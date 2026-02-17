“Por qué votar por”: Ferney Idrobo Molina, candidato a la Cámara

Ferney Idrobo Molina es candidato a la Cámara. Va por Nuestra Fuerza. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Nuestra mayor motivación como equipo es transformar estos escenarios de participación, poder mostrar que desde los barrios y los microterritorios se pueden abordar las problemáticas de país desde el conocimiento, pero también desde la experiencia, construyendo de manera colectiva las propuestas y los compromisos. Dando salida a las problemáticas reales que afectan al ciudadano común y no desgastando los recursos públicos en situaciones que no transforman, llevar al Congreso de la República a personas que son muestra de nuestra realidad y que viven en su cotidianidad lo mismo que cualquier persona. Sacar adelante las reformas sociales que requiere el pueblo y no los intereses de pocos, darles esperanza a las nuevas generaciones e individualmente cumplir cabalmente con los principios y valores inculcados por una familia, que como muchas en Colombia son víctimas pero se resisten a entregarse.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La dignificación de todas y todos; a través de la implementación de una política pública de seguridad con una visión transversal de derechos humanos, que materialice efectivamente y con dignidad la integridad de las personas, las reformas a la salud, la educación, el trabajo y el fortalecimiento institucional en articulación con las veedurías ciudadanas y el control social.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema es la inseguridad y su afectación en la materialización de derechos de las personas y sus comunidades, acrecentada por diversos factores y con condiciones originarias diferenciales acorde con las particularidades de las poblaciones y los territorios. La solución propuesta desde nuestro equipo se fundamenta en la construcción desde el Congreso de la República de una Política Pública de Seguridad Integral y Convivencia que genere acciones y herramientas de obligatorio cumplimiento en el territorio nacional, pero con una aplicación de enfoque diferencial y con un acompañamiento permanente de las comunidades mediante el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y el control social.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Sí; consideramos pertinente actualizar a las realidades nacional y global, la actualización de una asamblea nacional constituyente, que unifique en un momento crítico nuestra identidad y elimine la polarización existente. Pero, con un enfoque territorial y poblacional; es decir, con la participación de todos los actores presentes en el escenario de país, no exclusivamente en cabeza de partidos u organizaciones políticas y que se desarrolle con un enfoque regional a través de asambleas en zonas territoriales unificadas para su consolidación en la asamblea nacional; así se verían reflejadas las diversas poblaciones y territorios haciendo realidad una interiorización plena de los principios y valores de la nueva Constitución.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

La extensión no; la reelección sí, siempre y cuando sea en el periodo siguiente y por una sola vez.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, la paz siempre debe ser un derecho colectivo y un compromiso individual; pero con cambios en los procedimientos, una selección de los negociadores y un cambio estructural en las metodologías que garantice el cumplimiento de las partes y elimine la impunidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, pero con actores que demuestren su intención y diferenciando entre grupos armados irregulares y estructuras criminales, con estas últimas el sometimiento es la única alternativa. Aplicando el principio de 100 % justicia social, cero tolerancia con el delito.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí, pero con un control total del Estado, diferenciando los usos médicos de los recreativos, y acompañando el proceso de una reglamentación fuerte y exhaustiva desde el Congreso de la República para garantizar los derechos de quienes no consumen este tipo de sustancias. El consumo por el consumo no, el consumo regulado sí, la producción bajo vigilancia estricta del Estado como elemento productivo, sí.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, siempre y cuando el sistema de salud mejore sus servicios en todos los campos de la integralidad de la materialización del derecho a la salud; que no sea la alternativa para el paciente ante la negligencia del sistema, sino una última alternativa por las condiciones clínicas y científicas de cada caso, aunque la NUEVA EPS ya viene garantizando la eutanasia al no entregar o autorizar los medicamentos, apoyo, diagnóstico y tratamiento a millones de sus usuarios, especialmente los pensionados.