“Por qué votar por”: Jorge Rodríguez, candidato a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por la libertad económica para promover la creación de empresa, crear oportunidades de emprendimiento, empleo y educación para los jóvenes y promover una política de seguridad integral que no solo se enfoque en la captura y posterior condena del delincuente sino también en la prevención para evitar que la instrumentalización por las bandas criminales. Vengo del sector privado, sé generar riqueza y quiero poner ese conocimiento en las manos de todos los jóvenes colombianos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Ninguna, nunca he sido funcionario ni empleado público.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

La Ley CE3, un Proyecto de ley para impulsar la creación de oportunidades para los jóvenes en los temas de Cultura, Emprendimiento, Educación y empleabilidad.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Sin lugar a dudas el principal problema de Colombia más allá de la violencia y la corrupción, es la informalidad en la economía. Nosotros tenemos un aparato económico que es informal en aproximadamente un 56 % haciendo que seamos una minoría quienes aportamos impuestos para financiar los diferentes programas estatales, así las cosas, el déficit fiscal siempre será un problema y con él, un afán estatal de aumentar aún mas los impuestos a los pocos empresarios que contribuimos.

A eso se le suma un Estado paquidérmico que crece de forma desmedida, entre otras cosas porque gracias a esa informalidad, este se configura como el mejor empleador del mercado promoviendo a su vez la corrupción, el clientelismo y los demás males que aquejan a nuestro país.

La solución para este problema es sencilla: Una reducción considerable del aparato estatal y con ella una reducción de impuestos a las empresas que son el motor de desarrollo y generación de empleo en Colombia. Si reducimos el gasto y con el la carga impositiva vamos a promover la formalización de muchos negocios que hoy operan en la informalidad, podremos generar mas empleo formal que es la mejor politica social y con ello sacar a la población de la pobreza y alejarlos de la criminalidad que es generadora de violencia.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No la apoyaría bajo ninguna circunstancia. La Constitución del 91 es el resultado de un esfuerzo plural y democrático que garantiza el funcionamiento de nuestro Estado social de derecho. En Colombia no necesitamos una nueva Constitución, necesitamos que se respete y se aplique la que ya tenemos.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, ni reelección y extensión.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, la paz total, como todo el gobierno Petro ha sido un fracaso absoluto.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No, a los criminales se les persigue y se les captura, no se negocia con ellos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

El tema de la marihuana es el único que creo que vale la pena revisar. Las demás drogas deben ser perseguidas

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, es una decisión muy personal. Desde mi fe no es algo que considere correcto, sin embargo, entiendo mi fe como algo que no se debe imponer desde ninguna posición gubernamental ni de poder. La gente debe tener el derecho a elegir.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si, para reducir impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Si, demasiado.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, las iglesias más allá del tema espiritual prestan servicios sociales que no deberían verse afectados por impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si, bastantes, una de ellas sería al estatuto de oposición.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Las mujeres hoy tienen los mismos derechos que los hombres. Debemos trabajar mejor para que todos los colombianos tengan esos derechos garantizados. Obligar a cualquier entidad o empresa a contratar x cantidad de mujeres es una igualdad forzada y artificial y no contribuye en nada en la inclusión real de mujeres en distintos ámbitos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reducir el Estado, entre menos funciones esté ejecutando el Estado (que pueden ser ejecutados por privados) y menor sea su tamaño menor será la corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Ser un congresista de puertas abiertas, con cercanía real con la comunidad, ser juicioso en el debate y el trabajo legislativo. Rendir cuentas, ser honesto. La palabra empuja pero el ejemplo arrastra.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Fortalecerlas ambas. Tanto USA como Venezuela son socios estrategicos de Colombia. Hoy el dictador que gobernaba en Vzla ya cayó y es momento de trabajar en conjunto para perseguir a la delincuencia y contribuir con el crecimiento y el progreso de ambos países.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Toda la campaña la he financiado con recursos propios, a hoy me a costado al rededor de 60 millones de pesos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Apoyo a Paloma Valencia porque es una mujer brillante y honesta que ha sido la mejor senadora del país y que además ha hecho todos los méritos para ser la primera mujer presidente de Colombia. Una líder excepcional, la mejor mamá, en suma, un gran ser humano.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La reducción del salario de los congresistas, aunque lo hizo de forma ilegal lo importante es que se pueda hacer de forma correcta y se pueda mantener. Todo lo demás debe acabarse.

