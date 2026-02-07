“Por qué votar por”: Hernando González, candidato a la Cámara

Hernando González es candidato a la Cámara. Va por Cambio Radical. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por la educación.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No, nunca. Gracias a Dios.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Primero, la reforma a la Ley General de Educación y, segundo, la reforma a la Ley 30 que rige la educación superior en Colombia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Es la corrupción y se soluciona con educación.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo apoyaría porque Colombia tiene una Constitución vigente que, inclusive, no se desarrolló plenamente y es una Constitución garantista. Buscaría la implementación de la hoy existente, la cual es muy completa y buena.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Reelección no, pero que se extienda el periodo presidencial, sí. Realmente, mínimo, deberían ser de cinco años.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Hoy, no. Yo quiero la paz en el país, pero la paz debe tener unos pilares y debe mostrar resultados que hoy, no los ha mostrado. Y no es solo matar, sino poner orden a esa paz, así como unos criterios claros que hoy, no los tiene.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Con grupos ilegales no, con grupos guerrilleros alzados en armas, sí. Sin embargo, si es para realmente pacificar a este país, tenemos que hablar con cualquiera. Porque este país tiene que encontrar de alguna manera la paz.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No, porque primero tenemos que educar a la gente. La marihuana hoy la utilizan para uso recreativo o medicinal. Para la salud sí, pero para uso recreativo no. Porque hoy por vender marihuana están involucrando niños desde muy corta edad y yo creo que eso le está haciendo mucho daño al pueblo colombiano.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No estoy de acuerdo, porque creo en Dios, porque mis principios dicen que la persona y sus familiares tienen que vivir y no se le debe quitar la vida a nadie. Su deceso debe ser natural.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Así como está el país, sí. Pero no una reforma impositiva, para ponerle más impuestos ni a la clase media, ni a los empresarios. A estos últimos hay que decirles: “Vengan, inviertan en el país. Les van a cobrar unos impuestos pero no tan altos”. Porque hoy en día es muy difícil hacer empresa en Colombia.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Lo pueden reducir al mínimo, pero esa no es la solución. Un funcionario, ministro, congresista, magistrado o juez, necesitan de un buen salario: pero si el país, realmente, queremos que sea más equitativo, el salario no lo rebajaría, lo congelaría un periodo de cuatro o cinco años.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, no estoy de acuerdo. Las iglesias ayudan a promover la convivencia, la esperanza y yo creo que no se pueden estar cargando de tasas impositivas que no las dejarían ayudar a otras personas, a las más necesitadas. Por lo tanto, no estoy de acuerdo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Colombia necesita una reforma política de fondo. O sea, que sí la apoyaría.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Que este país todo cargo tengan las mismas oportunidades los hombres, que las mujeres, y que sea por mérito. Esa es mi propuesta.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Realmente, es la educación y para este problema, concretamente, hay que endurecer las leyes pero, sobre todo, hay que educar a los ciudadanos. Y un padre enseña a un niño a que no se meta en corrupción cuando no le compra un diploma, cuando no compra un celular robado o felicita al hijo cuando se encuentra uno, cuando paga lo justo a la persona que le ayuda, cuando no le dice al hijo que hay que rebuscar plata como sea, cuando no le compra un título al hijo, que no se merece; ahí empezamos a educar realmente a los jóvenes.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Yo hoy lo estoy haciendo. Primero, llego, casi siempre, de primero al Congreso; segundo, no voy a polarizar, voy a trabajar; y tercero, cada proyecto que me pasan voy y lo estudio a fondo para poder opinar, y poder enriquecerlo. Si todos los congresistas nos comprometemos a ir a trabajar por todos los colombianos y no por un sector, o por el otro, sino que cualquiera de las leyes que saquemos beneficien a la mayoría, yo estoy seguro que la imagen del Congreso va a cambiar.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia tiene que ser un país neutro. Ayudar para que Venezuela se pacifique y sea un país democrático. Ayudar pero no interferir. Con Estados Unidos, es continuar con nuestras relaciones comerciales, porque allá vive mucho colombiano y tenemos una gran relación por años. Hay que continuar, pero sabiendo que Colombia es Colombia, y Estados Unidos es Estados Unidos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hasta hoy, ninguna empresa ha contribuido para mi campaña. Ha sido de recursos propios, de ahorros que he hecho en estos 4 años en el Congreso. Aproximaría que tendrá un costo total entre 400 y 500 millones de pesos. Por los transportes, por la publicidad; pero todo lo mío es austero. No tengo grandes equipos, no tengo una publicidad arrolladora, porque los recursos son limitados y yo trabajo con lo que tengo.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

En este momento estoy analizando a uno por uno de los candidatos, porque hay muchos. Yo estoy esperando a que se decante un poco ese gran ramillete. En cada reunión que tengo intentamos hacer una encuesta y hoy, como están las personas que visito, así estoy yo: Todavía sin tomar una decisión.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La única que seguiría sería dar más recursos a la educación. Si educamos este país, salimos de muchos problemas. Además, dejamos el atraso, salimos de la violencia, salimos de la pobreza, y este país será próspero. De las que yo no seguiría es con la paz total. El nombre podría seguir y la paz hay que alcanzarla a como de lugar, pero hay que tener unos criterios muy claros para realmente poder avanzar, porque hoy creo que las bandas criminales tienen agobiado el país. Tenemos varios departamentos, ciudades y municipios, en grandes dificultades porque no hay una política o unos criterios claros que nos lleven a ver que de verdad está progresando, que de verdad nos estamos acercando a que zonas de nuestro país se pacifiquen.

Esa política de la paz total, lo replantearía muy claramente y, le digo: Hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para lograr la paz total, porque si este país no tiene paz, ni seguridad, va a ser muy difícil que lleguen empresarios que quieran invertir en Colombia. Los empresarios que hay en Colombia, locales y extranjeros, tienen una gran inseguridad frente a invertir o no invertir. Hay que repensarla, sin tener en mente que la paz se consigue matando o reprimiendo a los demás. Yo creo que hay que tener un diálogo muy abierto, muy genuino, pero hay que tener claridad y franqueza.

