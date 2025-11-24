Precandidatos se reunieron en Bogotá en busca de ruta para coalición contra Petro

Reunión de precandidatos en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Archivo Particular

Un nuevo encuentro de precandidatos presidenciales de derecha y centroderecha se llevó a cabo este lunes en Bogotá. Se trata de un segundo encuentro entre figuras políticas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño a través de la recolección de firmas, pero a la vez con contactos en las toldas partidistas.

Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Marta Lucía Ramírez y Mauricio Gómez Amin fueron los precandidatos que se reunieron este lunes para avanzar en los mecanismos para conformar una coalición que reúna fuerzas opositoras para enfrentar al candidato del oficialismo.

Los aspirantes a la Presidencia dialogaron sobre las líneas rojas de la coalición e insistieron en que se debe invitar a todas las fichas que estén dispuestas a darle un vuelco al estilo de la actual administración. De acuerdo con fuentes del entorno de los precandidatos, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa también fueron invitados.

Cabe anotar que el aterrizaje en ese grupo de Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, corresponde a su elección como el precandidato del movimiento regional que integran exmandatarios regionales. Tanto el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, así como el exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, desistieron de seguir con sus campañas en los últimos días para respaldar al exgobernador de Antioquia. El exgobernador Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) fue retirado de esa alianza por diferencias.

Este diario conoció que Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, fue otro de los precandidatos invitados al encuentro, pero que no pudo asistir por cuestiones de agenda. El exministro hace parte de una coalición que se formó con el exsenador David Luna y Juan Manuel Galán, y que generó ruidos por no haber tenido en cuenta al otro grupo que está buscando la unidad.

