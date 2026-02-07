“Por qué votar por”: Litza Mayorga, candidata a la Cámara

Litza Mayorga es candidata a la Cámara. Va por Mira y Dignidad & Compromiso. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hoy aspiro a representar a los colombianos en el exterior porque la diáspora necesita experiencia, equipo y capacidad técnica real. No llego al Congreso a aprender. Llego a representar, a exigir resultados y a trabajar por una Colombia que se una, sin importar dónde vivamos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Mi principal proyecto en el Congreso es “fortalecer la Política Integral Migratoria para colombianos en el exterior”. Esto incluye que quede con una evaluación, sistema de monitoreo público y reformas que creen mecanismos para acercar el Estado a los colombianos en el exterior, como los nuevos consulados digitales, plataforma integrada de trámites consulares virtuales, ventanilla única para el retorno accesible en trámites, atención a la denuncia y control de redes de trata de personas, y otras prioridades que están en mis propuestas. Como coordinadora de Compromiso Ciudadano y directiva de Dignidad & Compromiso, he visto de cerca estas necesidades del migrante colombiano, y con el respaldo de la coalición con el partido MIRA, impulsaré leyes que garanticen transparencia y eficiencia en estos temas.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema de Colombia es la corrupción, que permea todas las esferas del Estado y erosiona la confianza ciudadana. Para solucionarlo, propongo una intervención integral que incluya mayor transparencia en contrataciones públicas, fortalecimiento de la Fiscalía con independencia real, y educación cívica desde la escuela para fomentar valores éticos sobre recursos públicos. Impulsaré veedurías ciudadanas obligatorias y penas más severas para corruptos, a la par que seré defensora de priorizar que la corrupción no empiece nunca más por nombrar en cargos de responsabilidad presupuestaria y social a personas que no tienen ni la formación ni la experiencia y que hacen un daño gravísimo a todos cuando llegan a aprender e improvisar.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyaría un proceso de asamblea constituyente en este momento. Justifico mi postura porque la Constitución de 1991 ya proporciona herramientas suficientes para reformas, y una constituyente podría generar inestabilidad política y divisiones innecesarias, como hemos visto en intentos pasados. En cambio, abogo por un enfoque en transparencia y eficiencia de lo que allí ya está acordado, alineado con los principios de libertad y ciudadanía de mi coalición al Congreso.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No acompañaría la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo. Esto podría concentrar poder excesivo y fomentar autoritarismo, contrariando los principios democráticos de alternancia y rendición de cuentas que defiende mi coalición al Congreso MIRA- Dignidad y Compromiso. La historia muestra que tales medidas debilitan las instituciones; prefiero fortalecer las ramas de poder para que sean más eficientes en sus responsabilidades.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Para lograr la paz hoy el país necesita una rama de justicia que actúe con transparencia y celeridad fuerzas militares posicionadas táctica y estratégicamente en todo el territorio nacional. Para mí es necesario que haya cumplimiento estricto de la ley y la protección de víctimas. La paz es un valor fundamental, pero debe ser un compromiso sostenido de largo plazo, no de un gobierno de 4 años, con desarme verificable y justicia real. Como candidata a la Cámara por Colombianos en el Exterior de la coalición MIRA - Dignidad & Compromiso, priorizaré el cumplimiento de leyes, fortalecer Fuerzas Armadas, diálogos basados en valores éticos y no en concesiones que premien la ilegalidad.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Estoy de acuerdo primero en el sometimiento a la justicia de los ilegales y de diálogos con grupos ilegales siempre que colaboren con desarticular organizaciones criminales internacionales en nuestro país y se enmarquen en la legalidad, con condiciones claras como cese al fuego, entrega de armas y reparación a víctimas. No debe haber impunidad. Mi postura se basa en los principios de la coalición que represento MIRA-Dignidad & Compromiso como candidata a la Cámara por colombianos en el exterior buscando una paz genuina que evite más colombianos refugiados o asilados huyendo de la violencia y cuide los hogares de Colombia, incluyendo los que quedan en el exterior afectados por el conflicto.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Colombia ya tiene un marco legal claro: la marihuana con fines medicinales y científicos es legal y regulada, y el consumo personal no es un delito penal. Como congresista, respeto plenamente esas decisiones del Estado de Derecho en mi país, Colombia. Para la legalización plena de la producción y comercialización de drogas para uso recreativo, considero que antes de avanzar en esa vía, el país debe evaluar con evidencia si los más de mil municipios y alcaldes del país tienen preparado su territorio en seguridad pública y cultura ciudadana, para los impactos en salud pública, seguridad y protección de menores. Como candidata a la Cámara por colombianos en el exterior, mi prioridad legislativa estaría en fortalecer la regulación existente, la prevención del consumo problemático y adictivo que deja hogares destrozados y vidas en adicciones y problemas de salud mental. El tratamiento de adicciones y una política antidrogas con regulaciones que debilite las economías criminales es mi prioridad para ayudar hogares colombianos.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

En Colombia, la eutanasia es un derecho reconocido por la Corte Constitucional y regulado por el Estado. Como congresista por la Cámara para colombianos en el exterior, respeto ese marco jurídico y la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre el final de su vida en condiciones de sufrimiento extremo. Mi enfoque no es promover ni restringir ese derecho, sino trabajar para que existan verdaderas alternativas: acceso oportuno y de calidad a cuidados paliativos, acompañamiento psicológico y apoyo a las familias antes y durante la decisión. El deber del Congreso es garantizar que cualquier decisión del ciudadano se tome con información, dignidad, acompañamiento médico y sin desigualdades en el acceso a la salud.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

