“Por qué votar por”: Milton Fernando Cuervo, candidato al Senado

Por qué votar por Milton Cuervo, candidato al Senado. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Me cansé de ser espectador y quiero ser actor; por eso optimizaré los procesos de toma de decisiones legislativas mediante el uso de análisis predictivo y transparencia total para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Limpio. Mi único “crimen” es querer poner a los delincuentes (sea quien sea) tras las rejas.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Una ley de gobernanza digital y datos abiertos, que obligue a que toda ejecución presupuestal sea rastreable en tiempo real por cualquier ciudadano, eliminando la opacidad en la contratación pública.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La desigualdad estructural y la corrupción. Se soluciona fortaleciendo la educación técnica/digital y automatizando los procesos de vigilancia estatal para que el dinero llegue a su destino sin intermediarios innecesarios.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No la apoyaría en este momento. Considero que la Constitución de 1991 es robusta; el problema no es la norma, sino su cumplimiento y la ineficiencia institucional por falta de voluntad política.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La alternancia es fundamental para la salud democrática y evita la concentración excesiva de poder. como decía mi abuelo: los pañales y los políticos toca cambiarlos cada tanto por que comienzan a oler mal y hacer estragos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Un fracaso que le dio alas al crimen. Mi política es la “Paz con Justicia”: el que quiera paz, que se someta o que enfrente toda la fuerza del Estado.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No se dialoga con quien extorsiona y mata. Se les ofrece sometimiento o persecución. El Estado no se sienta a la mesa con criminales.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

No voy a entregar a nuestros jóvenes al consumo mientras las mafias se enriquecen. Mano dura contra el microtráfico.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

De acuerdo. Es un derecho fundamental basado en la autonomía individual y la dignidad humana.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Más que otra reforma, se requiere ampliar la base y simplificar el sistema tributario. Colombia necesita un esquema tributario que no asfixie que sea justo y equitativo para el empresariado y para las Pymes y que persiga eficazmente la evasión.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, debe reducirse. Debe existir una mayor correlación entre el salario de los servidores públicos y la realidad económica del trabajador promedio para cerrar la brecha de representatividad.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí, en cuanto a sus actividades comerciales y patrimoniales que no estén directamente relacionadas con el culto o la asistencia social; las que funcionan como empresas deben pagar como empresas. Justicia sin privilegios para todos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, transitar hacia listas cerradas y obligatoriamente paritarias para fortalecer los partidos y no las “microempresas electorales”.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Implementación de un Sistema Nacional de Cuidados financiado por el Estado es decir Seguridad real. Una mujer segura es una mujer libre.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Muerte civil para corruptos y extinción de dominio exprés, cárcel sin privilegios como cualquier ciudadano. Quien le robe un peso al Estado, muere pobre en una celda.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Eliminar el ausentismo mediante sanciones severas y digitalizar las sesiones para que el ciudadano vea en qué trabaja su representante minuto a minuto. El Congreso solo recuperará su imagen cuando los ciudadanos vean a sus congresistas trabajando en la calle y no en camionetas blindadas pagadas por el pueblo.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Con EE. UU., cooperación total, mantener una alianza estratégica centrada en tecnología, seguridad y transición energética. Con Venezuela, firmeza: no seremos cómplices de dictaduras que protegen delincuentes, además de fortalecer la seguridad fronteriza y el bienestar de los migrantes.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Con recursos propios, la de algunos familiares y amigos cercanos. Mi campaña es de ideas y de calle, no de grandes contratos.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

No respaldo a ninguna persona, sino a las propuestas que demuestren mayor viabilidad técnica y sostenibilidad fiscal.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

No debe seguirse ese modelo nefasto de gobierno que implementó Gustavo Petro por que se ve incertidumbre institucional e improvisación en la ejecución presupuestal. Un país necesita confianza jurídica para crecer, además del desmantelamiento de la Fuerza Pública y la mal llamada “Paz Total”. Debemos devolverle el honor y el poder a nuestros soldados y policías.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.