenciales debilita la democracia. Colombia necesita instituciones fuertes, no liderazgos eternos. El foco debe estar en gobernar bien durante el tiempo que la Constitución establece.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Yo respaldo la búsqueda de la paz, pero no cualquier tipo de paz. La paz no puede significar impunidad ni debilidad del Estado. Debe construirse con autoridad, respeto por las víctimas y resultados concretos en seguridad. Si una política no mejora la vida de la gente en los territorios, hay que corregirla.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Los diálogos solo tienen sentido si conducen al desmantelamiento real de las estructuras criminales y a la protección de la ciudadanía. El Estado no puede negociar desde la debilidad. Primero debe garantizar la seguridad de la gente. El diálogo no puede convertirse en una excusa para que los criminales sigan operando.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Este es un debate complejo que debe darse con responsabilidad y evidencia. En lo personal, creo que cualquier decisión debe priorizar la salud pública, la protección de los jóvenes y la lucha contra el crimen organizado. No se pueden tomar decisiones ideológicas sin medir sus efectos reales en la sociedad.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respeto profundamente este debate y las decisiones personales en situaciones extremas. Creo que debe abordarse desde un enfoque humano, médico y jurídico, garantizando siempre el acompañamiento, el respeto por la vida y la dignidad de las personas, sin imposiciones.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Colombia no necesita más reformas tributarias que asfixien a la clase media y a los empresarios. Lo que se necesita es eficiencia en el gasto público, lucha contra la evasión y mejor administración de los recursos. Antes de pedir más plata, el Estado debe demostrar que sabe usarla bien.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Ya se hizo una reducción. Pero más que una discusión populista sobre salarios, el debate debe centrarse en resultados y responsabilidad. La gente quiere ver congresistas trabajando, gestionando y respondiendo por su labor. Estoy abierto a revisar esquemas que fortalezcan la austeridad, siempre que no se conviertan en simple discurso.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias cumplen una labor social importante en muchos territorios. Cualquier discusión sobre impuestos debe hacerse con seriedad, diferenciando la actividad religiosa de posibles actividades comerciales. El debate debe ser técnico, no ideológico.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, creo que el sistema político colombiano necesita ajustes, especialmente para que las regiones tengan más peso real en las decisiones nacionales. Hoy muchas decisiones se toman desde Bogotá, lejos de la realidad de los territorios, y eso genera desconexión, ineficiencia y frustración ciudadana. Desde municipios como Tuluá hemos visto cómo muchas veces los proyectos se demoran o no llegan porque el sistema no está pensado desde las regiones, sino desde el centro del país. Eso hay que corregirlo. Necesitamos un sistema político que escuche más a los territorios, que fortalezca la representación regional y que permita que los recursos lleguen de manera más ágil y efectiva. Si logramos que el sistema político funcione mejor para municipios como Tuluá, va a funcionar mejor para todo el país.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Mi compromiso es con la igualdad real de oportunidades. Apoyaré iniciativas que fortalezcan el acceso de las mujeres a educación, empleo, emprendimiento y protección frente a la violencia. No se trata solo de leyes, sino de políticas que se sientan en la vida diaria.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Sanciones reales para los corruptos y se acaba el tema. La corrupción se combate con transparencia, control y resultados. Apoyaré mecanismos de vigilancia ciudadana y rendición de cuentas, pero sobre todo iniciativas que conlleven a que existan sanciones reales para los corruptos. Igualmente, aprovecho para señalar que también creo que cuando hay buena gestión y ejecución, se reducen los espacios para la corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Con trabajo y coherencia. La confianza no se recupera con discursos, sino con resultados. Mi compromiso es estar presente en el territorio, rendir cuentas y demostrar que sí se puede hacer política de manera distinta.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe tener relaciones diplomáticas serias, basadas en la defensa de la democracia, la soberanía y los intereses nacionales. Con Estados Unidos debemos fortalecer la cooperación. Con Venezuela, mantener canales diplomáticos, pero sin legitimar prácticas autoritarias.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia de manera transparente, en un primer momento con recursos propios, pero también con el apoyo de amigos y familiares que creen en este proyecto. Todo se hará conforme a la ley, con rendición de cuentas clara, como debe ser.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré un proyecto presidencial que defienda la democracia, la institucionalidad y las regiones. Para mí es clave que quien aspire a la Presidencia entienda que Colombia no se gobierna solo desde Bogotá, sino desde los territorios.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Cualquier política que busque reducir la desigualdad y ampliar oportunidades debe mantenerse, siempre que funcione. Pero deben acabarse las políticas basadas en la confrontación permanente y en la improvisación. Colombia necesita menos pelea y más resultados.

