Por qué votar por Juan Sebastián Jiménez, candidato a la Cámara. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

¡Trabajar por una Bogotá sin miedo! Pero no solo sin miedo a salir a la calle, sino sin miedo a emprender, sin miedo a ejercer todos nuestros derechos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Nuestra principal apuesta será construir una Bogotá sin miedo. Esto implica trabajar en tres frentes: i) respeto por el contribuyente, ii) infraestructura de calidad y iii) seguridad para todos. Llevaremos proyectos de ley al Congreso para, por ejemplo: devolver automáticamente y en efectivo los saldos a favor que los contribuyentes tengan en la DIAN. Ese dinero es de la gente y la DIAN no puede seguir reteniéndolo.

Eliminar la declaración de información exógena. Los contadores no pueden seguir siendo esclavos de DIAN. Es un abuso que existiendo facturación electrónica, reporte de beneficiarios finales y nómina electrónica la DIAN sostenga este requisito con el único propósito de recaudar mediante sanciones por errores en el momento de los reportes.

Construir por concesión cárceles que permitan acabar el INPEC y aumentar la capacidad carcelaria. No más impunidad. Construir colegios públicos concesionados que nos liberen del miedo a FECODE. Juzgar como adulto a todo mayor de 12 años que delinque, eliminando el sistema de responsabilidad penal adolescente.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

Los problemas del país, lastimosamente, son muchos, pero su solución no depende de una sola persona, dependen del aporte que hagamos todos. En la Cámara, quiero enfocar mis esfuerzos en poder vivir en una Bogotá sin miedo. En la que la seguridad sea para todos, que tengamos una infraestructura moderna y que se respete a todos los contribuyentes. Ese quiero que sea mi aporte para Bogotá y el país.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Enfoquémonos en los verdaderos problemas del país.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. Esa discusión ya es parte del pasado. Miremos hacia adelante.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Rotundamente no. La mal llamada paz total se debe acabar desde el día uno del próximo gobierno. Se le debe desatar las manos a la Fuerza Pública y permitirle cumplir su función: garantizar la seguridad en todo el territorio nacional indistintamente del actor armado que deba enfrentar.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No. Los procesos políticos de paz solo han traído impunidad. Debe garantizarse la paz y la tranquilidad urbana y rural por medio de la fuerza legítima del estado y de la ley. No más empoderamiento de delincuentes comunes ni de bandas narcotraficantes.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Creo que a la discusión sobre este tema le falta profundidad. La legalización aislada de las drogas por parte de Colombia no soluciona ningún problema, incluso puede aumentar el desplazamiento forzado y la violencia por el control de la tierra. Es necesaria una lucha frontal contra las bandas criminales y los cultivos ilícitos mediante aspersión aérea. Pero al mismo tiempo debemos recuperar el territorio mediante la construcción de vías e infraestructura para mejorar la competitividad de los cultivos lícitos

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Respeto las condiciones actuales para ese procedimiento. Creo que hay un nivel aceptable de consenso.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Si, pero una que reduzca significativamente la carga tributaria que recae sobre las empresas, y no solamente en cuando al valor en dinero de los tributos sino también en cuanto a las obligaciones formales. Considero, por ejemplo, que la declaración de información exógena (o medios magnéticos) es una obligación anacrónica que se debe acabar.

Cada año los contadores se convierten en esclavos de la DIAN preparando una información que la administración tributaria ya tiene, fruto de los avances en los reportes electrónicos como la factura y la nómina electrónicas o la declaración de beneficiarios finales. Asimismo, muchas empresas se han quebrado por las multas expropiatorias impuestas por la DIAN por errores en la presentación de esta información. Esa es una de nuestras principales banderas.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Personalmente creo que este tipo de discusiones un poco triviales han distraído a la opinión pública de los verdaderos problemas del país. El problema no es la remuneración de los altos funcionarios sino las calidades de quienes acceden a esos cargos, y en ello los ciudadanos tenemos gran parte de la responsabilidad. Votar bien es la primera condición para garantizar que cualquiera sea el salario de los congresistas ese pago sea una inversión útil para que las mejores personas nos representen en el Congreso.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Creo que las religiones no deben tener limitantes o gravámenes. Se trata de una práctica propia y espiritual de cada individuo, no se trata en momento alguno de una actividad económica.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Si, definitivamente. Se debe acabar con la circunscripción nacional del Senado y regresara una representación uniforme entre todos los departamentos del país. El sistema actual sobre-representa a los grandes centros poblados y deja en desventaja a los departamentos apartados. Asimismo, es necesario fortalecer los partidos políticos, acabar con la recocha de las coaliciones de partidos minoritarios, que para lo único que sirve es para salvar personerías jurídicas que tienen muy poco respaldo, y hacer obligatorios los mecanismos de democracia interna.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

El gran objetivo es la igualdad de género. La paridad, en mi concepto, debe verse solo como una opción de mecanismo transitorio para facilitar la consecución de dicha meta. Es decir, la paridad puede ser un medio, pero no un fin. Por supuesto, se debe seguir avanzando en otros frentes para alcanzar este propósito, como eliminar las brechas salariales, entre otros.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción se combate fortaleciendo dos políticas públicas: un Estado pequeño y austero y facilitando el acceso a la información pública. SECOP (portal en el que se publican los contratos celebrados por el Estado), por ejemplo, es una herramienta compleja y poco amigable. Hay que optimizar esa herramienta, la vigilancia de los ciudadanos es el camino para vencer la corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Votando bien. Se debe propender para que en el congreso exista un delicado balance entre personas con mucha trayectoria y experiencia y liderazgos jóvenes pero preparados para enfrentar los verdaderos retos de la nación. No parece ser muy sabio llenar el congreso de Tiktokers sin preparación. En todo caso, hay que reconocer que en parte gracias al actual Congreso, especialmente al Senado, el presidente Gustavo Petro no ha podido acabar con la institucionalidad como hubiera querido.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Estamos expectantes a la nueva realidad venezolana. Seguramente con la caída del tirano Nicolás Maduro se abrirán muchas oportunidades de crecimiento e inversión en ese país y Colombia debe estar atento para participar en su reconstrucción y reindustrialización. En relación con los Estados Unidos, Colombia debe proteger y cuidar la relación histórica y fructífera que hemos tenido con ellos en todos los frentes. Necesitamos un gobierno que se concentre en el beneficio económico y empresarial del país y abandone el populismo con ínfulas de líder mundial en el que nadie cree. La prioridad es la prosperidad de los ciudadanos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios y de mis familiares en su mayoría. Esperamos también donaciones de terceros, pero en menor proporción. El valor final dependerá de cómo avanza la campaña en los próximos días, pero intentamos siempre hacer un gasto muy moderado y eficiente.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Seguiremos las directrices del Partido Conservador una vez estas se den.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La paz total se debe acabar. El aumento del bono a los adultos mayores sin pensión se debe mantener.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.