En este momento hay un panorama fiscal preocupante en Colombia que tiene a mediano y largo plazo graves efectos en el país, empezando porque aumentarían las desigualdades, y se hace necesario organizar las cuentas, cubrir el déficit y proveer estrategias tributarias para que pequeños y medianos empresarios crezcan y hagan crecer la economía local y nacional. Como candidata a la Cámara por colombianos en el exterior de la coalición MIRA - Dignidad & Compromiso, mi prioridad es dar estabilidad jurídica a los inversionistas y empleadores, y dar las garantías a los contribuyentes fiscales del buen uso de los impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, el salario de congresistas y altos cargos de las 3 ramas de poder, deben reducirse para alinearse con la realidad económica del país. Apoyo medidas de austeridad, como la reciente eliminación de primas extras, para restaurar la confianza ciudadana. Esto refleja el compromiso con la honestidad y el servicio de mi coalición por la que soy candidata a la Cámara por colombianos en el exterior.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

En Colombia, las iglesias no tienen una exención general ni absoluta del impuesto de renta. Las iglesias que operan como entidades sin ánimo de lucro y destinan sus recursos exclusivamente a fines religiosos o sociales hacen parte de un régimen tributario especial, también otras fundaciones y organizaciones sociales. No es un privilegio automático, es un régimen condicionado. Las iglesias deben pagar impuestos cuando desarrollan actividades comerciales o generan ingresos por fuera de su misión religiosa, y también están sujetas a impuestos territoriales, y a obligaciones de reporte ante la DIAN. La ley ya permite gravarlas, el problema es la fiscalización.

Como congresista, en asuntos frente a temas religiosos mi compromiso es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control efectivo para garantizar igualdad ante la ley, proteger el carácter laico del Estado y evitar que la figura religiosa sea utilizada para evadir responsabilidades tributarias. Que no se afecte la libertad de culto ni el trabajo social legítimo de ciudadanos e iglesias que cumplen una misión social donde el Estado no llega.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, en Colombia, el Valle del Cauca, con alrededor de 4,5 millones de habitantes, tiene 13 curules en la Cámara; el Atlántico, con cerca de 2,7 millones, tiene 7 curules, y más de 5,5 millones de colombianos en el exterior solo tenemos una curul.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Como representante por los colombianos en el exterior, mi compromiso será impulsar, vigilar y exigir protección real para las mujeres colombianas en exterior. Desde el Congreso priorizaré una ruta consular de atención a mujeres colombianas en la plataforma consular, que funcione frente a violencia, trata y explotación laboral con protocolos claros. Los servicios de orientación jurídica, psicosocial y laboral para mujeres migrantes, usando herramientas digitales, para que el Estado no las deje solas. Las mujeres migrantes deben acceder a programas de emprendimiento y al reconocimiento del trabajo de cuidado, un sector laboral que en el exterior es ocupado especialmente por mujeres colombianas. Y fortaleceré los espacios de participación de mujeres colombianas en el exterior, para que tengan voz y capacidad de incidencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Colombia necesita un libro blanco para reconocer las gravísimas consecuencias que nos deja la corrupción. Un sistema de justicia especializado, ágil y efectivo que desarrolle investigaciones y aplique leyes sin miedo ni presiones por la impunidad. Pero también se necesita ajustar el sistema de auditorías con trazabilidad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hay que permitir más comunicación y transparencia en las decisiones de congresistas. Esto se logra con todas las sesiones abiertas virtuales para colombianos en el exterior, rendición de cuentas trimestral de la agenda legislativa, y reconstruir la confianza mediante acciones, no palabras.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia debe trabajar bilateralmente con todo país donde los colombianos tengan residencia, comercio y actividades que requieran seguridad jurídica. Esta curul a la Cámara por colombianos en el exterior tiene que asumir el reto de acompañar el avance de acuerdos con esos países para que la migración y seguridad, las remesas y derechos de colombianos. Nos permitan una relación sin batallas ideológicas y en cambio, buscando soluciones regionales.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Mi campaña se financia con ahorros personales, de simpatizantes que participan activamente en la estrategia digital, y recursos del partido Dignidad y Compromiso, todo transparente y reportado a la CNE. Es una campaña austera, muy por debajo de los límites presupuestales y enfocada en un trabajo digital y eventos virtuales.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Respaldo a Sergio Fajardo porque garantiza experiencia en gobernar en coyunturas complejas, garantiza resultados, y es un líder decente y capaz de unir al país es decir, superar divisiones.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

A los colombianos en el exterior, el Gobierno 2022-2026 y los anteriores nos han quedado debiendo: programas reales y participación con derechos políticos efectivos. Las leyes existen, pero siguen en el papel, y además recibiremos una Cancillería con desorden administrativo y contractual. Desde el 20 de julio de 2026 empieza una tarea clara desde el Congreso: reconstruir la institucionalidad. Impulsar una carrera diplomática reentrenada, enfocada en desarrollo regional y sectorial, y modernizar unos servicios consulares precarizados. Las oficinas Colombia Nos Une deben reformarse en su misión y operación, con metas y resultados medibles por ciudad y por país, con convenios con entidades públicas locales para que la diáspora colombiana esté bien atendida, con Estado presente y que funcione.

