“Por qué votar por”: José Uscátegui, candidato a la Cámara

José Uscátegui, candidato a la Cámara. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por la seguridad, la administración de justicia y el orden público.​

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Ninguna​

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Hay que militarizar Bogotá: activar el artículo 170 de la ley 1801 de 2016.​

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El narcoterrorismo afecta a Bogotá y Colombia a gran escala. Hay que activar todos los mecanismos institucionales y legales para desmantelar las bandas criminales y llevar a sus integrantes ante la justicia.​

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, no es necesario. La Constitución del 91 nos representa a todos y debe prevalecer con las reformas que sean necesarias para fortalecer nuestro Estado de Derecho.​

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No, ya existe un acuerdo generalizado de que es inconveniente.​

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Fui ponente de la Ley de Paz Total en la Cámara de Representantes y solicité su archivo por ser una herramienta de impunidad total, tal y como ha quedado demostrado después de 3 años de su implementación.​

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Ya existen herramientas de sometimiento y esas se pueden aplicar sin hacer concesiones de impunidad que solo fortalecen a las estructuras criminales.​

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Me he opuesto a las leyes de legalización o de consumo recreativo porque considero que es remedio peor que la misma enfermedad. Se puede avanzar en prevención en el marco del consumo medicinal ya reglamentado, sin tomar medidas que incrementarán el consumo y que ya han mostrado deficiencias en otros países.​

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Creo en la muerte natural y en los tratamientos paleativos, sin tener que incurrir en el suicidio asistido.​

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, pero que busque simplificar nuestro régimen tributario y disminuir impuestos a las personas jurídicas, asfixiadas hoy en día por la excesiva carga tributaria.​

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Deben congelarse por un periodo de 10 o 15 años.​

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No, ya pagan la mayoría de impuestos que el resto de ciudadanos.​

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Mayor vigilancia a la financiación de campañas para evitar dineros ilícitos que son el origen de la corrupción estatal.​

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Considero que lo avances en cuotas en listas y paridad en cargos públicos son suficientes en este momento.​

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Reformar la Comisión de Acusaciones de la Cámara para atacar la gran corrupción.​

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Demostrar trabajo permanente dentro y fuera del Congreso, como lo he venido haciendo, demostrando que es posible hacer política de forma transparente y austera.​

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Seguir el libreto de los Estados Unidos, que es el único país capaz de devolver la democracia a Venezuela y dar estabilidad a la región.​

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Ningún gran contratista o sector específico financia mi campaña. Lo hago con el aporte de amigos y familiares principalmente, sin violar los topes de campaña establecidos.​

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Paloma Valencia, quien es la candidata oficial de mi partido y con quien hago equipo desde hace varios años.​

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La compra de tierras para fomentar la reforma agrícola y la desconcentración de la propiedad debe continuar. La paz total debe acabarse por ser un mecanismo de impunidad total.

