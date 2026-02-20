“Por qué votar por”: Jairo Ladino, candidato a la Cámara

Candidato Jairo Ladino Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hemos retrocedido años en materia de seguridad, materia de salud y sobre todo en respeto a las instituciones. Yo soy padre y no quiero que mi hijo ni los hijos de nadie crezcan en un país donde la impunidad reine como viene pasando en los últimos años. Quieren cambiarnos la constitución los que ven con buenos ojos a las dictaduras. Di este paso porque quiero defender el futuro de mi patria; no podía quedarme quieto. Adicionalmente, el problema de impunidad se volvió un ciclo interminable; el 93% de los capturados en flagrancia quedan en libertad y por eso queremos hacer una ley contra reincidentes.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La Ley contra Reincidentes: el año pasado capturaron a 29,000 delincuentes en flagrancia y solo el 8 % terminó con medida de aseguramiento. No me voy a resignar a que sigamos en el mismo ciclo de impunidad porque el problema no es de los policías ni de los jueces; el problema es de la ley y vamos a llegar al congreso a reformar esa ley.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción, la seguridad y la salud son temas fundamentales que hacen parte del mismo eje que es el bienestar de los colombianos. La corrupción se mejora con la reducción del gasto público para controlar cómo se mueve la plata en el Estado; la seguridad va a mejorar cuando no haya impunidad y la salud se debe rescatar poniéndole un freno a la estatización que el gobierno Petro le ha hecho al sistema. Necesitamos una reforma que no le entregue el sistema a los políticos.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La naturaleza de ese movimiento no es para mejorar el país, sino porque la Constitución no le sirve debido a sus pesos y contrapesos. Ya el mismo Cepeda habló de eliminar el Consejo Nacional Electoral; además, plantean una asamblea nacional constituyente; la posición jugaría en contra.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz total fue uno de los mayores errores en la historia reciente de Colombia porque trajo impunidad y mayor inseguridad. La paz no se negocia con los que no quieren paz, se impone. No apoyaré la paz total.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No es el momento. Los diálogos de paz solo funcionan en la medida en que los que nunca han querido paz no tengan otra salida.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

La marihuana es la entrada a un mundo del que muchas personas no pueden salir; sin embargo, la lucha contra las drogas ha sido un fracaso. En ese orden de ideas, se debe buscar una solución distinta a la lucha contra las drogas actual.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Mi fe no me acerca a la idea de la eutanasia; sin embargo, soy respetuoso de lo que las cortes han dicho hasta ahora al respecto. Esta es una decisión muy personal y la corte ha hablado.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

En los últimos 20 años nos han impuesto más de 10 reformas tributarias, por lo cual cualquier reforma que se haga debe ser para reducir los impuestos. Se necesita una contrarreforma tributaria que le cuide el bolsillo a las personas y no le engrose el bolsillo a los políticos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí. En su momento se ha utilizado el salario de los congresistas como mermelada; eso debe cambiar.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No. Para nada, la fe no puede ser atacada y no se puede desconocer la labor social que se hace en las iglesias porque nos ayuda a tener cohesión en una sociedad dividida.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. La reposición de votos debe ser eliminada para consultas interpartidistas o consultas para candidatos presidenciales. Se volvió un negocio el cual estamos pagando todos los colombianos con consultas para absolutamente todo que no son necesarios, pero que sí nos cuestan cientos de miles de millones en logística y en reposición de votos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Hoy hay una cantidad de leyes que cobijan a la mujer y el problema está en que ninguna de esas se ejecuta. El nivel de impunidad es rampante y preocupante, Y esa es la realidad detrás de que no se puedan garantizar los derechos de la mujer.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reducir el gasto estatal, fusionar ministerios para que el gasto sea más fácil de manejar. De haber una reforma a la contratación y al control político, casos como el de la UNGRD pasan porque no hay un control efectivo ni entidades que tomen decisiones rápidas para frenar la corrupción.

Hoy hacer control político es muy difícil en Colombia, y él no está diseñado para que encontrar la corrupción sea complicado.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

El Congreso es una corporación que ya ha tenido de todo, desde gente muy buena hasta los peores criminales. Debemos subir el nivel con propuestas realizables con gente decente. La única manera es que haya una mejor comunicación para entender qué se está haciendo desde el congreso, quiénes votan a favor, quiénes votan en contra de las diferentes reformas y, sobre todo, que haya una mejor participación de la ciudadanía.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

El problema actual de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela es delicado. Nosotros como país tenemos muchos problemas que resolver; debemos enfocarnos en nuestra gente. En el momento en que Colombia le va a dar un paso para ser un aliado de una Venezuela democrática, se debe dar. Somos pueblos hermanos que podemos crecer juntos, pero eso solo puede pasar si se preserva la democracia en las dos naciones.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Hasta ahora, fondos propios y familiares, empresas que creen en esta causa.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Abelardo de la Espriella ha demostrado ser coherente, que entiende cómo llevar el mensaje de libertad y orden que fueron nuestros valores fundacionales, y es allí donde nosotros queremos traer la extrema coherencia al Congreso de la República Queremos leyes que protejan a las víctimas, ayuden al ciudadano honrado y castiguen al delincuente. Y eso es lo que pregona hablar de la estrella y es la coherencia que queremos pregonar desde Salvación Nacional.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Paz total, definitivamente, la paz total. El 70% de los municipios están en riesgo de tener grupos irregulares. Esa política se debe acabar. Adicionalmente, el endeudamiento que rompió la regla fiscal debe pagar y la desfinanciación del sistema de salud. Se han tenido avances significativos en la reforma agraria, los cuales deben continuar, pero sin empeñar el futuro de los colombianos con deuda externa con intereses altísimos, que es lo que está pasando en este momento.

