“Por qué votar por”: Karina Rincón, candidata a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Trabajar por las madres y las mujeres de Colombia para que el Estado nos acompañe y nunca más estemos solas

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Impulsaré un marco de protección social para todas las madres y mujeres trabajadoras.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La corrupción.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

Si el 8 de marzo logramos una mayoría en el Congreso a favor de las reformas sociales, no considero necesario una asamblea constituyente.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No. Estoy a favor del diálogo y la Paz pero está demostrado que a febrero del 2026 los grupos ilegales no tienen voluntad de hacer La Paz.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

En este punto dialogar con grupos ilegales que no quieren La Paz es una pérdida de recursos y tiempo.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí se requiere.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí. Hay que reformar el código electoral principalmente para que la financiación de las campañas sea pública.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Vamos a impulsar un marco de protección social para las mujeres en términos laborales, de vivienda y educativos.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Financiación pública de campañas. Hoy la corrupción ha permeado nuestra cultura, por eso vamos a llegar al Congreso para dejar este mensaje: cultura para el cambio. Con cultura ciudadana transformaremos a Colombia.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Mi compromiso con Colombia para hacer mi trabajo bien desde el congreso. Dando ejemplo recuperaremos la confianza de los colombianos.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Nueva diplomacia: conversación de tú a tú, diciendo las verdades incómodas y llegando a consensos.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios y donaciones de los amigos que ha creído en esta campaña. Calculamos que la campaña nos cueste alrededor de COP 60 millones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Roy Barreras a la Presidencia con el progresismo para que el cambio 2.0 continúe. Creo que el país necesita una opción con experiencia, preparada y que tenga la capacidad de llegar a acuerdos, para que las reformas que necesita Colombia se hagan realidad.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar la adquisición de tierras para el campesinado por la seguridad y soberanía alimentaria. Debe terminarse la política de Paz Total. Evidentemente los grupos ilegales no quieren negociar un camino hacia la paz. Con la ilegalidad nada.

