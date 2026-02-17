“Por qué votar por”: Mateo Cardona, candidato a la Cámara

Mateo Cardona es candidato a la Cámara. Va por Dignidad & Compromiso. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Quiero ser representante a la Cámara porque este departamento ha estado abandonado y estancado en los últimos años, porque el Quindío merece más porque me he preparado muy bien para llegar al Congreso a ir a trabajar duro por esta región, duro por la cantidad de jóvenes que se ha tenido que ir por falta de oportunidades, por los proyectos estratégicos que el Quindío necesita para volver a ponerlo en las discusiones de este país.

Necesitamos refrescar esta vaina, refrescar la política en el Quindío porque el departamento no ha estado ni bien representado ni bien gobernado y tenemos que darle altura, tenemos que hacer que respeten al Quindío en Bogotá y en el resto del país, abrirle puertas al mundo, eso es lo que me motiva. Me he preparado muy bien y vamos a sacar este departamento adelante.¡Refresquemos esta vaina! Con el 102 en la coalición Ahora Colombia.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Una reforma a la estructura del Estado para apretar la correa de los gastos innecesarios creados por la burocracia y por entidades sobredimensionadas que tienen funciones que pueden centralizarse a través de otras.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El principal problema del país es la corrupción y el centralismo. La principal forma de combatir la corrupción es identificar, desde las campañas, a los grupos políticos que viven de ella y evitar que lleguen al poder; acabar con los subrogados penales y darle dientes al sistema penal para perseguir el flujo de dinero fruto de la corrupción. El centralismo genera la invisibilización de regiones como el Quindío, manteniéndonos rezagados; por lo tanto, es necesario avanzar en la redistribución de recursos de la nación entre municipios y regiones, como en el caso de las alianzas estratégicas entre el Pacífico y el Quindío.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No la apoyaría en los términos en que la está planteando este Gobierno; sin embargo, respaldaré todas las reformas constitucionales tendientes a disminuir el tamaño del Estado en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Sí, extender el periodo a seis años. Creo que esto permite una planificación a más mediano plazo.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

En ninguna circunstancia; hoy ningún grupo armado se encuentra suficientemente sometido para que un proceso de paz resulte más atractivo que continuar ejerciendo sus actividades delictivas.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Aunque voté sí en el plebiscito, hoy el Estado está en incapacidad de llevar a cabo procesos de justicia transicional y de restitución de víctimas.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Sí, con programas que delimiten muy bien el proceso de legalización de cultivos, la reglamentación del expendio y con un enfoque en la prevención del consumo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, respeto las libertades individuales.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Por supuesto que sí, pero no con un enfoque para aumentar el recaudo del Estado, sino con el objetivo de dinamizar el recaudo tributario para las empresas, con enfoque en las pymes.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, no solo en su salario, sino también en muchos gastos que asume el Estado indebidamente para el desarrollo de sus actividades legislativas, que muchas veces resultan simplemente en hacer política, usufructuados por la nación.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No respaldaría una reforma tributaria que busque aumentar la carga impositiva sobre ninguna organización. Si el Estado necesita recursos, no hay que seguir raspando la olla buscando recaudar de cualquier forma posible, sino repensar la manera en que redistribuimos los recursos existentes.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, por un lado buscaría reducir el tamaño de muchas entidades del Estado en las que se ha desdibujado su misión constitucional; mientras que los territorios deberían tener mayor capacidad fiscal y política para emprender proyectos de desarrollo local.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

En el Quindío, la mayoría de los hogares liderados por mujeres sostienen la economía familiar con esfuerzo, emprendimiento y trabajo informal. Por eso, mi propuesta para garantizar los derechos y la paridad de la mujer se centra en algo concreto: independencia económica real para las mujeres emprendedoras y madres cabeza de hogar.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Como ya lo mencioné, la principal forma de combatir la corrupción es identificar, desde las campañas, a los grupos políticos que viven de ella y evitar que lleguen al poder; acabar con los subrogados penales y darle dientes al sistema penal para perseguir el flujo de dinero fruto de la corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Un cambio en la percepción general del Congreso debe provenir de que sean los mismos congresistas quienes exijan prácticas más éticas a sus compañeros, pues son quienes coexisten todos los días con el accionar que más malestar les genera a los colombianos de a pie. Yo solo puedo controlar mis acciones como congresista, pero desde ese rol también puedo exigirles a mis compañeros.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Estados Unidos es el principal aliado comercial de Colombia y el principal aliado militar para responder al crimen organizado que opera internacionalmente. Nuestra relación debe verse desde los beneficios mutuos que tiene la cooperación y no desde la confrontación con fines de activismo político.

Con Venezuela, estamos lidiando con un régimen que no es legítimo y, como tal, debemos reconocer la lucha del pueblo venezolano por establecer un Gobierno elegido democráticamente, con el que podamos restablecer las relaciones diplomáticas que históricamente han caracterizado a los dos países hermanos. De la libertad política en Venezuela depende el dinamismo económico de ambos países y de la región.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con el sector empresarial, con el que he tejido buenas relaciones, y con recursos de amigos y familia. Mi campaña ha sido en la calle, escuchando a la gente y sus problemáticas, por lo que es una campaña austera.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Sergio Fajardo, quien es el candidato de mi partido Dignidad y Compromiso. Confío en que, bajo su liderazgo, el país encuentre las cualidades que tanta falta le hacen al Ejecutivo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Debe continuar el pago a los internos de medicina y a los soldados de la patria, así como el fortalecimiento de las relaciones con países asiáticos y africanos. ¿Cuál tendría que acabarse? ¿Por qué? El sistema de salud y la estrategia de Paz Total. En ambos aspectos hemos retrocedido 30 años y hoy están en riesgo la vida de los colombianos en los hospitales y la seguridad en la ruralidad.

