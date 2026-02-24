“Por qué votar por”: David Valencia Campo, candidato a la Cámara

David Valencia Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es servirle a Colombia con hechos y resultados, no con promesas vacías. Quiero representar a los ciudadanos que trabajan duro y sienten que el Estado los ha abandonado. Colombia necesita una política con carácter: transparente, técnica y cercana a la gente. Mi compromiso es demostrar que se puede gobernar con integridad, enfocándome en recuperar la seguridad, proteger los entornos escolares y fomentar un desarrollo empresarial que genere empleo digno.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No. Mi trayectoria en la vida pública y privada es impecable. Cuento con una hoja de vida limpia y transparente, lo que me permite mirar a los ciudadanos a los ojos con total tranquilidad.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal compromiso en el Congreso será liderar una agenda contundente para recuperar la seguridad y proteger lo más sagrado que tenemos: nuestros niños y jóvenes. Bogotá enfrenta una realidad aterradora: se estima que operan entre 200 y 300 bandas criminales que se han expandido bajo la sombra de la “romantización del delincuente”. Estas estructuras están ganando territorio, reclutando menores y montando expendios de droga frente a cada colegio público de la ciudad. Esto es inaceptable. Que las bandas estén envenenando a nuestros hijos no es un problema estadístico, es un llamado a la acción inmediata.

Llevaré este tema como la prioridad número uno de la agenda nacional a través de una justicia sin contemplaciones, impulsando penas máximas y eliminando cualquier beneficio para quienes utilicen los entornos escolares para el expendio o el reclutamiento ilícito; quien toque a un niño se enfrentará a toda la fuerza del Estado. Para lograrlo, pondremos la tecnología al servicio de la protección, legislando para garantizar los recursos necesarios que permitan dotar a los perímetros escolares de herramientas de punta, como cámaras inteligentes con reconocimiento facial y analítica de datos. Mi objetivo es que la voluntad política se traduzca en hechos, dando una batalla cultural que recupere los valores de nuestra sociedad y garantice que el colegio vuelva a ser el lugar más seguro para el futuro de Colombia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es el relativismo moral. Cuando se trastocan los valores, la sociedad se pierde y las instituciones se degradan. La solución es dar una batalla cultural para recuperar los principios fundamentales de nuestra civilización: Dios, Patria y Familia. Estos deben ser los pilares para reconstruir el tejido social y atacar la permisividad que hoy asfixia a nuestra comunidad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Colombia no necesita más incertidumbre institucional ni batallas políticas innecesarias. Los problemas de inseguridad, desempleo y corrupción se solucionan haciendo cumplir la Constitución que ya tenemos, fortaleciendo las instituciones y legislando con seriedad. El país pide orden y resultados, no cambios de papel que arriesguen nuestra estabilidad democrática.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Colombia necesita estabilidad y respeto por las reglas del juego. El poder debe tener límites y los periodos deben respetarse. Reformar la Constitución para beneficiar al gobernante de turno debilita la confianza ciudadana y la alternancia democrática.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. La paz no se logra romantizando al delincuente ni entregando el país a los criminales. La paz es el resultado del ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Debemos fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas para combatir, someter y reducir a los cárteles de la droga que hoy se disfrazan de insurgencia. Quien vulnere los derechos de un ciudadano debe saber que será perseguido con toda la potencia de la ley. Sin autoridad, no habrá paz.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No. A los grupos ilegales se les combate, se les somete y se les reduce.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Yo rechazo la legalización de drogas ilícitas cuando implica abrir la puerta a normalizar el consumo y ampliar el mercado, especialmente en un país donde el microtráfico está destruyendo barrios y reclutando jóvenes. Hoy Colombia vive una realidad donde las drogas están llegando a los colegios, donde bandas criminales están usando niños como distribuidores y donde el consumo está afectando familias enteras. En ese contexto, legalizar no es una solución automática, puede convertirse en un problema mayor. Estoy de acuerdo en revisar enfoques de salud pública y fortalecer programas de prevención y rehabilitación, pero mi prioridad es proteger a la niñez, combatir el microtráfico y desmantelar las estructuras criminales.

