“Por qué votar por”: Iván Darío Parrado Díaz, candidato a la Cámara

Iván Darío Parrado Díaz es candidato a la Cámara. Va por Cambio Radical. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

La familia, la gente nuestra trayectoria y vocación de servicio nos motiva a generar cambios para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, devolver la tranquilidad a los hogares de Cundinamarca y Colombia entera será nuestra misión, los delincuentes deben tenerle miedo a la justicia e ir a una cárcel donde su estancia sea de trabajo y no universidades del crimen.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Nunca.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reforma a la justicia y cambio en el modelo penitenciario.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción y la inseguridad.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No estoy de acuerdo primero se debe dar cumplimiento a lo que amaña nuestra Carta Magna.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Paz sí, pero sin impunidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, estoy de acuerdo...es una decisión personal.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí se requiere.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

No.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, no más de dos periodos en cada cargo de elección popular.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Crear fiscalías y juzgados especializados en violencia de género con personal capacitado en derechos humanos, evitando la revictimización.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reforma a la justicia: agilizar los procesos para que las condenas sean prontas y ejemplares.​ Eliminación de beneficios: suprimir la casa por cárcel para delitos contra la administración pública.​ Protección a denunciantes: crear mecanismos seguros y recompensas para quienes expongan redes de corrupción dentro de las entidades.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Las sesiones de plenaria sean obligatorias, se aumenten los requisitos en la ley para ser candidato a cargos de elección popular... mínimo debe ser profesional con experiencia y haber sido electo en cargos de menor nivel.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

EE. UU. es el mejor y gran aliado de Colombia y deben fortalecer lazos a través de estrategias económicas y sociales.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Pequeños empresarios y comerciantes locales y recursos propios.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Cambio Radical aun no toma esta decisión, por ende no existe directriz por el momento.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Se debe revaluar el contexto político y generar confianza inversionista a través de estrategias de seguridad y reforma a la justicia.

