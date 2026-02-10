Por qué votar por Néstor Daniel García, candidato al Senado. Foto: El Espectador

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Hacer Leyes simples que resuelvan problemas complejos de la gente.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

Sí, disciplinaria por una falsa denuncia por acoso.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Defender a los hombres que son falsamente denunciados por presientas violencias basadas en género.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La seguridad. Se resuelve con la Paz.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No apoyo una constituyente. Se pueden hacer las reformas vía referendo y de manera más segura para las institucionalidad.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No respaldo ninguna reelección.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Si 100 %.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

No. Propongo el alivio del 100 % de intereses y sanciones y un acuerdo de pago por el capital, se recogerían COP 20 billones.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Muchas. Se requiere de una reforma política de fondo.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Todos somos iguales formal y materialmente.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Mejorar el control previo en procesos contractuales. Más tecnología para procesos más transparentes.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Trabajar honestamente.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Diplomacia y más diplomacia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Por ahora recursos propios, llevamos gastados 30 millones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A ninguno.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguir: Paz a total. Insistir y persistir allí. Acabarse: ninguna.

