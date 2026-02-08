“Por qué votar por”: Luis Elías Quiroga Arjona, candidato al Senado

Luis Elías Quiroga Arjona es candidato al Senado. Va por Colombia Segura y Próspera. Foto: El Espectador

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Reactivar la industria de petróleo y gas para generar una provisión incremental de recursos y fortalecer el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, con el fin de crear un mecanismo que evite aumentos en el precio de la gasolina cuando se incremente el precio internacional de referencia.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La ciudadanía ha perdido la credibilidad en la clase política dirigente. Esta situación puede empezar a corregirse si se reduce el excesivo protagonismo del personalismo político y si los nuevos grupos significativos de ciudadanos realizan labores, hechos y acciones concretas que permitan recuperar la credibilidad de las instituciones y del Congreso.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No lo apoyaría a menos que, previamente, se instituya en Colombia el voto obligatorio y se realice una adecuada ilustración ciudadana de carácter pedagógico, de modo que, al momento de votar por una asamblea constituyente, participe la totalidad del censo electoral y el pueblo en general, contando con información suficiente y clara sobre lo que se va a decidir.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Reelección presidencial, no. Sin embargo, podría considerarse aumentar el período presidencial en uno o dos años más.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

En lugar de respaldar una “paz total” incondicional, apoyaría un enfoque que dé prioridad a la reintegración efectiva, al trabajo digno y a los proyectos productivos como instrumentos para fortalecer una paz duradera y creíble frente a la población.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Diálogos con grupos ilegales: no. Lo que se debe hacer es establecer términos de referencia claros sobre cómo deben comportarse y actuar, y brindarles la oportunidad de trabajar, generar ingresos y participar en proyectos productivos que ofrezcan resultados económicos sostenibles para cada uno de ellos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Las drogas deben transformarse, orientando esta materia prima hacia la producción de medicamentos o usos alternativos que no sean nocivos para la salud. De esta manera, se generan opciones legales y sostenibles que permiten que quienes hoy dependen de estos cultivos conserven su sustento económico a través de actividades productivas alternativas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

La eutanasia es una opción que debería mantenerse como una posibilidad para las personas que, de manera consciente e informada, decidan tomarla, comprendiendo plenamente su resultado final. Cuando no existe una posibilidad real de una vida digna, sostenible y sin sufrimiento, considero que puede ser una alternativa válida.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No se requieren más reformas tributarias; lo que se necesita es impulsar y desarrollar proyectos productivos que generen recursos. Asimismo, es fundamental incrementar la infraestructura vial y agrícola, e industrializar el país para que la materia prima se transforme y genere mayor valor agregado.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

El salario de los congresistas debería estar sujeto a una evaluación de desempeño, de acuerdo con los proyectos de ley presentados y los resultados efectivos de sus propuestas. En particular, aquellas iniciativas que permitan ahorrar recursos al Estado o que optimicen y fortalezcan proyectos productivos. Con base en estos resultados, podría existir la posibilidad de otorgar bonos o primas de éxito, siempre que sea posible evaluar económicamente que los proyectos propuestos por el Congreso hayan generado ahorros para el país o aportando recursos a través de su desarrollo productivo.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No estoy de acuerdo.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, es necesario hacerlo e implementar indicadores de gestión para cada congresista, mediante los cuales se evalúe su asistencia, sus aportes en la presentación de proyectos de ley, el desempeño de los proyectos productivos impulsados y aquellas iniciativas que generen bienestar social para la comunidad.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Debe establecerse una paridad del 50/50 en todo lo que corresponda a la identidad de género, garantizando la participación equitativa de hombres y mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Para combatir la corrupción es necesario establecer y modificar penas y castigos ejemplares, así como generar inhabilidades de por vida. La corrupción no puede tolerarse. Se requiere una reforma a la justicia que aplique mano dura frente a este comportamiento, el cual debe categorizarse claramente como un delito grave contra el Estado y la sociedad.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Volver obligatorio el voto y generar programas de cultura política también obligatorios desde la educación primaria y secundaria, con el fin de que los ciudadanos comprendan la importancia de la participación democrática y asuman el voto como un deber cívico.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Debe darse un manejo diplomático respetuoso, basado en la concertación y el diálogo permanente.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con donaciones de los gremios empresariales aliados, recursos propios y aportes de las personas que integran la lista.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Vamos a respaldar al candidato de la campaña presidencial que se identifique con nuestras propuestas, con el fin de poder desarrollar nuestras iniciativas y contar con participación en el Ministerio de Minas y Energía, la Presidencia de Ecopetrol, la Presidencia de la ANH, la Dirección General de la Agencia Nacional Minera y la Dirección Nacional de Tierras.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Las políticas que deben continuar después de esta administración deben ser aquellas que sean sostenibles en el futuro y que no comprometan recursos ni vigencias futuras. Además, deben ajustarse a los presupuestos actuales y a los ingresos reales que recibe el país. Para ello, es necesario realizar un diagnóstico previo que permita tomar una decisión definitiva y llevar a cabo una reingeniería de las políticas existentes.

