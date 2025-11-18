Fue radicada moción de censura al MinDefensa: “evidente incumplimiento de funciones”

Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez. Foto: Óscar Pérez

En la Cámara de Representantes fue radicada la solicitud de censura en contra del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. La petición fue promovida por Katherine Miranda (Alianza Verde) y contó con el respaldo de 30 representantes, incluyendo varios del Pacto Histórico, que han cuestionado la muerte de menores en combates. Es la segunda moción a la que se enfrenta el funcionario del Gobierno Nacional.

En efecto, el llamado a la moción llega después de que se conociera la realización de cuatro operaciones militares en las que murieron en combate 15 menores de edad. “Resulta evidente el incumplimiento de las funciones propias del cargo por parte del señor ministro”, se lee en el documento radicado en la Secretaría General de la Cámara.

En la moción –cuya fecha será definida por la mesa directiva de la Cámara de Representantes–, Sánchez deberá responder cerca de 100 preguntas sobre los protocolos internos del MinDefensa para garantizar los principios de DIH y los mecanismos para verificar la presencia de menores en las zonas donde se realizan operaciones. El propósito es esclarecer lo que ocurrió en los operativos contra la disidencia de alias “Iván Mordisco”.

De acuerdo con la representante Miranda, no se respetó el Derecho Internacional Humanitario (DIH), algo que el mismo presidente Gustavo Petro ha insistido que sí se hizo. Además, aseguró que “no existe información clara, verificable y suficiente que permita concluir que se aplicaron adecuadamente las medidas de verificación, distinción y precaución, especialmente respecto de la presencia de menores de edad reclutados forzosamente por el grupo armado”.

Así las cosas, señala que “el fallecimiento de siete niños, niñas y adolescentes constituye un hecho de extrema gravedad que compromete el deber reforzado de protección estatal y evidencia posibles vulneraciones a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, esenciales en la conducción de hostilidades”.

E incluso, se habla de un “patrón reiterado”, acusando al ministro Sánchez de “conocer la presencia de menores reclutados por grupos armados en los campamentos objeto de los ataques, lo que hacía aún más imperativo aplicar medidas extremas de precaución. Por ello, fallecimiento de al menos quince (15) niños, niñas y adolescentes, todos ellos víctimas protegidas por el DIH”.

