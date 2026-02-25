“Por qué votar por”: Edwin Andrés Hernández, candidato a la Cámara

Edwin Hernández. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Desde la Cámara de Representantes, generar propuestas de políticas públicas encaminadas a la promoción y fomento de las energías renovables como una política de Estado, sin discursos ideológicos o agendas contra otras fuentes energéticas tradicionales que aún necesitan las comunidades y fuerzas productivas del país, además de ser un garante del control político desde el Congreso sobre los recursos y funcionamiento del sistema de alumbrado público, las políticas de bienestar animal y que el marco jurídico de participación ciudadana, formalización y apoyo a las diferentes ramas de la economía popular y comunitaria tenga un desarrollo como proyecto piloto para el país desde la capital.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Falta de modernización de la Administración Pública como problemática principal (entre esas, la eficiencia energética, el uso de energías renovables y nuevas tecnologías en todos los procesos) y derivan de ella la corrupción como práctica social normalizada dentro del Estado y falta de presencia de calidad de la soberanía en todo el territorio, lo que ha generado desigualdad y violencia desde la Independencia hasta el presente.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Colombia necesita que el Congreso, el Ejecutivo y en general el pueblo colombiano hagan cumplir las normas existentes, la calidad de la Constitución que tenemos es muy garantista y completa, pero la corrupción y la falta de gestión y modernización de nuestro Estado no han permitido que se cumpla del todo. La renovación que representamos es de esa calidad.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La reelección quedó claro que la sociedad colombiana la rechaza desde hace mucho tiempo. Si bien los mandatos extendidos de Uribe y Santos aportaron muchísimas cosas positivas al país que con la continuidad a través de los mandatos posteriores y el actual han mantenido el orden institucional, el crecimiento económico y la imagen del país ante el mundo; pero toda prolongación del poder trae manejos de poder oscuros y eso debe evitarse dentro de un Estado Social de Derecho.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Por una única y última vez se debe dar la oportunidad tanto al ELN como a las bandas criminales de someterse voluntariamente bajo la legislación actual. De lo contrario, realizar un fortalecimiento de la Fuerza Pública, reestructurar completamente los organismos de inteligencia que han sido desmontados y utilizados para lo que no es por el Gobierno actual. Allí, con los que queden en rendición, se pactará una política de sometimiento, entrega de bienes, verdad y reparación a las víctimas, respetando la vida e integridad de quienes se desmovilizan, pero generando un real compromiso con las víctimas del conflicto e ir migrando del país de las víctimas al país de las segundas oportunidades y la reconstrucción como país. El programa de seguridad de nuestro candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, es muy completo; nuestro equipo hará algunos aportes, y hasta ahora es el único que existe entre los actuales candidatos.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Siempre y cuando haya una claridad de sometimiento a la justicia, indemnización material y de memoria a las víctimas. Por última vez debe ponerse a prueba la seriedad del ELN y de todas las organizaciones. Reiterando lo anterior, debe existir una política de sometimiento con garantías, con un muy celoso cuidado de los Derechos Humanos para no repetir malas experiencias y sucesos infames como los “falsos positivos”, porque si los grupos insisten en la violencia, el control territorial y de economía ilegal por el miedo, deben contestar por la misma contundencia que se espera el Estado y sus Fuerza Pública.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Una regulación seria y sin tanta burocracia de la explotación económica de carácter medicinal, textil y comestible del cannabis debe realizarse como política de Estado y sin favorecer a ningún grupo empresarial, permitiendo la democratización del mercado. En cuanto al uso recreativo, como sociedades, a nivel regional, generar centros y espacios de consumo controlado y regulado, que pague impuestos y que no genere problemas de convivencia con los no consumidores y sobre todo no entrar en choque con el uso original de los parques públicos con presencia de familias y menores de edad.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Siempre todo procedimiento médico que implique la vida de una persona, debe contemplar también la salud mental, estado de ánimo y pérdida material, emocional y de calidad de vida de los familiares, en especial los cuidadores, y tener en cuenta al paciente si se encuentra en uso pleno de sus facultades mentales y físicas. Más que un tema regulatorio, es una pedagogía social de saber dialogar en familia sobre conversaciones incómodas como

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Parcialmente. Las leyes existentes, fortalecer y devolver a la DIAN la capacidad de perseguir las fortunas no declaradas y dar alivios tributarios graduales a las empresas, en especial a las Mypimes que generan la mayoría del empleo formal del país (Colombia solamente tiene 4 mil empresas grandes que pueden contratar más de 200 personas)

