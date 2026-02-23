“Por qué votar por”: Jorge Alberto Romero, candidato al Senado

Jorge Alberto Romero, del Frente Amplio Unitario. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Acabar con las desigualdades sociales en el tema de la salud.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La salud y la participación social y ciudadana.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La desigualdad social y económica: Uniendo al país en una gran mesa donde todos podamos conversar y buscar soluciones que beneficien a todos los habitantes de Colombia.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Se debería mirar cuál es el objetivo real de la Asamblea Nacional Constituyente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Nunca.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, pero mirando realmente quiénes pueden ingresar y quiénes no.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, con condiciones, apoyo a la legalización; se acabaría el negocio.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Dependiendo del caso.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Siempre se requerirán reformas; todos los tiempos cambian.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Igualdad en todos los aspectos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Cárcel —pero realmente— no casa por cárcel.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

En la actualidad, se debe cambiar totalmente el Congreso de Colombia.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Sentarse a conversar en igualdad de condiciones.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios: NO tengo dinero. Como dicen por ahí, estamos trabajando con las uñas.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras, porque tiene mucho conocimiento social y político.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debería seguir todo lo que se ha hecho por las personas menos favorecidas, todo lo social debe seguir.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.