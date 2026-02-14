“Por qué votar por”: Federico Restrepo, candidato a Senado

Federico Restrepo, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?​

Darle altura al Congreso. Aportar conocimiento, experiencia, transparencia, compromiso y probidad. No aspiro al Senado para ocupar una curul, sino para llevar la gerencia y la ética al corazón del Estado. Mi compromiso es que el talento y el mérito derroten al clientelismo.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

Sí. Con la CGR en el caso de responsabilidad por Hidroituango. El caso fue resuelto en términos de declarar nula (y restablecer el derecho) la actuación de la CGR, mediante Sentencia 205 del Tribunal Administrativo de Antioquia el 28 de octubre de 2024. Está en curso un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, por presunto interés indebido en favor de terceros (EPM es el tercero) por la firma del contrato BOOMT entre la Sociedad HI y EPM, cuando ejercía como representante legal de esta última.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

Proyecto de ley para blindar los Gobiernos corporativos de las empresas comerciales e industriales del Estado, las de servicios públicos y los hospitales públicos, de la ingerencia periódica de los Gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como subnacional. En este sentido, reglas claras acerca de los nombramientos de los miembros de las JD y del personal directivo de las mismas, en el sentido de demostrar experiencia, probidad, competencia, independencia y con períodos que se traslapen cada 4 años, como hoy se presenta en el Banco de la República.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

El principal problema es la corrupción y se resuelve de manera radical, cambiando el modelo de gestión pública basado en el clientelismo. La propuesta de blindaje de los Gobiernos corporativos de las empresas del Estado y la modernización de los procesos administrativos del Estado contribuyen a disminuir ese flagelo. El problema grande radica en la concepción de la gobernabilidad.

Dentro del modelo clientelista, esta se enmarca en una serie de transacciones entre los legisladores y el ejecutivo, en el sentido de otorgarles a los primeros, puestos, contratos y mermelada, a cambio de aprobación de proyectos de ley de parte del Ejecutivo. Todo ello parte del mismo proceso electoral. De la forma como se hace la campaña, así se gobernará. Más adelante, en la pregunta específica sobre la corrupción, se presentan unas propuestas específicas sobre el tema.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

Creo que la Constitución del 91 tiene artículos específicos que permiten reformas a la misma, sin necesidad de convocar una Asamblea Constituyente y, por lo tanto, no apoyaría una nueva Asamblea Constituyente.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el período presidencial?​

No.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

No.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

No.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

Solo con dosis mínimas, de consumo personal.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

Sí, estoy de acuerdo.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

Después de racionalizar el gasto público, incluyendo la burocracia estatal (modernizando los procesos administrativos con la adopción de nuevas tecnologías y algoritmos de IA para la simplificación de trámites), perseguir a los evasores, recuperar las rentas (Ecopetrol, ISA etc), eliminar o disminuir los subsidios a los combustibles como el diésel. Si después de ello se requiere una reforma tributaria, la apoyaría.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Debe responder al nivel de responsabilidad asumida. Si eso implica rebajarlo, apoyaría el ajuste.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

Sí.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Sí. Propondría una reforma que considere, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Listas cerradas con democracia interna obligatoria

2. Independencia de los Entes de Control. Estos se han convertido en apéndices del control político. Es urgente y necesario cambiar el método de elección de Contralor y Procurador hacia procesos de meritocracia pura, con tribunales de postulación independientes (académicos y judiciales) donde el Congreso solo tenga una función de ratificación final sobre una terna técnica.

3. Sistemas de financiación de campañas.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Cero tolerancia a las violencias basadas en el género. 2. Cada mujer merece acciones de salud pública y atención médica oportuna y de calidad, en función de su curso de vida. 3. Trabajo protegido, ingresos justos y tiempo propio. 4. Una sociedad que reconoce y valora los trabajos de cuidado, es un país que progresa. 5. Participación paritaria y vinculante en todas las decisiones del país.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

El principal problema es la corrupción y se resuelve, entre otras, con medidas como:

1. Reforma a la Contratación Pública: Pliegos tipo obligatorios: expandir el uso de pliegos tipo a todos los sectores para evitar que las licitaciones se diseñen a la medida de un solo proponente. Eliminación de la contratación directa excesiva, limitar los convenios interadministrativos que a menudo se utilizan para saltarse la Ley 80 y entregar contratos a dedo.

2. Fortalecimiento del control político: Mociones de censura efectivas, control social legislativo, crear mecanismos para que las denuncias de la ciudadanía lleguen directamente a las comisiones de control, obligando a los entes de control (Procuraduría y Contraloría) a dar respuestas en tiempos reales.

3. Reformas al Sistema Político y de Justicia: cambiar las reglas del juego electoral, transparencia en la financiación de campañas, protección a denunciantes de corrupción.