Colombia no puede rendirse frente al narcotráfico ni mandar el mensaje de que el consumo es normal o aceptable. Aquí lo que necesitamos es más control, más autoridad y más prevención, no más permisividad y voluntad política.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

La vida es sagrada y debe respetarse desde la concepción hasta la muerte natural. El Estado debe garantizar el acceso a cuidados paliativos reales para que nadie sienta que la única salida es la muerte por falta de atención médica o abandono.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Colombia no aguanta más impuestos para los mismos de siempre. Lo que se requiere es una reducción profunda del gasto público y un Estado austero. Antes de castigar a la clase media y a los emprendedores, el Gobierno debe cerrar las brechas de corrupción y eliminar el despilfarro. Necesitamos eficiencia fiscal, no ingeniería social para satisfacer caprichos gubernamentales.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Más allá del salario, que ya ha tenido ajustes, se requiere una reducción total del gasto innecesario en el Estado: eliminar entidades redundantes, cargos burocráticos y contratos que no sirven al ciudadano. Es hora de tener responsabilidad real con el dinero de los contribuyentes.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias cumplen una labor social y de soporte emocional que el Estado no alcanza a cubrir. Si realizan actividades comerciales ajenas a su culto, deben tributar sobre ellas, pero su labor espiritual y social debe ser protegida. No se debe gravar la fe.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Hay que fortalecer los pesos y contrapesos, el gobierno de Gustavo Petro nos ha demostrado que los poderes del presidente se usan de manera descontrolada, hay que regular las superintendencias para que no vuelvan a ser utilizadas como instrumento político, hay que poner límites y que no se conviertan en una policía política para perseguir a los opositores o enemigos del gobierno.

En el sistema electoral vale la pena facilitar la operación privada de las campañas, buscaremos, reducir los aportes estatales, no tiene sentido que sean los contribuyentes que carguen con el peso y tampoco tienen sentido deslegitimizar el compromiso privado con la democracia. Se necesita transparencia y atacar el financiamiento que proviene de fuentes ilegales.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hay que garantizar la igualdad de derechos ante la ley y fortalecer las políticas públicas que son transversales, no tienen género, mejoran la calidad de vida tanto de hombres como de mujeres: la seguridad y la economía no tienen género. Creo que debemos reconciliar a la sociedad: hombres y mujeres somos complementarios y no podemos permitir que nos pongan como enemigos, debemos es garantizar la igualdad de derechos. Por otro lado en el servicio público deben estar los mejores por mérito, fortaleciendo siempre los canales de protección para cualquier población vulnerable.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción no se combate con indignación, se combate con controles reales y castigos efectivos.

Lideraré una reforma al régimen de control fiscal para crear un Sistema Fiscal Acusatorio en el cual la contraloría pueda acusar ante jueces especializados en materia fiscal; para lograrlo hay que fortalecer los procesos técnicos de auditoría y enfocar las unidades de responsabilidad fiscal hacia unidades de acusación. Finalmente, los títulos ejecutivos producto de los fallos con responsabilidad deben ser cobrados por la entidad víctima y no por la contraloría, tenemos la responsabilidad de recuperar los recursos que la corrupción nos arrebata.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Con hechos: 1. Proyectos útiles que impacten el costo de vida y la seguridad, no leyes para llenar anaqueles. 2. Transparencia total y rendición de cuentas permanente en territorio, no solo en campaña. 3. Coherencia: menos privilegios y más trabajo. No seré parte del problema, seré parte de la solución demostrando honestidad y carácter.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Estados Unidos es nuestro provincial socio comercial y estratégico y el régimen venezolano a puertas de caer ha sido el padre de numerosas desgracias para el pueblo colombiano, recuerde usted que esté régimen protegía la presencia de grupos ilegales que extorsionaban, secuestraban y asesinaban colombianos, luego hay que acercarnos a nuestro aliado estratégico, bajo relaciones de beneficio mutuo y rechazar regímenes dictatoriales como el venezolano.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña es austera y estamos muy por debajo de los topes electorales. Se financia con recursos propios, aportes de familiares, amigos cercanos y los anticipos de reposición de votos permitidos por ley. No tengo compromisos con contratistas ni maquinarias; mi independencia me permite actuar solo en favor de Bogotá.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldaré a quien garantice el orden, la seguridad jurídica, la libertad económica y el respeto absoluto por las instituciones.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Lo único bueno de Petro ha sido la simplificación de ciertos trámites ambientales para proyectos estratégicos y la eliminación de subsidios ineficientes que distorsionan la economía.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.