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No, radicalmente; considero que debemos fortalecer las acciones de recaudo, la lucha contra la evasión y que el fortalecimiento de nuevos campos productivos y emprendimientos con diversos programas, junto con acciones de reducciones de gasto nos permiten encontrar el equilibrio necesario.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí y destinarse a un fondo específico de ayuda en situaciones de emergencia que afecten a territorios y poblaciones en estado de vulnerabilidad; que esos recursos que nos ahorraremos vayan a acciones específicas y efectivas, para que no se queden en el aire y sean más dinero para los corruptos en otros escenarios.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, en la medida en que no realicen acciones de apoyo, solidaridad o intervención social; si cumplen con su función de ayudar en lo físico y espiritual a los más necesitados, obviamente podrán seguir contando con exoneraciones, pero con un seguimiento que garantice el buen uso de los recursos bajo la prioridad de amor y entrega al prójimo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, impulsaríamos la elección popular para algunos cargos: Procuraduría, Contraloría, Personerías, Consejo Nacional Electoral y Fiscalía; mantenerlo en manos de las corporaciones, coloquialmente es como dejar en manos de los ratones la elección del gato que cuida el queso.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Generar mediante ley la sombrilla de protección para parejas que disuelven su sociedad conyugal; en muchos casos hemos evidenciado cómo las mujeres se sacrifican durante años para garantizar el crecimiento en las carreras de sus parejas, aportando en todos los sentidos para que estas puedan ascender o consolidarse; pero cuando los objetivos individuales de sus parejas se han logrado, estas las olvidan y las abandonan junto con sus hijos dejándolas en condiciones de vulnerabilidad extrema, quedándose con el fruto del sacrificio de estas valerosas mujeres, situación que se evidencia a todos los niveles y estratos, pero con un preocupante crecimiento en el caso de familias dentro de las fuerzas policiales y militares.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Aumentar efectivamente las condenas, extendiéndolas a los bienes familiares, la expropiación no puede detenerse en el directo responsable cuando muchos de su familiares y allegados son usados como testaferros. Igualmente; debería mediante una ley de la República extenderse la inhabilidad para el ejercicio de elección popular a los familiares cercanos de los condenados por corrupción y delitos afines, a fin de evitar la consolidación de los clanes y mafias políticas familiares en cuerpo ajeno.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Simple, la respuesta es trabajar cada día un poco más, con presencia efectiva en los territorios no solo en épocas de campaña, con acompañamiento constante a las comunidades y con el cumplimiento de premisas básicas en nuestros compromisos; no más de dos periodos por persona en corporación, renovación constante en los procesos de candidatura y rendiciones de cuentas semestrales.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Simple; mantener los canales diplomáticos como formas efectivas de la comunicación entre gobiernos, pero manteniendo el respeto, la dignidad y la independencia de los pueblos soberanos. Cada país debe poder exigir respeto, pero también brindarlos, junto con un respeto a la carrera diplomática y que los cargos de representación internacional respondan a las cualidades de quienes los ejercen mas alla de amistad o acuerdos políticos, el país está primero.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hasta el momento la campaña se ha financiado con recursos propios y donaciones de amigos de procesos sociales, calculamos que nuestra campaña estará entre los COP 50 y los COP 100 millones como máximo. Aquellos que gastan más y cuyas inversiones son altísimas y que no cubrirán sus gastos con sus salarios en 4 años, ya se imagina el elector a que van a llegar al Congreso.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Las recientes movidas políticas han complicado el panorama, la pregunta se refiere a las presidenciales y no a las consultas. Por ende, en la consulta a Roy Barreras y en las presidenciales a quien por consenso unifique las banderas del progresismo y el cambio que el país requiere.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Deben continuar el proceso de reformas sociales en los diversos campos y la entrega de tierras a campesinos. Debe ser prioritaria la dignificación de los seres humanos como en el caso de los adultos mayores, los avances sociales deben mantenerse para eliminar la exclusión, progresivamente buscar escenarios de reconciliación y mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Deberían reducirse las políticas de subsidios a los migrantes en diversos campos, de acuerdo con la ayuda humanitaria; pero, priorizando la vulnerabilidad de nuestros connacionales. Como plus, el sistema de salud debe continuar interviniéndose, pero con mayor contundencia y planificación efectiva, más acción y menos discurso.

