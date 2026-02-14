“Por qué votar por”: Dumar Aponte, candidato al Senado

Dumar Aponte, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

Corregir desde el Congreso lo que hoy se está teniendo que pelear desde la defensa individual y la veeduría ciudadana; en conclusión, pasar de resistir el abuso del poder a rediseñar las reglas del poder.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

Ninguna investigación.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Sistema Nacional de Precios Unitarios Regionales de Construcción y se dictan otras disposiciones para la transparencia, equidad laboral y eficiencia en el sector de la construcción.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

En Colombia existen diferentes problemas que afectan la calidad de vida digna de los ciudadanos. Comenzaré con la población de los trabajadores informales de la construcción y sus familias, organizar a quienes no estén asociados y vincular a quienes no estén siendo escuchados y, con el proyecto de ley, ayudarles a la formalización de los precios unitarios regionales. Ellos sentirán la solución a este conflicto.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

La Constitución no se cambia por capricho. Primero agotamos las leyes, y solo si el sistema no responde, el pueblo decide.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

Lo acompañaría, pero hoy Colombia no necesita presidentes eternos, necesita instituciones que funcionen. Mi prioridad es que la ley proteja al ciudadano, no ampliar el poder de una sola persona.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

No, todo proceso de paz debe respetar la Constitución, los derechos de las víctimas y el equilibrio institucional. La paz no puede significar impunidad ni desorden normativo.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

Colombia sí necesita diálogo para reducir la violencia. Pero ese diálogo debe tener reglas claras, verdad, reparación y control institucional. Yo apoyo la paz, no la improvisación. El diálogo debe llevar a más Estado y más derechos, no a menos ley.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

Claro que no, porque no podemos hablar de legalización mientras el Estado no sea capaz de regular precios de la construcción, proteger trabajadores y hacer cumplir la ley.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

Sí, bajo condiciones estrictas y humanas. Defiendo la vida digna, y cuando una persona enfrenta un sufrimiento irreversible, también defiendo su derecho a decidir con acompañamiento médico y garantías del Estado. La eutanasia no puede ser un atajo por un mal sistema de salud.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

No, Colombia necesita ordenar el sistema tributario, hacer cumplir la ley y recaudar mejor de quienes hoy no pagan y, antes de subir impuestos, el Estado debe demostrar que sabe administrar los recursos.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Esto debe revisarse con criterios técnicos y de equidad. Aquí no se trata de bajar salarios por aplausos, sino de eliminar privilegios, poner topes razonables y hacer transparente el gasto público. Un Estado serio paga bien, pero paga con reglas y resultados que sean comprobados por el pueblo.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

Estoy de acuerdo con un modelo justo y diferenciado. Las iglesias que realizan trabajo social real, con huérfanos, ancianos, viudas, personas en rehabilitación, deben tener beneficios tributarios especiales. Pero esos beneficios deben estar condicionados a veeduría, impacto social y transparencia. La fe se respeta, el negocio tributa y el trabajo social se protege. Y donde hay trabajo social real, debe haber alivio fiscal; donde hay negocio disfrazado de fe, debe haber impuestos.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Sí, el sistema político colombiano necesita ajustes profundos, pero responsables. No para concentrar poder, sino para que el poder funcione y responda a la gente.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Propongo paridad con poder real, protección laboral efectiva, un sistema público de cuidados y medidas firmes contra la violencia. La igualdad no se decreta: se construye con reglas, presupuesto y control. Mi compromiso es que las mujeres tengan derechos reales, no solo espacios simbólicos. Ahora saben que la igualdad no se mide en discursos, se mide en ingresos, seguridad y libertad, porque las mujeres de hoy ya no lloran si no facturan.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Cerrar la discrecionalidad en la contratación, hacer transparente cada peso en tiempo real, empoderar veedurías ciudadanas con capacidad de control y garantizar sanciones reales. La corrupción no se acaba con discursos, se acaba con reglas claras y consecuencias.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

Si estoy, esto es porque desde ya debo asumir el problema, cambiar la conducta y mostrar resultados. Rendir cuentas, legislar desde el territorio, reducir privilegios y demostrar que las leyes sirven para mejorar la vida de la gente. La confianza no se exige: se recupera con hechos.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Colombia mantiene relaciones de cooperación con Estados Unidos, pero siempre desde el respeto a nuestra soberanía y con transparencia institucional. La cooperación debe ser útil para Colombia, no una presión unilateral. Colombia busca una relación diplomática basada en la paz, la seguridad de la frontera y el respeto a los derechos humanos. Aquí no se trata de ignorar diferencias políticas, sino de construir canales que beneficien a nuestras comunidades.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

Mi campaña se está financiando principalmente con recursos propios y con aportes voluntarios de amigos y ciudadanos que creen en este proyecto. Todos los aportes se están registrando conforme a la ley electoral y, una vez finalizado el proceso, se reportará el valor total ante la autoridad competente con total transparencia.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

Mi respaldo presidencial estará condicionado a compromisos claros con los trabajadores, la lucha anticorrupción y el respeto institucional. Cuando haya candidatos que asuman esos compromisos de manera verificable, tomaré una posición responsable.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Colombia debe continuar la agenda de inclusión social y presencia del Estado en los territorios, porque reducir la desigualdad es una condición para la estabilidad. Pero debe cerrarse el modelo actual de ‘Paz Total’, no porque la paz no sea necesaria, sino porque, sin reglas claras, verificación y autoridad del Estado, termina debilitando la seguridad y afectando a la gente trabajadora. La paz debe ser con legalidad, no con improvisación.

