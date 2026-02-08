“Por qué votar por”: Tatiana Villarreal, candidato al Senado

Tatiana Villarreal candidata de Salvación Nacional. Foto: Archivo Particular

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

He vivido la crisis de la salud desde la realidad de los pacientes y sus familias. Escuché más veces de las que quisiera aceptar que mis pacientes me decían que no tenían medicamentos. Sentí que mi trabajo desde la atención asistencial era en balde, porque aunque nos esmeráramos por darles atención de acuerdo a las recomendaciones científicas actuales, ese esfuerzo se estrellaba con la realidad de que mis pacientes no recibían lo que necesitaban para seguir adelante; y todo por decisiones netamente políticas. No me cabe la menor duda de que esto es una crisis humanitaria, que debe parar lo más pronto posible; las personas pagan con sus vidas el precio de esta crisis. Desde el conocimiento clínico y técnico del sistema de salud, comprendo que las decisiones que pueden salvar el sistema de salud (que puede salvarse, estamos a tiempo) requieren ante todo voluntad política y la capacidad de llegar a acuerdos entre los diferentes actores del sistema. Estamos a punto de perder nuestro mayor logro social de los últimos treinta años: El sistema de salud que en 30 años logró una cobertura mayor al 90 % de la población; ante una amenaza de esta magnitud no se puede guardar silencio. Sí se requiere una reforma a la salud; nuestro sistema tiene fallas estructurales como muchos sistemas en el mundo, pero una reforma con rigor técnico, de aplicación progresiva y, sobre todo, que proteja el acceso al derecho a la salud de las personas en el proceso de implementación. Nuestro sistema protege a la población más vulnerable de algo que se llama la “carga financiera de la enfermedad”, esa que hace que los estadounidenses tengan que vender sus casas para pagar las cuentas de los hospitales. Eso en Colombia no ocurre porque tenemos un sistema de salud solidario; pero si el aseguramiento que ofrecemos hoy en Colombia desaparece, se terminan trasladando los costos de la enfermedad a los pacientes.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Rescatar el sistema de salud. Eso es absolutamente prioritario. Abordaje de la salud de tres ejes: Sostenibilidad financiera, defensa del derecho de los pacientes y dignificación del talento humano en salud.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La ausencia efectiva del Estado, que permite a la ilegalidad tomar control del territorio, y donde hace presencia la corrupción. No se requiere un estado más grande, sino uno más eficiente y presente en las regiones apartadas. Reducir el centralismo y mirar hacia las regiones ayudaría mucho, sobre todo en retomar el control.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. Nuestro país ha resistido estos 4 años gracias a la separación de poderes y la fortaleza de nuestras instituciones. La rama judicial, la rama legislativa y el ejecutivo contemplados en nuestro ordenamiento jurídico han logrado mantener a Colombia en la democracia a pesar de nuestro conflicto interno, a diferencia de otros países de la región que sufrieron dictaduras que duraron durante muchos años. Nuestro actual ordenamiento protege al país de gobiernos autoritarios que coapten las instituciones y las libertades individuales de los colombianos. La única razón por la que alguien desearía cambiar la constitución sería porque le estorba el sistema de pesos y contrapesos que son tan necesarios en nuestra nación.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No a la enésima potencia.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

No. Estoy de acuerdo con el trato igualitario ante la ley para todos los ciudadanos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Rechazo.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

No.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, para bajar los impuestos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Las iglesias ya pagan impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Voto obligatorio para contrarrestar la compra de votos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Garantizar la participación de mujeres en política con listas cremallera (50 %). Fortalecer el sistema nacional de cuidado. La mayoría de los cuidadores en Colombia son mujeres, quienes generalmente no reciben remuneración. Facilitar el cuidado permite el desarrollo de las cuidadoras.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Muerte política a quien se vea involucrado en casos de corrupción.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Hay que fomentar la transparencia de lo que votan los congresistas. Sus votos deben ser públicos y nominales. Se debe llevar el congreso a las regiones y disminuir el bogocentrismo.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Primero, que no se manejen por twitter… En cuanto a Estados Unidos, mantener la relación bipartidista es uno de nuestros mayores aliados comerciales. En cuanto a Venezuela, actualmente Colombia tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Estas relaciones deben mantenerse en este periodo de transición a la democracia.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios y donaciones de familiares y amigos. Estimamos un costo de 30 millones.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

Abelardo de la Espriella. Considero que es el candidato que puede llevar el país en la dirección opuesta al proyecto político del petrismo, lo que tanto daño le ha hecho al país. Nuestro país atraviesa una crisis de seguridad en la cual los grupos ilegales se han fortalecido debido a la permisividad del actual gobierno, lo cual nos ha llevado a perder el control de algunos territorios. Hasta el momento, solo Abelardo de la Espriella ha manifestado abiertamente su plena decisión de recuperar la seguridad del país. Adicionalmente a esto, pero no menos importante, nuestro partido Salvación Nacional ha venido haciendo un acompañamiento a su candidatura con nuestra cabeza de lista, el doctor Enrique Gómez, como su jefe de debate. En la actualidad, somos la lista al Senado que Abelardo apoya.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

La paz total debe cesar de inmediato. Solo ha logrado que los grupos armados se fortalezcan y se multipliquen los cultivos de coca. Yo continuaría con la política nacional de cuidado propuesta en el CONPES 4143, pero no desde el Ministerio de la Igualdad, sino desde el Ministerio del Interior. Como mencioné previamente, las actividades de cuidado generalmente recaen sobre mujeres, lo cual a muchas les impide trabajar o culminar sus estudios. Adicionalmente, es una forma de micromachismo, dado que se da por sentado que son las mujeres las que deben hacerse cargo del cuidado de los familiares que así lo requieren. Fortalecer una política nacional de cuidado que favorezca reducir estas cargas facilita que las mujeres culminen en estudios y puedan desempeñarse laboralmente.

