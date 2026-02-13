“Por qué votar por”: José María Villanueva, candidato al Senado

José María Villanueva, candidato al Senado. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi motivación es trabajar desde el Congreso por un país con justicia y oportunidades. Quiero impulsar medidas que combatan la impunidad y fortalezcan la seguridad, promover un Estado más eficiente que no ahogue a las personas con cargas excesivas y avanzar hacia una mayor autonomía regional, para que las decisiones y los recursos lleguen realmente a las comunidades.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?​

NO.​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?​

De obtener la curul, mi labor legislativa se concentrará en tres ejes fundamentales.

Primero, fortalecer la seguridad, la justicia y combatir la impunidad: que los corruptos, asesinos, violadores y secuestradores respondan plenamente ante la ley y las víctimas. Incluso, promovería un debate sobre eventuales reformas constitucionales en materia de sanciones penales como la pena de muerte.

Segundo, impulsar un Estado más eficiente que fomente la productividad: simplificar trámites, reducir cargas e impuestos y generar condiciones favorables para campesinos, jóvenes emprendedores, pymes, empresas familiares y el sector productivo en general.

Tercero, avanzar hacia una mayor descentralización, otorgando más autonomía territorial y capacidad de gestión de recursos desde lo local, para que las regiones puedan gobernar y desarrollar sus propias soluciones. Es tiempo de ponernos de pie por Colombia, con ánimo, fe y esperanza por el país.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?​

El principal problema de Colombia es la corrupción y la inseguridad. Para enfrentarlos, el Estado debe recuperar su autoridad y presencia en todo el territorio, de la mano de una mayor descentralización y del fortalecimiento institucional, asegurando además que los delincuentes respondan y reparen los daños que causan.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?​

En este momento no lo apoyaría, porque considero que no existe el ambiente político ni las condiciones necesarias para adelantar un proceso de esa magnitud.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?​

No lo acompañaría. Considero que no existen razones para modificar las reglas actuales, ni para permitir la reelección presidencial inmediata ni para extender el periodo presidencial.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?​

No.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?​

No.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?​

La rechazo. No estoy de acuerdo con la legalización de drogas ni con su producción o consumo.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?​

No estoy de acuerdo.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?​

Solo sería necesaria una reforma para reducir impuestos y cargas tributarias a empleados, empresarios y emprendedores.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?​

Sí, si contribuye a reducir el tamaño y el gasto del Estado, estoy de acuerdo con su reducción.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?​

No.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?​

Sí. Considero que Colombia debería avanzar hacia una mayor descentralización, con un modelo más cercano al federalismo y mayor autoridad territorial.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?​

Partiendo del principio de la dignidad humana, tanto hombres como mujeres deben tener igualdad de derechos. Mi propuesta es fortalecer el respeto del Estado por la libertad y la dignidad de todas las personas, garantizando la paridad y la protección efectiva de sus derechos.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?​

Proponer medidas para que a los corruptos y a sus testaferros se les extinga el dominio de los bienes que no puedan justificar y se les obligue a devolver, incluso con sanciones económicas mayores y de hasta el triple, de lo que hayan apropiado indebidamente.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?​

Contribuiría con una labor honesta y transparente en el Congreso, trabajando de cara a la ciudadanía para ayudar a recuperar la confianza e impulsaría la rendición de cuentas periódica.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?​

Mantener las relaciones diplomáticas con los países cuyos gobiernos sean legítimos, es decir, con presidentes y autoridades elegidos de manera legítima.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?​

La mayoría de la campaña está siendo financiada con recursos personales y apoyo a través de redes, con un presupuesto limitado.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?​

Definiré mi respaldo después del 8 de marzo, una vez se realicen las consultas interpartidistas, con el fin de analizar los resultados y, con base en las propuestas y las coincidencias programáticas, tomar la decisión de mi respaldo.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?​

No continuaría con las políticas del presidente Gustavo Petro, ya que tengo una cosmovisión distinta sobre el papel que debe cumplir el Estado colombiano y la forma en que deben orientarse las políticas públicas.

