“Por qué votar por”: José María Villanueva, candidato al Senado

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi motivación es trabajar desde el Congreso por un país con justicia y oportunidades. Quiero impulsar medidas que combatan la impunidad y fortalezcan la seguridad, promover un Estado más eficiente que no ahogue a las personas con cargas excesivas y avanzar hacia una mayor autonomía regional, para que las decisiones y los recursos lleguen realmente a las comunidades.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
NO.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
De obtener la curul, mi labor legislativa se concentrará en tres ejes fundamentales.
Primero, fortalecer la seguridad, la justicia y combatir la impunidad: que los corruptos, asesinos, violadores y secuestradores respondan plenamente ante la ley y las víctimas. Incluso, promovería un debate sobre eventuales reformas constitucionales en materia de sanciones penales como la pena de muerte.
Segundo, impulsar un Estado más eficiente que fomente la productividad: simplificar trámites, reducir cargas e impuestos y generar condiciones favorables para campesinos, jóvenes emprendedores, pymes, empresas familiares y el sector productivo en general.
Tercero, avanzar hacia una mayor descentralización, otorgando más autonomía territorial y capacidad de gestión de recursos desde lo local, para que las regiones puedan gobernar y desarrollar sus propias soluciones. Es tiempo de ponernos de pie por Colombia, con ánimo, fe y esperanza por el país.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la corrupción y la inseguridad. Para enfrentarlos, el Estado debe recuperar su autoridad y presencia en todo el territorio, de la mano de una mayor descentralización y del fortalecimiento institucional, asegurando además que los delincuentes respondan y reparen los daños que causan.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
En este momento no lo apoyaría, porque considero que no existe el ambiente político ni las condiciones necesarias para adelantar un proceso de esa magnitud.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No lo acompañaría. Considero que no existen razones para modificar las reglas actuales, ni para permitir la reelección presidencial inmediata ni para extender el periodo presidencial.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
La rechazo. No estoy de acuerdo con la legalización de drogas ni con su producción o consumo.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No estoy de acuerdo.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Solo sería necesaria una reforma para reducir impuestos y cargas tributarias a empleados, empresarios y emprendedores.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, si contribuye a reducir el tamaño y el gasto del Estado, estoy de acuerdo con su reducción.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
No.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Considero que Colombia debería avanzar hacia una mayor descentralización, con un modelo más cercano al federalismo y mayor autoridad territorial.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Partiendo del principio de la dignidad humana, tanto hombres como mujeres deben tener igualdad de derechos. Mi propuesta es fortalecer el respeto del Estado por la libertad y la dignidad de todas las personas, garantizando la paridad y la protección efectiva de sus derechos.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Proponer medidas para que a los corruptos y a sus testaferros se les extinga el dominio de los bienes que no puedan justificar y se les obligue a devolver, incluso con sanciones económicas mayores y de hasta el triple, de lo que hayan apropiado indebidamente.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Contribuiría con una labor honesta y transparente en el Congreso, trabajando de cara a la ciudadanía para ayudar a recuperar la confianza e impulsaría la rendición de cuentas periódica.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Mantener las relaciones diplomáticas con los países cuyos gobiernos sean legítimos, es decir, con presidentes y autoridades elegidos de manera legítima.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La mayoría de la campaña está siendo financiada con recursos personales y apoyo a través de redes, con un presupuesto limitado.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Definiré mi respaldo después del 8 de marzo, una vez se realicen las consultas interpartidistas, con el fin de analizar los resultados y, con base en las propuestas y las coincidencias programáticas, tomar la decisión de mi respaldo.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
No continuaría con las políticas del presidente Gustavo Petro, ya que tengo una cosmovisión distinta sobre el papel que debe cumplir el Estado colombiano y la forma en que deben orientarse las políticas públicas.