4. El Ciclo de la Transparencia Legislativa: eliminar las partidas globales que permiten discrecionalidad excesiva, legislar para que toda ejecución sea reportada en formatos de datos abiertos, citaciones periódicas obligatorias a contratistas de grandes obras de infraestructura para informar sobre el avance de las obras y la ejecución presupuestal de las mismas.

5. Gobernanza de Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), las de Servicios Públicos (ESP) y los Hospitales públicos: muchas veces, la corrupción se esconde en este tipo de empresas, que no siguen reglas de gobierno corporativo claras; implementar estándares de la OCDE para que estas empresas se manejen con criterios técnicos y no como fortines políticos y corruptos. En suma, cambiando el modelo de gestión pública basado en el clientelismo. El problema grande radica en la concepción de gobernanza dentro del Gobierno. Dentro del modelo clientelista, esta se enmarca en una serie de transacciones entre los legisladores y el ejecutivo, en el sentido de otorgarles a los primeros, puestos, contratos y mermelada, a cambio de aprobación de proyectos de ley de parte del Ejecutivo. Todo ello parte desde el mismo proceso electoral. De la forma como se hace la campaña, así se gobernará.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

La mala imagen generalizada del Congreso demuestra que a los colombianos no se les debe subestimar, que saben que una buena parte de los congresistas son meros negociantes de la política a los que no les interesa el bien común, sino su propio bolsillo. Por mi parte, yo contribuiré a cambiar esa imagen con mi ejemplo, trabajando en serio, con rigor, denunciando el clientelismo, manteniendo mis principios. Para ello me propondré las siguientes actividades:

1. Rendición de cuentas periódica para permitir la construcción de confianza mediante acciones como: Transparencia proactiva: Publicar la agenda diaria, con quién me reúno y qué intereses representan esas personas. Explicación del voto: Justificar cada voto en plenaria y comisiones mediante canales digitales o encuentros presenciales, explicando cómo beneficia o afecta a los electores. Presencia territorial: Mantener una oficina técnica y de escucha activa en la región que representa, no solo en época electoral.

2. Coherencia y ejemplaridad: Renuncia a privilegios innecesarios: El uso de esquemas de seguridad, vehículos oficiales y viáticos debe limitarse estrictamente a lo necesario para la función pública. Independencia de intereses privados: Hacer pública cualquier relación con grupos económicos que puedan verse afectados por la legislación en curso.

3. Calidad Legislativa sobre Cantidad Control político serio: Priorizaré la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la ejecución del Gobierno Nacional. Leyes con impacto: Me enfocaré en proyectos como los mencionados, que resuelvan problemas estructurales en lugar de leyes de honores o conmemorativas.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Colombia debe evitar que la relación con esos países dependa de las afinidades ideológicas de los mandatarios de turno. Con Estados Unidos: En materia de seguridad y narcotráfico: Colombia debe proponer indicadores de éxito compartidos que incluyan no solo la erradicación, sino el control real del crimen transnacional y el lavado de activos. Sobre comercio e inversión: Colombia debería posicionarse como el socio principal para el desarrollo de infraestructura crítica y energías limpias, aprovechando la desconfianza de EE. UU. hacia la influencia de China en la región. Acerca de garantías democráticas: Mantener el compromiso de transparencia para las elecciones de 2026 es el tiquete de entrada para una relación estable con el Congreso estadounidense. Con Venezuela: Control fronterizo efectivo, gestión migratoria preventiva, reapertura de las relaciones comerciales.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

La financiación de mi campaña se realiza en gran medida con recursos propios y otros de personas naturales y jurídicas que han decidido apoyar mi candidatura. Estos recursos se han canalizado debidamente por medio de la cuenta de campaña y hasta el momento se han reportado debidamente a través del aplicativo Cuentas Claras ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

Respaldo a Sergio Fajardo, con quien he compartido a lo largo de 26 años su visión de país. Es una persona íntegra, coherente y con experiencia. Creo que es el único que puede unirnos como país, para resolver los principales problemas que tenemos como sociedad, sin odios, rencores, dolores, etc. Y afrontar los más inmediatos, como el de enfrentar la corrupción, devolvernos la seguridad, la atención de la salud, la educación y, en última instancia, la esperanza por un país mejor.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

Seguiría la política de la seguridad energética, pero gradual y no de choque, garantizando la seguridad energética por encima de posturas ideológicas. Acabaría de inmediato con la política de Paz Total porque, lejos de haber logrado la paz, ha recrudecido la violencia y ha fortalecido las estructuras ilegales bajo la entrega incondicional de porciones importantes del territorio al amparo de ceses al fuego poco verificables y ausencia total del Estado en los mismos (repliegue de la fuerza pública, ausencia total de inversión social, etc.).