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, parcialmente. La crítica es más por un tema de dar un mensaje moral al país. Las macrofinanzas no son afectadas ni por los costos de salarios del Congreso, ni de la Rama Judicial, entes de control o altos cargos. Cada cierto tiempo sectores populistas en un falso control social, usan esa carta para ocultar otras formas de corrupción que desangran de verdad al Estado, en especial la ineficiencia tecnológica, energética y administrativa de las entidades. Pero para el pueblo, las personas de a pie es muy duro, y genera desconfianza y resentimiento ver que les toca muy duro mientras hay salarios desproporcionados con respecto a la mayoría de la población. Pero no se deben acabar los buenos salarios en el Estado, ya que no sería atractivo para que los mejores talentos del país tomen la Administración Pública como vocación.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No. La libertad de cultos y la fe, así como la libertad económica de las personas que deciden invertir sus recursos apoyando una opción de fe, deben ser respetadas; es esencial dentro del Estado social de derecho y laico Lo que debe hacerse es mayor control y exigencias a la transparencia y fomentar la función social y apoyo humanitario que la Iglesia Católica tiene institucionalizado, y muchas iglesias cristianas importantes, pero la mayoría no sabe a dónde van esas contribuciones más allá de inversiones en sí mismas o en el crecimiento financiero de sus asociados y fundadores.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Deberían revaluarse la fusión o unificación de entidades públicas que pareciera que sus competencias y misión se enredan entre sí; el mejor ejemplo son las entidades que se encuentran en el sector agropecuario, sobre todo las destinadas a cumplir los puntos de reforma agraria del Acuerdo Final de Paz. Definir las competencias y límites de los entes regionales y nacionales que regulan asuntos ambientales, ya que esa excesiva burocracia y sobrecubierta de competencias de regulación hace difícil cualquier proyecto de desarrollo en energías renovables, porque las consultas previas y los bloqueos de fuerzas políticas no solamente han bloqueado proyectos del sector minero-energético o de oil and gas, sino también a proyectos solares fotovoltaicos y eólicos que podrían beneficiar comunidades por la desinformación y la burocracia excesiva.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Aplicar de manera estricta la legislación existente de protección a los derechos de las mujeres en todas las dimensiones de su vida social, laboral, académica y de su desarrollo integral y de salud sexual y reproductiva. Las mujeres han sido resumidas por la sociedad a determinadas etapas sin mirar su integridad, que por cada paso que dan en la crianza de los hijos, del orden en favor de otros, generando cuidado y bienestar, muchas veces descuidan o no pueden realizar todas sus aspiraciones y capacidades. La estructura jurídica de la Secretaría Distrital de la Mujer, una entidad ejemplo construida por el movimiento de derechos de la mujer que un sector político se quiere adjudicar, debe ser un modelo que se replique en todo el país en cuanto a atención integral, prevención de las violencias, las casa refugio, unido todo a una política pública del Cuidado que esperamos que sea política de Estado y que ha sido un acierto del Gobierno Nacional.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Control político permanente empoderado y priorizado con las regiones. El Congreso no debe ser el único lugar de veeduría y control ciudadano, debe ser su semilla para que germine. Desde mi curul, el aporte que haré será realizar control político a nivel prioritariamente de Bogotá, pero a nivel nacional de las políticas públicas de las concesiones de alumbrado público desde la eficiencia de sus operadores, la responsabilidad política de los concejos municipales y agentes interventores en los daños colaterales generados por la falencia en alumbrado público, principalmente en la percepción de seguridad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

A través de las redes sociales y de no abandonar el trabajo presencial en todas las localidades de Bogotá generar contenidos y espacios de diálogo con las comunidades de todos los rincones de las localidades de ciudad.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Estados Unidos es nuestro aliado más allá de la seguridad y defensa; es nuestro referente cultural, académico y tecnológico. Deben mejorarse las relaciones, sin dejar de protestar por los argumentos injustos y propender por proteger a nuestros migrantes colombianos independientemente de su estatus, porque sus derechos fundamentales no cambian con un decreto, en especial los de niños, niñas y adolescentes. Debemos acabar para siempre con el estigma de violencia y narcotráfico como sinónimo de “colombiano” en el exterior. Nuestro pasaporte debe ser un orgullo. Con Venezuela deben continuar todas las relaciones comerciales y diplomáticas. Esperamos que, con los cambios de este año, la legalidad internacional deje de castigar económicamente a Venezuela y que los colombianos podamos realizar inversión directa y reconstruir el tejido social y empresarial lo más pronto posible.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios y tenemos un presupuesto menor hasta el momento a los COP 80 millones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Apoyamos en toda nuestra lista de ciudadanos: Renovemos a Juan Carlos Pinzón a la Presidencia de la República. Él representa el orden, la experiencia en servicio público, defensa y seguridad, y tiene una postura seria, estructurada y fuerte que necesita Colombia en este momento para salir de la crisis.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

FENOGE debe continuar y ser ascendido a un Instituto y recibir recursos de Minciencias para fomentar la investigación y el emprendimiento en energías renovables. Toda la política pública de transición energética, quitando los discursos ideológicos y el discurso en contra de las fuentes tradicionales de energía de oil and gas. La Política Pública Nacional del Cuidado con enfoque de género, la Academia Popular Diplomática para democratizar el servicio exterior y llevarlo a las regiones y que RTVC sea una opción educativa, informativa y de entretenimiento diferente, solamente que tenga otras narrativas y contenidos por fuera de lo ideológico.

